Le sort de l’appel du président Donald Trump à augmenter les chèques d’aide en cas de pandémie à 2000 dollars était mis en doute mardi alors que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a bloqué la tentative initiale des démocrates d’approuver l’augmentation des paiements.

Tous les yeux sont rivés sur McConnell et s’il autorisera une facture augmentant les paiements uniques de 600 $ à 2000 $. Le républicain du Kentucky n’a pas indiqué si une mesure serait soumise au Sénat.

Au lieu de cela, le chef du GOP a décrit trois priorités que le président a demandé au Congrès d’examiner, liant l’augmentation des paiements avec les appels de Trump à l’abrogation de l’article 230 qui permet aux grandes entreprises de technologie de bénéficier d’une immunité juridique et d’un examen de l’intégrité électorale après les allégations non prouvées de fraude électorale de Trump après sa défaite.

« Ce sont les trois sujets importants que le président a liés. Cette semaine, le Sénat va entamer un processus pour mettre ces trois priorités en évidence », a déclaré McConnell au Sénat.

McConnell n’a pas précisé comment la Chambre examinerait les problèmes ou s’ils seraient regroupés dans une loi. Si les républicains relient ces questions litigieuses, cela entravera probablement toute chance de passer des contrôles d’aide accrus, car les démocrates et les républicains diffèrent sur les questions de l’immunité des grandes technologies et de l’intégrité électorale.

Trump a menacé les républicains sur Twitter après que McConnell ait bloqué l’effort pour augmenter les paiements de relance, disant aux conservateurs de «se durcir» et d’approuver immédiatement plus de fonds pour les Américains.

« À moins que les républicains n’aient un souhait de mort, et que ce soit aussi la bonne chose à faire, ils doivent approuver les paiements de 2000 $ dès que possible. 600 $ NE SUFFISENT PAS! » Atout a écrit. « Aussi, débarrassez-vous de la section 230 – Ne laissez pas Big Tech voler notre pays, et ne laissez pas les démocrates voler l’élection présidentielle. Soyez dur! »

Le leader de la majorité au Sénat n’a pas donné de calendrier pour savoir quand ou si la chambre pourrait accepter une augmentation des paiements de secours ou d’autres demandes de Trump. La Chambre a adopté une mesure lundi qui porterait les paiements à 2 000 dollars avec un soutien bipartisan. Quarante-quatre républicains de la Chambre se sont joints aux démocrates pour voter pour la mesure, alors que 130 l’ont rejetée.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a tenté de mettre plus de pression sur McConnell sur la question avant que le chef du GOP ne bloque sa demande de consentement unanime pour adopter une augmentation des paiements d’aide. Schumer a noté, « McConnell détient la clé pour débloquer ce dilemme » et pourrait simplement laisser passer sa demande et donner plus d’aide financière aux Américains.

« 600 $? Non, ce n’est pas suffisant », a déclaré Schumer au Sénat. « Des chèques de relance de 2 000 $ pourraient faire la différence entre des familles américaines qui font leurs courses pendant quelques semaines supplémentaires ou qui ont faim. La différence entre payer le loyer ou être expulsé de votre maison où vous avez vécu pendant des années. Cela pourrait vous faire gagner un temps précieux pour des dizaines de millions de personnes, alors que le vaccin fait heureusement son chemin à travers le pays. «

La proposition a mis le GOP dans une position précaire. Pendant des mois, les républicains du Sénat ont exhorté à limiter le montant des paiements d’aide, invoquant des préoccupations concernant la dette nationale. Mais après que sa propre administration ait négocié un programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars, Trump a exigé que le Congrès augmente les paiements de 600 à 2000 dollars.

Plus:La Chambre approuve l’augmentation des chèques d’aide aux coronavirus à 2000 dollars pour les Américains et envoie une facture au Sénat

Bien qu’une poignée de républicains du Sénat se soient prononcés en faveur de l’augmentation des chèques de secours, la plupart s’y opposent. Tenir un vote sur la mesure mettrait les sénateurs sur le champ soit pour rejeter les demandes de Trump d’augmentation des chèques, soit pour céder aux objections de longue date à l’augmentation de la dette.

Pour compliquer encore les choses, les deux sénateurs du GOP de Géorgie – Kelly Loeffler et David Perdue – ont annoncé mardi qu’ils étaient favorables à l’augmentation des chèques de 600 $ à 2000 $. Les deux font face à des élections serrées la semaine prochaine qui détermineront quel parti contrôle le Sénat américain, et leurs opposants démocrates ont intensifié leurs attaques contre la débâcle de l’aide aux coronavirus.

Leur soutien a accru la pression sur McConnell, qui tient à aider Loeffler et Perdue à remporter leurs courses le 5 janvier.

Le Sénat fait face à un autre vote difficile sur la suppression du veto de Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale. La Chambre a voté lundi pour annuler le veto du président, transférant la mesure au Sénat.

McConnell a programmé un vote pour annuler le veto de Trump mercredi, mais le sénateur Bernie Sanders, D-Vt., S’est opposé dans l’espoir de retarder les travaux du Sénat jusqu’à ce que le chef de la majorité organise un vote sur l’augmentation des paiements de secours.

Plus:La Chambre annule le veto de Trump sur la Loi sur l’autorisation de la défense nationale – le premier de sa présidence

La NDAA, un programme de sécurité nationale de 741 milliards de dollars, augmenterait les salaires des troupes, dirigerait l’achat d’armes et définirait des politiques militaires. Il a été adopté à la Chambre et au Sénat avec un soutien écrasant des deux parties, mais a attiré la colère de Trump en grande partie sur deux politiques.

Le projet de loi aborde le dépouillement des noms, symboles, expositions, monuments et autres accessoires qui honorent la Confédération. Il établirait une commission pour étudier et développer un plan, son coût et les critères pour renommer des bases telles que les forts de l’armée Benning, Bragg, Hood et autres. Trump a déclaré qu’il était contre le changement des noms des bases nommées pour les chefs militaires confédérés.

Trump a critiqué la législation pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles bénéficient en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. La mesure, adoptée en 1996, empêche des entreprises telles que Twitter et Facebook d’être poursuivies par quiconque prétend avoir été lésé par un message.

Le Sénat envisagera probablement la dérogation au veto cette semaine. S’il était adopté, ce serait la première fois que le Congrès annulerait un veto de Trump depuis le début de sa présidence.

Contributeur: Rebecca Morin