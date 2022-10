Le sort de l’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter se résume désormais à l’argent

New York

Le compte à rebours est maintenant lancé pour qu’Elon Musk et Twitter concluent leur accord d’acquisition de 44 milliards de dollars d’ici le 28 octobre ou soient contraints de se préparer à nouveau pour un procès après qu’un juge a accepté jeudi de suspendre la procédure judiciaire.

Ce que tout le monde attend maintenant : Musk doit avoir l’argent à remettre.

Même l’homme le plus riche du monde a besoin d’un peu d’aide pour une acquisition de cette taille. En avril, Musk a annoncé qu’il avait aligné 46,5 milliards de dollars de financement pour l’accord, y compris deux lettres d’engagement de dette de Morgan Stanley et d’autres institutions financières anonymes (une pour 13 milliards de dollars et une autre pour 12,5 milliards de dollars, cette dernière ayant ensuite été réduite à 6,25 dollars). milliard). Musk lui-même a également engagé environ 21 milliards de dollars en fonds propres pour financer l’accord, et a ensuite levé 7 milliards de dollars supplémentaires en fonds propres auprès d’investisseurs tels que le fondateur d’Oracle Larry Ellison et la société de crypto-monnaie Binance.

Une grande partie du point de friction entre Musk et Twitter (TWTR) semble désormais être liée à l’incertitude entourant le statut de ces accords de financement.

L’équipe de Musk avait déclaré dans un dossier plus tôt jeudi qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la ligature parce qu’il s’était engagé à conclure l’accord aux conditions initialement convenues et que les banques qui avaient engagé un financement par emprunt pour l’aider à payer étaient ” travaillant en coopération pour financer la clôture.

Twitter – sceptique après que Musk ait passé des mois à essayer de se retirer de l’accord et à vouloir également maintenir la pression d’un procès sur lui – s’est opposé à la suspension de la procédure. Il a fait part de ses inquiétudes dans un dossier séparé selon lequel un représentant anonyme de l’une des banques avait témoigné jeudi matin que Musk n’avait pas encore envoyé d’avis d’emprunt et “ne leur avait pas autrement communiqué qu’il avait l’intention de conclure la transaction, encore moins sur un particulier chronologie.” Twitter a également déclaré que Musk devrait conclure l’accord d’ici la semaine prochaine.

De nombreux experts juridiques pensent que Musk envisage vraiment de conclure l’accord cette fois, le plus certain que quiconque ait sonné depuis qu’il a déclaré pour la première fois que l’accord était “en attente” en mai et a décidé de résilier l’accord en juillet. Beaucoup de personnes qui suivent l’affaire pensent que Musk a vu l’écriture sur le mur qu’il risquait de perdre au procès et qu’il serait obligé d’acheter Twitter de toute façon – dépensant plus d’argent et endommageant davantage l’entreprise qu’il devrait finalement reprendre dans le processus.

“Je pense que Musk a l’intention de conclure l’accord, et je pense que ses raisons de ne pas le conclure cette seconde sont probablement assez simples”, a déclaré Ann Lipton, professeure agrégée de droit des affaires à la Tulane Law School. Les raisons probables, a-t-elle dit, sont liées au temps qu’il faut à Musk pour finir de rassembler tous les accords de financement annoncés précédemment afin de conclure l’accord.

Musk essaie probablement d’aider Morgan Stanley à commercialiser la dette auprès d’autres investisseurs avant de leur dire de lui remettre l’argent pour conclure l’accord, selon Lipton. Bien que Musk ne soit pas tenu de le faire, cela rendrait service à une banque avec laquelle il entretient une relation de plus de dix ans, étant donné que l’environnement économique est plus difficile aujourd’hui qu’au moment où les accords ont été conclus pour la première fois.

Certains ont spéculé sur la question de savoir si Morgan Stanley et les autres banques fournissant du financement par emprunt pourraient essayer de se retirer de l’accord maintenant parce que Twitter est sans doute encore moins précieux maintenant que lorsque l’accord a été conclu pour la première fois, après que Musk ait passé des mois à faire des déclarations sur ses défauts et à suivre les marchés plus larges des médias sociaux et de la publicité numérique déclinent.

Mais la banque pourrait faire face à des ramifications juridiques si elle tente de revenir sur son engagement maintenant.

“La seule façon dont ils pourraient s’en sortir est de revendiquer un effet négatif important et que Twitter a tellement changé depuis qu’ils ont accepté l’accord qu’ils ne veulent plus financer l’accord”, a déclaré George Geis, professeur de stratégie à l’Université de New York. École de gestion UCLA Anderson.

Même si les banques essayaient de se retirer, Musk pourrait ne pas être automatiquement tiré d’affaire. Selon l’accord de fusion, Musk pourrait en théorie renoncer à l’accord avec un paiement de rupture de 1 milliard de dollars à Twitter si son financement par emprunt devait échouer. Cependant, si la chancelière du Delaware Chancery Court, Kathaleen St. Jude McCormick, devait conclure que Musk était responsable de l’échec du financement après ses mois de dénigrement de l’entreprise, il pourrait potentiellement faire face à une ordonnance du tribunal pour poursuivre Morgan Stanley pour fournir les fonds ou fermer l’affaire sans elle.

Mis à part le financement par emprunt, Musk pourrait également avoir encore besoin d’un peu plus d’argent pour financer sa part de capital dans l’accord, ce qui pourrait l’obliger à vendre plus d’actions Tesla (TSLA), a déclaré Lipton, et il devra attendre quelques jours pour être capable de faire ça. Tesla (TSLA) devrait publier ses résultats trimestriels le 19 octobre et les dirigeants sont généralement tenus de ne pas vendre d’actions dans les jours précédant un rapport sur les résultats. (Musk a également vraisemblablement une participation importante dans SpaceX, mais comme la société n’est pas cotée en bourse, on ne sait pas ce qu’il faudrait pour les liquider à court préavis.)

Une autre cause de retard : Musk pourrait également essayer de s’assurer que ses partenaires financiers sont toujours à bord malgré tous les bouleversements qu’il a créés pour Twitter au cours des derniers mois. Geis a déclaré que ces investisseurs se posaient peut-être actuellement la question : “Comment dois-je équilibrer le risque de [participating in] cet accord contre le risque de perdre ma relation avec Musk [if I don’t]?”