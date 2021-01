WASHINGTON – Les électeurs géorgiens se rendent aux urnes mardi pour deux scrutins qui détermineront le contrôle du Sénat américain, marquant la fin du cycle électoral tumultueux de 2020 qui a vu les républicains faire des gains au Congrès tout en perdant la Maison Blanche.

Les élections se déroulent alors que le président Donald Trump continue d’alléguer sans preuve que la fraude électorale généralisée en Géorgie a causé sa perte à Joe Biden le 3 novembre. Les républicains s’inquiètent de ces affirmations – ponctuées par l’extraordinaire appel téléphonique de Trump samedi lorsqu’il a tenté de faire pression sur le GOP Les responsables de l’État pour annuler les élections de novembre – pourraient décourager les électeurs du GOP de se rendre mardi.

« Je veux juste trouver 11 780 votes », a déclaré Trump sur un enregistrement audio obtenu pour la première fois par le Washington Post. Le nombre fait référence à la marge dont Trump avait besoin pour battre Biden.

Les électeurs de Peach State décideront si les républicains David Perdue et Kelly Loeffler retournent à Washington ou si les challengers démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock prennent leur place. Tous les quatre se sont présentés le 3 novembre, mais aucun n’a obtenu suffisamment de votes en vertu de la loi de l’État pour remporter les sièges au Sénat, forçant le second tour de mardi.

Les victoires d’Ossoff et de Warnock se traduiraient par une division 50-50 au Sénat, donnant effectivement aux démocrates le contrôle de la chambre puisque le vice-président élu Kamala Harris voterait à égalité.

Une victoire de l’un des républicains garderait le Sénat entre les mains des républicains et du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell,R-Ky. Bien qu’il s’agisse d’une étroite majorité républicaine, Biden et les démocrates seraient confrontés à une bataille difficile sur toute législation qu’ils espéraient adopter.

La Géorgie est un État rouge fiable qui n’a pas élu de démocrate au Sénat américain depuis 20 ans.

La question est de savoir si l’un des actes politiques finaux de Trump poussera les républicains à la victoire ou cédera le contrôle du Congrès aux démocrates.

«Trump a déclaré en 2016 qu’il pouvait tirer sur quelqu’un à Times Square et que la plupart de ses partisans seraient toujours avec lui. Il y a beaucoup de vérité là-dedans, mais si cette élection est aussi proche que les gens le pensent, alors même s’il détourne une petite tranche de républicains, cela pourrait être un pas trop loin et pourrait faire la différence », Charles Bullock, universitaire du professeur de sciences politiques de Géorgie, a déclaré à USA TODAY.

Une « erreur non forcée » du président

Au cours de l’appel avec des responsables de l’État, on entend Trump faire pression sur le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, un républicain, pour qu’il « trouve » suffisamment de voix pour annuler ses 11 779 voix il y a deux mois, en disant: « Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie. »

Il a répété ce libellé lors d’un rassemblement lundi soir dans l’État, continuant de qualifier les élections générales de «truquées». Trump a également fait pression sur le vice-président Mike Pence pendant le rassemblement.

« J’espère que Mike Pence viendra pour nous, je dois vous dire », a déclaré Trump à ses partisans à Dalton, en Géorgie.

Trump a qualifié Pence de « bon gars », mais a également déclaré: « Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant. »

Gabriel Sterling, un républicain qui travaille pour Raffensperger en tant que responsable de la mise en œuvre du système de vote de l’État, a déclaré lundi à Fox News que les allégations « fausses » de fraude électorale propagées par Trump et ses alliés semblent déprimer le taux de participation républicain aux élections de mardi.

Sur la base d’un peu plus de 3 millions de votes exprimés lors du vote anticipé, les démocrates surpassent les républicains, a déclaré Sterling. Dans les quatre districts les plus démocratiques du Congrès (les 2e, 4e, 5e et 13e), le taux de participation approche ou dépasse 80% des élections du 3 novembre tandis que le taux de participation dans les deux plus grands districts du GOP (les 11e et 14e) est inférieur à 70 %, selon les données d’État compilées par le site Web non partisan georgiavotes.com.

« J’ai peur que de nombreux républicains aient été découragés par les actions et les discussions autour du président », a déclaré Sterling. « C’est absolument une distraction malheureusement, cette erreur non forcée de la part du président. … Beaucoup de gens se concentrent sur le 3 novembre alors qu’ils devraient se concentrer sur le 5 janvier. »

Trump a mis en doute la légitimité du second tour de mardi, les décrivant dans un tweet vendredi comme «illégaux et invalides». Au cours du week-end, Trump a publié un tweet critiquant Loeffler et Perdue pour ne pas faire partie des efforts d’une douzaine de sénateurs du GOP qui prévoient de contester la certification mercredi des élections du 3 novembre, une reconnaissance principalement cérémonielle de la victoire de Biden.

Samedi, le président a retweeté un partisan demandant: « Pourquoi mes propres Sénateurs #GA @Kloeffler & @Perduesenate ne soutiennent-ils pas cet effort? »avec un lien vers un article sur le défi prévu par les républicains du Sénat.

Lundi, Loeffler a annoncé qu’elle se joindrait à cet effort.

Plus:Trump est entendu sur bande audio faisant pression sur le secrétaire d’État de Géorgie pour qu’il « trouve » des votes pour annuler la victoire de Biden

Les sondages montrent que les deux courses au Sénat sont des ratés, ajoutant à l’inquiétude des dirigeants républicains à Washington que la perte des sièges pourrait les exclure du pouvoir à Capitol Hill, où les démocrates contrôlent la Chambre.

Le contrôle démocratique du Congrès donnerait à Biden une bien plus grande chance de mettre en œuvre son programme sur le changement climatique, les soins de santé, la justice raciale et d’autres questions sur lesquelles il a fait campagne. Cela permettrait au nouveau président d’installer un cabinet et de pourvoir les vacances à la cour avec des candidats de son choix.

Cela inquiète les républicains qui ont aidé à collecter des fonds ou qui ont fait campagne au nom de Perdue et Loeffler.

Plus:Trump se rend en Géorgie avant le second tour du Sénat qui décidera du contrôle du Sénat

« Le sort du Sénat – et de la nation – sera décidé par les électeurs géorgiens », a écrit le sénateur Marco Rubio, R-Fla., Dans un article d’opinion publié sur le site Web de Fox News. « Si les candidats démocrates au Sénat Raphael Warnock et Jon Ossoff sont élus le 5 janvier, l’attaque socialiste imminente des démocrates contre notre nation fera paraître modérées les deux premières années de mandat du président Obama en comparaison. »

Les conservateurs admettent que l’appel de Trump fait mal

Trump a tenu une main de fer sur le GOP depuis sa rupture avec le peloton principal en 2016 avec une marque de spectacle de célébrités et de populisme de droite.

Sa conversation avec Raffensperger dans le contexte des courses de second tour en Géorgie teste jusqu’où le président peut étirer la coalition GOP en dehors de sa base.

Les critiques habituels de Trump ont condamné sa demande visant à ce que les responsables électoraux des États « trouvent » suffisamment de voix pour gagner les électeurs géorgiens, mais cela a également attiré la grimace de certains de ses alliés.

La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., Est l’un des plus fervents partisans du président et fait partie des sénateurs qui se sont engagés à s’opposer à la certification des résultats du collège électoral 2020 mercredi. Lors d’une interview accordée à Fox News lundi, elle a reconnu que la conversation de Trump avec le secrétaire d’État géorgien «n’était pas un appel utile».

Le lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan, un républicain, a déclaré dans une interview à CNN que la plupart de ce que le président a soulevé lors de l’appel téléphonique «était basé sur de la désinformation».

«Je suis certifié à 100% pour vous dire que c’était inapproprié», a déclaré Duncan. «Et cela n’a certainement pas aidé la situation.»

Le commentateur conservateur Erick Erickson, originaire de Géorgie, a tweeté dimanche que les républicains de l’État étaient «apoplectiques» envers le président, qui, selon eux, sabote les courses au second tour.

Il a déclaré que le GOP de Géorgie est inquiet de la baisse du taux de participation dans certains bastions, où les chiffres montrent que le vote suit le reste de l’État. Un de ces domaines: Dalton, Géorgie, où Trump a tenu le rassemblement Lundi soir. En novembre, il a battu Biden de 40% dans ce domaine.

« Cette partie de l’État a le plus de voix du GOP, et elle a pris du retard par rapport au reste de l’État », a déclaré Erickson sur son site Web lundi. «Ce n’est probablement pas un hasard si c’est aussi de là que viennent les voix les plus fortes de« la course a été volée ». Le GOP s’est supprimé là-haut.

La victoire de Biden en novembre a marqué la première fois qu’un démocrate s’est emparé de l’État lors d’une élection présidentielle depuis Bill Clinton en 1992.

Beaucoup attribuent la victoire à une recrudescence d’électeurs noirs dans les centres urbains de l’État et dans les banlieues en croissance, mais d’autres disent que Biden a été aidé par un vote républicain déprimé dirigé par des modérés dégoûtés de Trump.

Trump a été « l’air qu’ils respirent »

Lorsque le président n’essaie pas de mettre en doute le second tour, il se concentre sur ses propres efforts pour renverser les élections de novembre, ce qui pourrait menacer sa capacité à motiver les électeurs à aider Perdue ou Loeffler dans la dernière ligne droite.

«S’il est distrait par l’appel téléphonique, va-t-il vraiment encourager ces personnes à voter? Son héritage en dépend, mais certains républicains sont convaincus qu’il préfère que le GOP perde la Géorgie », a déclaré Erickson.

Bullock, le professeur de sciences politiques, a déclaré que Perdue et Loeffler pourraient se sentir personnellement mal à l’aise avec ce que Trump a fait, mais qu’ils ne peuvent pas se séparer du président à ce stade.

«Donald Trump a été l’air qu’ils respirent et le sang dans leurs veines», a-t-il déclaré.

Bullock a déclaré qu’éviter la colère du président pourrait coûter aux républicains le Sénat, ajoutant que d’autres républicains de Géorgie se taisent dans l’espoir d’éviter d’éventuels challengers primaires lors des prochaines élections nationales.

Perdue a minimisé la controverse, disant à Fox News qu’il ne pensait pas que la révélation des efforts de Trump pour faire pression sur le secrétaire d’État aurait un impact sur sa candidature à sa réélection. Plutôt que de critiquer le président, il a critiqué Raffensperger.

« Je suis toujours choqué qu’un membre du Parti républicain enregistre un président en exercice et le laisse ensuite divulguer. C’est dégoûtant à mon avis », a déclaré Perdue.

Raffensperger, qui a déclaré avoir voté pour Trump, a intensifié la guerre civile du GOP lundi lorsqu’il a déclaré qu’il serait « approprié » que le procureur du comté de Fulton enquête sur la demande du président de « trouver » suffisamment de votes.

Attaquer Raffensperger, un ingénieur civil et homme d’affaires, pourrait se retourner contre les électeurs conservateurs qui estiment qu’il faisait simplement son devoir, a déclaré Bullock.

« Je ne doute pas qu’il souhaite que la Géorgie ait voté pour Trump », a déclaré Bullock. «Mais en tant que data person, il a fait toutes sortes de vérifications, et à chaque fois qu’il faisait un calcul, Biden devançait. Il ne va pas enterrer sa tête dans le sable et il ne violera pas la loi en essayant de mettre son pouce sur la balance. «

Contributeur: David Jackson