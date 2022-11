Le sort de la Coupe du monde entre les mains de l’USMNT

Le retour de l’USMNT à la Coupe du monde a pris un départ de rêve lors de la première mi-temps de son match d’ouverture contre le Pays de Galles. Christian Pulisic a trouvé Tim Weah qui a marqué un but magnifique pour mettre les États-Unis au pays des rêves.

Mais, quand la deuxième mi-temps a commencé, c’est passé du rêve au cauchemar. Le Pays de Galles a été la bien meilleure équipe pendant la majeure partie des 45 secondes. À juste titre, Gareth Bale a envoyé un penalty à Matt Turner. Cela est venu à la suite d’un défi choquant de Walker Zimmerman.

Les États-Unis ont gagné un point. Ce n’était donc pas un désastre total. Cependant, le tirage au sort place les Stars and Stripes dans une position beaucoup plus difficile. Maintenant, les États-Unis se préparent à affronter une équipe anglaise, qui devrait être un match massif.

Les États-Unis veulent plus du match contre le Pays de Galles

C’était un conte classique de deux mi-temps des États-Unis lundi contre les Gallois. Les États-Unis sont sortis en première mi-temps et étaient l’équipe largement supérieure. L’équipe de Berhalter a réussi près de 93% de ses passes. Cela a conduit à une avance de 1-0 à la mi-temps.

Ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. Le Pays de Galles a fait monter la pression. Une fois de plus, Gregg Berhalter a été lent à réagir à son plan de match qui tourne mal. Weston McKennie a reçu un coup et était clairement en difficulté, mais Berhalter a attendu près de 25 minutes pour le remplacer. Les méthodes de substitution de Berhalter étaient également discutables. Alors qu’il restait peu de temps aux États-Unis pour trouver un vainqueur, il a remplacé Jordan Morris.

En conséquence, Gio Reyna était sur le banc. Bien sûr, cela a conduit à des rapports contradictoires de Berhalter, pas pour la première fois de son mandat, et de Reyna. Le directeur a dit que c’était une précaution pour les blessures. Le joueur a dit qu’il était prêt à partir.

Dans l’ensemble, c’est comme un jeu gagnable que les États-Unis ont gaspillé deux points. La conséquence est une tâche peu enviable. Les États-Unis doivent obtenir tous les points contre une équipe anglaise de haut vol. Ou, cela peut laisser le destin et le dernier jour des matches de la phase de groupes.

L’Angleterre semble forte

Alors que les États-Unis en voulaient plus après leur match d’ouverture, il n’en va pas de même pour l’Angleterre. Les Trois Lions se sont absolument déchaînés contre l’Iran. La finale était 6-2. Pourtant, ce score est même un peu gentil avec l’Iran. Le deuxième but de l’Iranien était le dernier coup de pied du match, via un penalty.

Gareth Southgate a fait un travail incroyable en tant que manager de l’Angleterre. L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018. Ensuite, il a suivi cela avec une place pour la finale du Championnat d’Europe en 2020.

La liste qu’il a appelée est presque un embarras de richesses. Pourtant, s’il y a un point sur lequel se concentrer pour l’USMNT, c’est le fait que la plupart de l’équipe d’Angleterre n’a pas marqué beaucoup de buts. Harry Kane, inquiet d’une douleur à la cheville, est la tête d’affiche avec 51 buts en 75 sélections.

Cela étant dit, la qualité est au rendez-vous dans toute l’équipe. Jude Bellingham, 19 ans, est le favori pour remporter le prix du meilleur jeune joueur du tournoi. Il a démarré sa campagne du bon pied avec un but contre l’Iran. Bukayo Saka, un autre des jeunes prometteurs pour l’Angleterre, a marqué deux buts lundi. Raheem Sterling a finalement obtenu son but en Coupe du monde après une très mauvaise performance il y a quatre ans en Russie. Ensuite, Marcus Rashford et Jack Grealish ont complété le score.

Aperçu du match des États-Unis contre l’Angleterre

Il s’agit de la troisième rencontre entre les États-Unis et l’Angleterre en Coupe du monde. Bien que les Three Lions aient obtenu le record général contre les Américains avec huit victoires, deux défaites et un match nul, les États-Unis ont remporté quelques succès en Coupe du monde.

En 2010, les deux équipes étaient à égalité lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde. Les deux ont avancé à partir de ce groupe. En 1950, les États-Unis ont surpris l’Angleterre avec une célèbre victoire 1-0.

La dernière fois que ces deux-là se sont affrontés, c’était en novembre 2018. L’Angleterre a remporté ce match amical de manière convaincante, 3-0, à Wembley.

En entrant dans le match, l’Angleterre mène le groupe en tant que seule équipe avec une victoire.

Angleterre 3 +4 Pays de Galles 1 0 Etats-Unis 1 0 L’Iran 0 -4

Ce match est en direct du stade Al Bayt à Al Khor, au Qatar. Le coup d’envoi est à 14 h HE sur FOX, avec une couverture d’avant-match commençant une heure avant. John Strong et Stu Holden sont à l’appel.

Regarder vers l’avant

Les États-Unis affrontent l’Iran lors de la dernière journée, tandis que l’Angleterre se bat contre son compatriote britannique, le Pays de Galles. Ces deux matchs auront lieu le mardi 29 novembre à 14 h HE.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch