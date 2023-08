Le sort amer des ennemis de Poutine

Des rivaux politiques, des espions en défection et des journalistes d’investigation ont été assassinés ou attaqués en Russie et à l’étranger tout au long du règne de Vladimir Poutine.

Certains ont été empoisonnés, abattus à bout portant ou sont mystérieusement tombés d’une fenêtre.

Jusqu’au crash de l’avion du chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, mercredi, aucun d’entre eux n’avait été tué dans un accident d’avion, qui, selon les autorités occidentales, avait été causé par une explosion délibérée de l’avion, peut-être par des bombes.

Prigozhin, qui se trouvait dans l’avion avec d’autres hauts responsables de l’organisation mercenaire, avait mené une rébellion sans précédent menée par l’armée russe deux mois plus tôt, dans ce qui constituait le plus grand défi au règne de Poutine depuis un quart de siècle.

Comme dans toutes les affaires précédentes, le Kremlin a vigoureusement nié toute implication dans la mort du rival et ancien partenaire du président russe.

Une vue montre un portrait du chef mercenaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dans un mémorial de fortune à Moscou, en Russie, le 24 août 2023. (crédit : REUTERS/STRINGER)

Les principaux rivaux déchus de Poutine :

Parmi les dernières personnalités victimes d’une mystérieuse attaque figure Alexeï Navalny, le chef de l’opposition tombé malade lors d’un vol de Sibérie à Moscou.

L’avion a effectué un atterrissage d’urgence dans la ville d’Omsk, où Navalny a été hospitalisé et est tombé dans le coma. Deux jours plus tard, il a été transporté par avion à Berlin où il a été soigné et s’est remis de ce qui a été décrit par ses partisans et les pays occidentaux comme un empoisonnement.

Des laboratoires de pays occidentaux ont confirmé qu’il avait été touché par un agent neurotoxique mortel, le Novitchok, qui, selon lui, aurait été aspergé dans ses sous-vêtements, tandis que Moscou a rejeté ces accusations.

Même s’il connaissait les risques auxquels il était confronté, Navalny est rentré en Russie au bout de quelques mois et a été immédiatement arrêté.

Depuis lors, il a été reconnu coupable d’une série de crimes, dont le dernier en date est « l’extrémisme », et a ensuite été condamné à plus de 20 ans de prison dans une colonie pénitentiaire.

Navalny et les pays occidentaux y voient une persécution politique de la part du Kremlin.

En 2018, le fondateur du groupe de protestation Pussy Riot, Piotr Verzilov, est tombé gravement malade et a été transporté par avion à Berlin, où les médecins ont déclaré qu’il était « très probable » qu’il ait été empoisonné. Il s’est finalement complètement rétabli.

Plus tôt cette année-là, Verzilov avait embarrassé Poutine lorsqu’il avait fait irruption sur le terrain lors de la finale de la Coupe du monde à Moscou avec trois autres militants applaudissant contre la brutalité policière.

Ses partisans ont déclaré qu’il aurait pu être attaqué en raison de ses activités contre les autorités.