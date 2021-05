Le Sony Xperia 10 III est en précommande au Royaume-Uni avec des écouteurs à réduction de bruit gratuits

Le smartphone de milieu de gamme Xperia 10 III de Sony fait lentement son chemin à travers l’Europe. Après avoir été en précommande en Allemagne hier, il est aujourd’hui arrivé au Royaume-Uni.

Vous pouvez pré-commander le téléphone à partir de Amazone et un tas d’autres endroits (voici le liste complète fournie par Sony) pour 399 £ débloqué et sans carte SIM. Non seulement cela, mais vous recevrez également un cadeau de précommande: une paire gratuite d’écouteurs à réduction de bruit Sony WH-CH710N.

Le Xperia 10 III sortira au Royaume-Uni le 11 juin, le même jour qu’en Allemagne en fait. Le téléphone a été annoncé à la mi-avril, il prend donc son temps à arriver sur les tablettes des magasins.

Il dispose d’un écran tactile OLED 1080×2520 de 6 pouces avec Gorilla Glass 6 sur le dessus, le SoC Snapdragon 690 5G à la barre, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible, un triple système de caméra arrière (12 MP principal, 8 MP ultra large, 8 MP 2x téléobjectif), un vivaneau selfie de 8 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W. Il fonctionne sous Android 11.