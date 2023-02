Le Sony Xperia 1 V offre un design familier avec de légères modifications

Le Xperia 1 V est, espérons-le, juste au coin de la rue. Il est encore possible que le téléphone fasse une apparition au MWC de cette année à Barcelone. Entre-temps, les fuites ont commencé à se multiplier concernant le prochain produit phare de Sony. Un ensemble de nouveaux rendus haute définition offre désormais un excellent aperçu de ce à quoi nous pensons que l’appareil ressemblera.

En bref, Sony ne changera pas grand-chose à son design emblématique. Si les rumeurs doivent être crues, oui. Eh bien, des rumeurs et une photo récemment divulguée de l’arrière du téléphone. Ladite photo coïncide bien avec ces rendus.

À première vue, Sony modifiera légèrement l’îlot de caméra du Xperia 1 V. Si vous comparez cet îlot de caméra aux Xperia 1 IV, vous remarquerez instantanément que la caméra ToF et le capteur IR RVB ont disparu. Ainsi, il nous reste trois gros capteurs (ils paraissent plus gros que sur le 1 IV), dont le plus bas abrite une caméra périscope. Le flash LED s’est déplacé dans l’île dans le modèle à venir, alors qu’il était à l’extérieur de l’île, au-dessus, dans le combiné de l’année dernière.













Sony Xperia 1 V rend

Le nouvel ensemble de rendus est également livré avec certaines spécifications matérielles présumées. Selon ceux-ci, le Xperia 1 V mesurera 161,0 x 69,3 x 8,5 mm, contre 165 x 71 x 8,2 mm pour le Xperia 1 IV. La source affirme que le téléphone conservera le même écran plat de 6,5 pouces, probablement avec le même format d’image 21: 9 – les deux semblent probables. Si toutes ces mesures sont vérifiées, nous pouvons nous attendre à des cadres d’affichage sensiblement plus minces sur le Xperia 1 V.

Apparemment, le Xperia 1 V offrira un appareil photo principal de 12 MP, ainsi qu’un téléobjectif périscope de 12 MP, tout comme son prédécesseur. Son ultra-large serait mis à niveau vers une unité 48MP, contre 12MP du modèle actuel. En façade – le Xperia 1V devrait conserver un selfie de 12MP.

Selon une rumeur antérieure, le Xperia 1 V sera basé sur le chipset Snapdragon 8 Gen 2, ce qui a également beaucoup de sens. Il s’agit peut-être du smartphone le plus fin qui soit avec la puce phare de Qualcomm. Par conséquent, nous ne pouvons qu’espérer une attention sérieuse au refroidissement de Sony.

Source