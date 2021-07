Le Sony Xperia 1 III sera lancé en Europe en août, le Xperia 5 III est reporté à septembre

Sony a annoncé la semaine dernière des précommandes pour ses produits phares Mark III en Europe, mais c’était un faux départ et les précommandes ont été annulées quelques jours plus tard. Maintenant, ils sont de retour et nous avons de mauvaises nouvelles.

Quelques bonnes nouvelles d’abord. Le Sony Xperia 1 III sera disponible en pré-commande dans Allemagne le 15 juillet et devrait commencer à être expédié le 31 août. Au moins, c’est à ce moment-là que le bonus de précommande se termine, le communiqué de presse ne nomme pas réellement de date d’expédition (à l’origine, le 1 III devait être expédié le 6 août). Le téléphone coûtera 1 300 € et vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs antibruit WH-1000XM3, un abonnement Tidal de trois mois et Joyn Plus+ (bien que ce dernier morceau semble spécifique à l’Allemagne) d’une valeur totale de 450 €.

Dans la Grande-Bretagne il n’y aura pas de précommande, le Xperia 1 III sera disponible à l’achat à partir du 19 août. Le prix est fixé à 1 200 £ et ceux qui achèteront au lancement recevront les écouteurs Wh-1000XM3 qui « valent » 330 £ (peut-être quand ils étaient nouveaux), mais pas d’abonnement au streaming.





Sony Xperia 1 III, disponible en août • Sony Xperia 5 III, disponible en septembre

Maintenant, la mauvaise nouvelle – le lancement du Sony Xperia 5 III a été repoussé à septembre. Les communiqués de presse allemand et britannique s’accordent sur ce calendrier. Le téléphone coûtera respectivement 1 000 € et 900 £, sans bonus en Allemagne et une paire gratuite d’écouteurs Sony WH-H910N h.ear sur 3 écouteurs ANC sans fil « d’une valeur » de 250 £ (nous ne savons pas s’ils ont jamais valu la peine cela et ils ne le sont certainement pas maintenant, encore moins en septembre).

Le 5 III devait initialement être expédié aux côtés de son grand frère le 6 août, mais il arrivera plutôt six mois après son premier dévoilement.

Dans Norvège, le Xperia 1 III sera en pré-commande le 5 juillet et les ventes débuteront le 10 août à 12 800 NOK avec une paire gratuite de supra-auriculaires 1000XM3 attachés. Il n’y a aucune mention du 5 III. Il en va de même Danemark où le 1 III coûtera 10 000 DKK.

La source Allemagne | Royaume-Uni | Norvège | Danemark