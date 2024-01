Le sondeur se met sous la peau des démocrates

L’homme qui produit ces sondages est Mark Penn, surtout connu pour deux choses : son dévouement à la politique centriste et son rôle de longue date en tant que principal sondeur et stratège pour Bill et Hillary Clinton.

L’épouse de Penn, Nancy Jacobson, dirige No Labels et utilise fréquemment les données de Penn pour soutenir son projet, bien qu’il affirme ne jouer aucun rôle dans l’organisation. Penn rapporte que 64 % des électeurs estiment que « le pays a besoin d’un autre choix » s’il s’agit d’une revanche Biden-Trump et que la plupart des électeurs considéreraient un candidat modéré et indépendant comme une alternative au président actuel et à l’ancien président.

Sans surprise, le travail du couple a rendu furieux les démocrates – qui dépensent de l’argent pour les discréditer, poursuivent No Labels, contrecarrent les efforts d’inscription des électeurs du groupe et font pression sur ses affiliés.

Alors, que pense Mark Penn de tout cela ? Nous avons décidé de lui demander.

J’ai rencontré Penn cette semaine

Analyse approfondie du manuel de jeu podcast. Nous avons parlé de ses sondages controversés, de sa véritable relation avec No Labels et des raisons pour lesquelles il pense que Nikki Haley pourrait encore avoir un grand rôle à jouer dans les élections de cette année.





Cette transcription a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Vous avez été très, très optimiste quant à la demande d’un tiers, et beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec vous sur ce point. Mais exposez vos arguments : qu’avez-vous appris lors de vos récents sondages sur la question de savoir si l’électorat réclame à grands cris l’option d’un tiers ?

J’avais une question que j’ai posée il y a peut-être un an et demi : si c’est Biden contre Trump, considéreriez-vous un indépendant modéré ? Maintenant, je connais cette question. J’ai fait le sondage de John Anderson [in 1980], si vous vous souvenez de lui. J’ai fait le sondage de Ross Perot – sa référence [ahead of 1992] – son tout premier sondage. Il y avait peut-être 30, 35 pour cent qui étaient vraiment intéressés et pourraient faire appel à un tiers. Il est passé à 39 pour cent en juin [1992]juste avant de se retirer.

Mais je regarde les conditions aujourd’hui, et environ 60 pour cent disent qu’ils envisageraient un indépendant modéré. Les deux tiers des personnes interrogées sont mécontentes de la situation économique, la moitié déclarent que leur vie se détériore et 70 pour cent déclarent ne pas aimer le choix qui s’offre à eux. Alors y a-t-il une opportunité ? Il existe certainement une opportunité, que la bonne personne se présente ou non et le fasse.

Mais les tiers, lorsqu’ils arrivent, attirent l’attention parce qu’ils abordent une question que les deux principaux partis ignorent. Ensuite, généralement, les deux parties se rendent compte qu’elles ont ignoré quelque chose et cooptent ce problème, et le tiers meurt. Quel est le problème sur lequel un tiers pourrait réellement se présenter et que Trump et Biden n’abordent pas ?

La question même de l’unité nationale et de la résolution de problèmes comme l’immigration. Une réforme globale de l’immigration a été favorable par 65 à 70 pour cent de la population au cours des dix dernières années.

La plupart des problèmes ont des solutions qui, dans l’environnement polarisé actuel, ne sont pas mises en œuvre. L’ouverture ici serait qu’un tiers vienne dire : « Écoutez, nous allons réellement résoudre les problèmes parce que nous allons être séparés de la partisanerie dans laquelle les Républicains et les Démocrates viennent de s’enfoncer. » N’oubliez jamais qu’Abraham Lincoln était, en fait, un tiers [candidate]un avec 39 pour cent [of the vote in 1860].

Il existe une entité appelée No Labels qui semble vouloir être le véhicule de ce mouvement tiers. Et toutes leurs présentations citent vos enquêtes. Alors parlez-nous un peu de No Labels et de votre implication ou non-implication dans cela.

Eh bien, soyons très clairs : ma femme, Nancy Jacobson, a fondé No Labels lorsque j’étais occupé avec la campagne Hillary. Elle le gère et prend les décisions. Je n’ai aucun rôle formel ou informel à part celui de regarder de temps en temps certains sondages et de soutenir ma femme.

Et elle essaie de faire comprendre qu’elle n’a qu’un accès aux bulletins de vote. [for a potential ticket] – elle crée simplement une opportunité si quelqu’un venait et était la bonne personne. Je peux vous l’assurer : ce n’est pas quelqu’un qui jamais envisagerait même de voter pour Trump. D’une manière ou d’une autre, les démocrates ne comprennent pas pleinement ce fait. J’ai un travail à plein temps en ce moment

diriger une entreprise cela représente 12 000 personnes. Les gens ne se rendent pas vraiment compte que j’ai laissé tout cela derrière moi après avoir passé environ 30 ans dans les tranchées.

Je dois vous pousser un peu là-dessus. Larry Hogan, à l’automne, était présent à cet événement à l’hôtel Hay-Adams à Washington. Il a déclaré: “Mark et Nancy sont venus me parler de leur grande idée de tiers.” J’ai donc l’impression que vous devez prendre un peu de responsabilité, si certains de ces candidats se présentent en utilisant votre nom.

Je suis surpris. Je lui ai peut-être parlé, dans toute ma vie, une fois pendant 10 minutes. Je n’ai pas compris ça. Mais je peux vous assurer que c’est vraiment ma femme qui dirige cet effort. Et je pars diriger une entreprise qui me plaît.

Assez juste. À votre avis, qui d’autre figure sur la liste No Labels ?

Vous allez devoir demander à Nancy. Je ne sais pas s’il y aura une personne qui émergera. Qui aurait pensé à Ross Perot ? [Jacobson told POLITICO last year that the group hadn’t formally identified potential recruits but that it would choose

someone in the mold of Perot.]

Beaucoup de démocrates, comme vous le savez, sont très en colère contre vous à ce sujet.

Et je dis toujours que ce qu’ils auraient dû faire, c’est simplement prendre un steak avec elle, et ils se rendraient compte de l’erreur qu’ils ont commise et du temps qu’ils ont perdu à aboyer sur le mauvais arbre.

Elle a abordé cette question d’une manière très sensée, et elle n’a aucune intention de spoiler aucun concept, quel qu’il soit. C’est une valeur très importante pour elle. Je pense qu’ils ont gaspillé beaucoup d’efforts en ne se contentant pas de s’asseoir avec elle et de comprendre cela.

“Donald Trump est désormais le candidat conservateur de la base républicaine”, a déclaré Mark Penn. | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

Si je suis un électeur qui ne veut pas élire Donald Trump, mais que je n’aime pas non plus Biden, quelle analyse puis-je faire – avec No Labels ou tout autre candidat tiers – pour m’assurer que je ne soutiens pas un spoiler qui va élire Trump ?

La première chose que je dirais, c’est de sortir, de découvrir ce que fait votre candidat. Encouragez-les à s’emparer du centre du pays afin qu’il n’y ait de place pour personne d’autre. Si Trump n’obtient pas le centre, il va perdre. Si Biden n’obtient pas le centre, il va perdre. C’est la chose la plus importante pour les deux parties, et cela ferme la fenêtre à quiconque vient ici. Si les gens arrêtaient de se plier aux bases et se déplaçaient vers le centre, ce serait bien sûr la chose la plus importante.

Parlons de ce qui vient de se passer dans le New Hampshire avec Haley et Trump. Qu’a-t-on appris mardi soir sur la course républicaine ?

Haley avait une candidature crédible, tirée en réalité des électeurs indépendants. Nous savions que la véritable caractéristique de la primaire était qu’il n’y aurait pas beaucoup de compétition du côté démocrate, donc il y aurait une population saine d’électeurs indépendants qui lui donneraient sa chance. Mais nous avons réellement appris que Donald Trump détient une emprise dominante sur la base républicaine, obtenant 70 à 75 % des républicains enregistrés dans le New Hampshire.

Aujourd’hui, la plupart des gens ne réalisent pas qu’il existe 23 États qui accueillent des électeurs indépendants lors des primaires républicaines, ce qui explique pourquoi le candidat le plus conservateur ne gagne généralement pas. Mais Donald Trump est désormais le candidat conservateur de la base républicaine. Nikki Haley est la candidate indépendante, s’appuyant principalement sur ce qui serait des électeurs indécis aux élections générales ou des républicains plus doux. Et il n’y en avait pas assez pour la placer au sommet du New Hampshire.

Si vous ne gagnez que 25 pour cent des Républicains, ces données de mardi soir signifient-elles qu’elle n’a aucune voie à suivre, même dans les États restants qui acceptent des électeurs indépendants pour les primaires du GOP ?

Eh bien, vous avez toujours une voie à suivre si vous faites changer d’avis les électeurs. Mais si elle ne parvient pas à obtenir plus de 25 pour cent de la base républicaine, en pratique parlant, elle va perdre et elle sera probablement réellement assassinée dans les caucus. Structurellement, à moins qu’elle ne change la donne, elle risque de perdre.

Cela signifie-t-il que vous devriez vous retirer de la course ? Presque tout peut arriver en politique. Pourquoi ne pas le faire durer au moins jusqu’au Super Tuesday et voir ce qui se passe ? Avec Donald Trump, on ne sait jamais. Comme je le dis toujours, c’est Trump contre Trump. À l’heure actuelle, Trump est bien meilleur que je n’ai jamais vu. [On Tuesday night,] il a en fait partagé le podium avec d’autres personnes auxquelles il s’était auparavant opposé. Ce n’était pas le vieux Donald Trump.

Je suis d’accord avec vous sur quelques cas – le discours de victoire dans l’Iowa, la mairie avec Fox dans l’Iowa – mais je n’ai pas vu que Trump mardi, bien qu’il ait donné le micro à Vivek Ramaswamy pour incendier un peu Haley. Il est toujours Trump. Si vous le cochez, toute sa stratégie politique passe par la fenêtre et il parle de Haley tout le temps au lieu de l’ignorer et – corrigez-moi si je me trompe – c’est la stratégie évidente après avoir remporté une victoire aussi écrasante.

Oui. C’est exact. Il y avait un nouveau Trump pour environ les trois quarts. Et puis le vieux Trump est finalement sorti. Je ne pense pas que le vieux Trump soit enterré, mais il est contenu de manière bien plus générale – c’est pourquoi, franchement, il s’en sort mieux que jamais.

Je veux dire, la scène où il consolidait tous ses adversaires était remarquable. En 2016, les seules personnes dont il disposait étaient sa famille. Il n’y avait littéralement personne qui monterait sur un podium avec ce gars. Aujourd’hui, il a 91 actes d’accusation et tout le monde est à ses côtés. C’est vraiment incroyable.

Je pensais que la présence de Nikki Haley était forte, mais son message était vraiment faible. Son message était simple : Trump est un perdant et je vous emmènerai pour gagner. Ce n’est pas édifiant…