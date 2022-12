Le sondage Twitter d’Elon Musk se termine avec des utilisateurs demandant son départ

Des millions d’utilisateurs de Twitter ont demandé à Elon Musk de démissionner de la tête de Twitter dans un sondage sur la plateforme que le milliardaire avait créée et avait promis de respecter.

À la clôture du scrutin lundi, cependant, il n’était pas clair s’il y aurait un nouveau leader pour la plate-forme de médias sociaux, qui est devenue plus chaotique et déroutante sous la direction de Musk avec des politiques en évolution rapide qui sont émises, puis retirées ou modifiées.

Le PDG milliardaire de Tesla, Musk, avait assisté dimanche à la finale de la Coupe du monde au Qatar, où il a ouvert le scrutin. Après sa fermeture 12 heures plus tard, il n’y a eu aucune annonce immédiate de Twitter ou de Musk, qui pourrait être en plein vol sur le chemin du retour aux États-Unis tôt lundi.

Plus de la moitié des 17,5 millions de personnes interrogées ont voté “oui” en réponse au sondage Twitter de Musk demandant s’il devait démissionner de la direction de l’entreprise.

Musk a réalisé un certain nombre de sondages non scientifiques sur des problèmes importants auxquels la plate-forme de médias sociaux est confrontée, notamment la réintégration des journalistes qu’il avait suspendus de Twitter, ce qui a été largement critiqué dans et hors des cercles médiatiques.

Les sondages n’ont fait qu’ajouter à un sentiment croissant de tumulte sur Twitter depuis que Musk a acheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars fin octobre, laissant potentiellement l’orientation future de l’entreprise entre les mains de ses utilisateurs.

Parmi ces utilisateurs figurent des personnes récemment réintégrées sur la plateforme sous Musk, des personnes qui avaient été bannies pour des publications racistes et toxiques, ou qui avaient diffusé de la désinformation.

Depuis qu’il a acheté Twitter, Musk a présidé à une série vertigineuse de changements qui ont déconcerté les annonceurs et découragé les utilisateurs. Il a licencié la moitié de la main-d’œuvre, supprimé les modérateurs de contenu contractuel et dissous un conseil de conseillers en confiance et en sécurité. Il a abandonné l’application des règles de désinformation sur le COVID-19 et a appelé à des poursuites pénales contre le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain des maladies infectieuses qui a aidé à diriger la réponse COVID du pays.

Musk s’est affronté avec certains utilisateurs sur plusieurs fronts et dimanche, il a demandé aux utilisateurs de Twitter de décider s’il devait rester en charge de la plate-forme de médias sociaux après avoir reconnu qu’il avait commis une erreur en lançant de nouvelles restrictions interdisant la mention de sites Web de médias sociaux rivaux sur Twitter.

Les résultats de l’enquête en ligne non scientifique sur la question de savoir si Musk devait rester à la tête de Twitter, qui a duré 12 heures, ont montré que 57,5 ​​% de ceux qui ont voté voulaient qu’il parte, tandis que 42,5 % voulaient qu’il reste.

Le sondage fait suite au dernier changement de politique important depuis que Musk a acquis Twitter en octobre. Twitter avait annoncé que les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Facebook, Instagram, Mastodon et d’autres plateformes que la société a décrites comme “interdites”.

Cette décision a généré un retour de flamme immédiat, y compris des critiques d’anciens défenseurs du nouveau propriétaire de Twitter. Musk a ensuite promis qu’il n’apporterait plus de changements majeurs à la politique de Twitter sans une enquête en ligne auprès des utilisateurs, y compris qui devrait diriger l’entreprise.

L’action visant à bloquer les concurrents était la dernière tentative de Musk de réprimer certains discours après avoir fermé un compte Twitter la semaine dernière qui suivait les vols de son jet privé.

Les plateformes interdites comprenaient des sites Web grand public tels que Facebook et Instagram, ainsi que des rivaux parvenus Mastodon, Tribel, Nostr, Post et Truth Social de l’ancien président Donald Trump.

Un nombre croissant d’utilisateurs de Twitter ont quitté la plateforme sous Musk, ou ont créé des décomptes alternatifs sur Mastodon, Tribel, Nostr ou Post, et ont inclus ces adresses dans leurs profils Twitter. Twitter n’a donné aucune explication sur la raison pour laquelle la liste noire incluait certains sites Web mais pas d’autres tels que Parler, TikTok ou LinkedIn.

Un cas test était l’éminent capital-risqueur Paul Graham, qui dans le passé a fait l’éloge de Musk mais a déclaré dimanche à ses 1,5 million d’abonnés sur Twitter que c’était la “dernière goutte” et de le trouver sur Mastodon. Son compte Twitter a été rapidement suspendu, puis restauré, Musk ayant annulé la politique mise en place quelques heures plus tôt.

Graham n’a pas posté sur Twitter depuis qu’il a annoncé qu’il partirait.

Les décisions politiques de Musk ont ​​divisé les utilisateurs. Il a plaidé pour la liberté d’expression, mais a suspendu des journalistes et fermé un compte de longue date qui suivait les allées et venues de son avion, le qualifiant de risque pour la sécurité.

Mais comme il a changé les politiques, puis les a changées à nouveau, a créé un sentiment de confusion sur la plate-forme sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Musk a définitivement interdit le compte @ElonJet mercredi, puis a modifié les règles de Twitter pour interdire le partage de la position actuelle d’une autre personne sans son consentement. Il a ensuite pris pour cible les journalistes qui écrivaient sur le compte de suivi des jets, qui peut encore être trouvé sur d’autres sites de médias sociaux, alléguant qu’ils diffusaient “essentiellement des coordonnées d’assassinat”.

Il s’en est servi pour justifier la décision de Twitter la semaine dernière de suspendre les comptes de nombreux journalistes qui couvrent la plateforme de médias sociaux et Musk, parmi lesquels des journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN, Voice of America et d’autres publications. Beaucoup de ces comptes ont été restaurés à la suite d’un sondage en ligne réalisé par Musk.

Puis, au cours du week-end, Taylor Lorenz du Washington Post a été suspendu après avoir demandé une interview avec Musk dans un tweet tagué au propriétaire de Twitter.

Sally Buzbee, rédactrice en chef du Washington Post, l’a qualifié de “suspension arbitraire d’un autre journaliste du Post” qui a encore sapé la promesse de Musk de faire de Twitter une plate-forme dédiée à la liberté d’expression.

“Encore une fois, la suspension s’est produite sans avertissement, processus ou explication – cette fois, car notre journaliste a simplement demandé des commentaires à Musk pour une histoire”, a déclaré Buzbee. Dimanche à midi, le compte de Lorenz a été restauré, tout comme le tweet qui, selon elle, avait déclenché sa suspension.

Musk a été interrogé devant le tribunal le 16 novembre sur la façon dont il partage son temps entre Tesla et ses autres sociétés, dont SpaceX et Twitter. Musk a dû témoigner devant la Cour de chancellerie du Delaware au sujet de la contestation par un actionnaire du plan de rémunération potentiellement de 55 milliards de dollars de Musk en tant que PDG de la société de voitures électriques.

Musk a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’être PDG de Tesla et qu’il ne voulait pas non plus être directeur général d’une autre entreprise, préférant se considérer comme un ingénieur. Musk a également déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une restructuration organisationnelle de Twitter soit achevée au cours de la semaine prochaine. Cela fait plus d’un mois qu’il a dit ça.

Lors de plaisanteries publiques avec les abonnés de Twitter dimanche, Musk a exprimé son pessimisme quant aux perspectives d’un nouveau PDG, affirmant que cette personne “doit beaucoup aimer la douleur” pour diriger une entreprise qui “a été sur la voie rapide de la faillite”.

“Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur », a tweeté Musk.

—Matt O’brien, Associated Press

des médias sociaux