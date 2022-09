Le sondage Sun on Sunday envoie un avertissement à Liz Truss alors que 81% des Britanniques disent que les conservateurs ne donnent pas assez d’aide

UN ÉNORME quatre Britanniques sur cinq ne croient pas que le gouvernement en fait assez pour atténuer la crise du coût de la vie.

Selon un sondage, 81% souhaitent que les ministres en fassent plus – et 86% affirment que la flambée des factures énergétiques fait partie de leurs trois problèmes les plus urgents.

La prochaine PM attendue, Liz Truss, devra aider les Britanniques, disent les lecteurs de Sun On Sunday Crédit : Getty

Le sondage révèle que le gouvernement “n’aide pas assez” avec la crise du coût de la vie

Les familles en difficulté prévoient déjà de réduire leurs vacances, de sauter des repas et même de vendre leurs biens à des prêteurs sur gage dans le but de faire face à la tempête à venir, ont révélé les commentaires.

Alors que le pays se prépare à savoir qui sera le prochain Premier ministre demain, les résultats alarmants révèlent l’ampleur du défi à venir.

Liz Truss est la grande favorite pour être couronnée vainqueur sur Rishi Sunak – certains initiés prédisant une marge de victoire écrasante de 30 points.

Mais les célébrations devront peut-être être gelées après qu’une nouvelle enquête Deltapoll a mis en évidence la fureur du public face à l’inaction face à la spirale des factures.

Les Britanniques prévoient d’acheter moins de vêtements et de sauter les vacances pour faire face à la hausse des coûts

Deux tiers des personnes interrogées demandent le gel des plafonds énergétiques

Les hauts conservateurs craignent une situation comme la crise du mercredi noir de 1992, lorsque le gouvernement a été contraint de retirer la livre sterling de l’ERM, ce qui a porté atteinte à la confiance du public dans l’administration de John Major.

Les conservateurs savent que si le nouveau Premier ministre ne réussit pas avec un renflouement, ils pourraient faire face à un bain de sang lors des prochaines élections.

Simon Clarke – un ministre du Trésor et un soutien principal de Truss – a déclaré dimanche au Sun que les entreprises et les familles recevraient de l’aide pour les empêcher de se noyer sous les dettes.

L’enquête auprès de plus de 1 500 adultes a révélé que 86 % d’entre eux ont déclaré que les factures d’énergie étaient l’une de leurs trois principales préoccupations.

L’ancien chancelier Rishi Sunak ne devrait pas gagner la course au poste de Premier ministre Crédit : Getty

Viennent ensuite les factures alimentaires (66 %) et le NHS (36 %).

Alors que 81% ont demandé plus de soutien, seulement 14% ont déclaré que les ministres en avaient fait assez.

Lorsqu’on leur a demandé quelle aide ils attendaient du gouvernement, 66 % ont soutenu un gel du plafond des prix de l’énergie.

C’est une idée avancée par le parti travailliste et diverses compagnies énergétiques.

Il est bien supérieur à ceux qui souhaitent une réduction de l’impôt sur le revenu (dix pour cent), une réduction de la TVA (huit pour cent) ou une augmentation du crédit universel (11 pour cent).

Ce sont les options que Miss Truss envisage.

De manière alarmante, les Britanniques en difficulté prévoient déjà de procéder à des coupes massives dans ce qu’ils achètent pour faire face à des factures qui montent en flèche.

Environ la moitié (51 %) prévoient d’acheter moins de vêtements ou de manger moins de plats à emporter (48 %).

Près d’un tiers (29 %) annulent leurs vacances tandis que 34 % limitent l’utilisation de leur voiture.

Mais pour beaucoup, la crise des factures signifie des choix beaucoup plus difficiles.

Un sur dix a déclaré qu’il prévoyait de sauter des repas pour que ses enfants puissent manger, tandis que 12 % disent qu’ils emprunteront de l’argent à des amis ou à la famille.

Et 5% espèrent gagner rapidement de l’argent en vendant leurs affaires à un prêteur sur gage.

Dans un autre coup porté au prochain Premier ministre, le sondage donne au Parti travailliste 11 points d’avance – sur 42 points contre les conservateurs sur 31 points.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer est actuellement en tête des sondages d’opinion Crédit : PA

Sir Keir bat également Boris Johnson et son héritier apparent Liz Truss dans les sondages.

Quelque 34% des électeurs affirment que Sir Keir sera le meilleur Premier ministre, contre 23% pour Bojo et 11% pour Liz.

Mais, alors que Boris se prépare à quitter le n ° 10 cette semaine, l’enquête a révélé qu’il était toujours deux fois plus populaire que Miss Truss parmi les électeurs conservateurs.

Quelque 57% des électeurs conservateurs ont déclaré que Boris serait leur premier choix pour le Premier ministre, contre 25% pour Liz.

M. Clarke – qui devrait être promu secrétaire de mise à niveau par Liz – a déclaré qu’elle annoncerait d’importantes réductions d’impôts et des renflouements du coût de la vie pour “nous faire traverser la tempête à venir” si elle triomphe.

Il a déclaré: «Elle soutiendra davantage les familles et les entreprises face à la hausse du coût de l’énergie.

“Le pays peut être rassuré que si Liz Truss devient Premier ministre mardi, elle prendra des mesures décisives.”

Le prochain Premier ministre devrait hériter de l’une des crises économiques les plus sombres depuis des décennies.

L’inflation monte en flèche et pourrait atteindre le chiffre effrayant de 22 % l’année prochaine.

L’économie semble se diriger vers la récession.

Pendant ce temps, le plafond des prix de l’énergie double presque pour atteindre 3 549 £ et devrait atteindre 6 600 £ l’année prochaine.

Le député conservateur senior Robert Halfon a déclaré que quiconque deviendra Premier ministre demain doit être prêt à enfiler ses patins et proposer un renflouement des factures d’énergie pour empêcher les Britanniques d’avoir froid cet hiver.

Le député de Harlow a déclaré: «Nous sommes confrontés à un tsunami sur les factures d’énergie qui pourrait potentiellement plonger des millions de ménages dans la misère.

“Si nous ne faisons pas les choses correctement, ce sera une répétition de la crise du mercredi noir de l’ERM de 1992, et le public ne nous le pardonnera jamais.”

Martin Boon, de Deltapoll, a déclaré: « Si Liz devient la prochaine Premier ministre, elle ferait mieux de se concentrer sur le coût de la vie – car les électeurs craignent vraiment de ne pas pouvoir allumer leur chauffage cet hiver.

“Son poste de Premier ministre survivra ou mourra selon la façon dont elle réagit au cours de ces premières semaines cruciales où tous les yeux sont rivés sur elle.”

Hier soir, Mme Truss a déclaré: «Nous devons prendre les décisions difficiles pour nous assurer que nous ne sommes pas dans cette position chaque automne et chaque hiver.

“Coller des pansements et donner des coups de pied dans la boîte ne suffira pas.”

La crise du coût de la vie a laissé le prochain PM avec une crise sans précédent Crédit : Getty – Contributeur

Les prochains dirigeants font face à d’énormes défis

Par Kate Ferguson, rédactrice politique de Sun on Sunday

DEMAIN, le pays fait ses adieux à l’âge de Boris et un nouveau Premier ministre sera annoncé.

Tous les sondages nous disent que Liz Truss sera la gagnante.

On s’attend à ce que la Brexiteer née de nouveau porte un toast à son succès avec un verre de champagne britannique. Mais hérite-t-elle d’un cadeau empoisonné ?

L’inflation monte en flèche, la livre dégringole et les grèves paralysent notre pays. Alors, à quels défis le prochain Premier ministre est-il confronté ?

Crise du coût de la vie : (Niveau d’alerte : 5/5)

En haut de la liste des choses à faire sera l’économie et comment atténuer la crise du coût de la vie.

Nous sommes sur le point de subir le plus gros coup dur dans nos poches depuis 100 ans, prédisent les experts de la Resolution Foundation.

Le plafond des prix de l’énergie double presque pour atteindre 3 549 £ et devrait atteindre 6 600 £ l’année prochaine. Un hiver sombre nous attend.

La favorite Liz prévoit de tenir un mini budget d’urgence le 21 septembre et a annoncé son intention de supprimer les hausses de l’impôt sur les sociétés, des NIC et des prélèvements verts sur les factures d’énergie.

Mais elle devra faire quelque chose de bien plus important que cela pour éloigner le loup de la porte.

Elle devrait augmenter le crédit universel et l’aide aux retraités et envisage d’importantes réductions d’impôts, comme une réduction de 5% de la TVA.

Avec les écoles, les hôpitaux, les entreprises et les pubs en difficulté, la demande d’aide est assourdissante.

L’astuce consistera à dépenser de l’argent pour protéger les personnes vulnérables sans effrayer les marchés.

Gerard Lyons – l’un des économistes les plus proches de Truss – dit qu’elle doit « se mettre au travail » et faire quelque chose de grand dès le début pour montrer aux électeurs et aux investisseurs qu’elle a un plan économique crédible.

Booster la croissance économique : niveau d’alerte 4/5

Sa prochaine grande tâche est de mettre des propulseurs de fusée sous l’économie.

L’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine a fait monter en flèche les prix de l’essence et des denrées alimentaires et a porté un coup dur à une économie européenne à peine à genoux après Covid.

Mais la croissance britannique était à la traîne avant que les chars n’arrivent.

Liz a juré de s’attaquer à «l’orthodoxie du Trésor» en réduisant les impôts et la bureaucratie. Les réductions d’impôts suffiront-elles ?

Grèves : Niveau d’alerte 3/5

Les grèves paralysent la Grande-Bretagne. Les trains ne circulent pas. Les ordures s’entassent dans les rues d’Édimbourg.

Les enseignants et les infirmières menacent de débrayages massifs.

Liz a promis de s’attaquer aux syndicats militants en introduisant de nouvelles lois pour garantir un niveau de service minimum sur les infrastructures critiques comme les chemins de fer.

Mais alors que de vastes pans de la main-d’œuvre rejoignent la ligne de piquetage, elle devra peut-être canaliser l’acier de son héros Maggie Thatcher pour survivre à la confrontation meurtrière.

Services publics comme le NHS — Niveau d’alerte 4/5

Nos services publics – y compris le NHS – s’effondrent.

Les gens ne peuvent pas obtenir de rendez-vous en face à face avec un médecin généraliste. Les listes d’attente s’envolent.

Les ambulances sont coincées dans des files d’attente géantes à l’extérieur des hôpitaux, incapables de déposer les patients en raison d’un manque de lits.

Pourtant, les dépenses de santé devraient représenter 44% de toutes les dépenses publiques quotidiennes d’ici 2024/5.

Quiconque emménage au n ° 10 doit remettre le NHS en forme.

Ensuite, il y a la criminalité et la crise des petits bateaux de la Manche à combattre.

Si vous êtes cambriolé, la police refuse trop souvent de se donner la peine de visiter votre domicile.

Alors que chaque jour apporte de nouvelles photos de personnes arrivant sur des dériveurs.

De nombreux députés conservateurs craignent que s’ils ne maîtrisent pas, nous verrons l’extrême droite faire des gains.

Politique étrangère — Niveau d’alerte 4/5

L’invasion de l’Ukraine par Poutine a provoqué une guerre majeure en Europe.

Plus à l’Est, la Chine menace d’envahir Taïwan, ce qui pourrait déclencher une confrontation plus dommageable pour le monde que l’Ukraine.

Sur le Brexit, Liz est également confrontée à une impasse avec l’Europe.

Nous nous attendons à ce qu’elle déchire le protocole d’Irlande du Nord en déclenchant l’article 16 pour rétablir la libre circulation des échanges entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord.

Peut-elle affronter Bruxelles sans déclencher une guerre commerciale dommageable ?

Guerre civile conservatrice — Niveau d’alerte 4/5

Il y a une colère bouillonnante au moment où l’élection brutale à la direction a eu lieu.

Mais il faut se rappeler que c’est le Parti conservateur qui a fait tomber Boris Johnson et Theresa May avant lui.

Après une course à la direction entachée d’attaques bleues sur bleues entre l’équipe Truss et l’équipe de Rishi Sunak, ce sera au vainqueur de construire de sérieux ponts.

Un allié de Truss m’a dit : « Le sort de la prochaine élection sera décidé dans les deux premières semaines du mandat de Liz.

“Elle devra faire quelque chose sur le coût de la vie – et la façon dont cela baissera pourrait sceller notre destin pour les années à venir.”