Le son Qualcomm Snapdragon est là et Xiaomi est le premier fabricant de smartphones à bord

Qualcomm a annoncé la nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon Sound pour les smartphones et les produits audio, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience du streaming musical, des appels téléphoniques et des jeux avec des produits audio sans fil. Qualcomm affirme que la nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon Sound est optimisée, en termes de matériel et de logiciel, pour une meilleure connectivité Bluetooth, même dans des environnements avec une congestion de fréquence radio, une faible latence qui faciliterait l’expérience de jeu ainsi que la vidéoconférence, permettant un couplage facile et de multiples connexions ainsi que de réduire la consommation de la batterie sur les smartphones avec les écouteurs et les écouteurs sans fil jumelés.

La plate-forme Qualcomm Snapdragon Sound sera en mesure de fournir deux fois les débits audio (cela prendra en charge l’audio haute résolution 24 bits 96 kHz), deux fois la fréquence d’échantillonnage audio pour les appels vocaux et jusqu’à 45% de latence inférieure pour la synchronisation audio et vidéo pour l’utilisation des jeux et de la vidéo (à peine 89 millisecondes), par rapport à la plupart des combinaisons de smartphones et d’écouteurs sans fil actuelles Le côté matériel de la plate-forme Qualcomm Snapdragon Sound se présente sous la forme d’une implémentation à trois branches. Pour les smartphones et les appareils mobiles, il disposera de la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888 ainsi que du système Qualcomm FastConnect 6900, du codec audio Qualcomm Aqstic et de l’amplificateur de haut-parleur intelligent Qualcomm Aqstic. Pour les écouteurs et les écouteurs sans fil, la plate-forme intègre le SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC515x, le SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC514x et le SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC3056.

Ceux-ci seront combinés avec des solutions logicielles audio et vocales telles que Qualcomm TrueWireless Mirroring, Qualcomm Active Noise Cancellation (ANC), Qualcomm aptX Adaptive Audio, Qualcomm aptX Voice Audio et Qualcomm HDR & 3D Audio Record. «L’oreille humaine est très sensible aux problèmes, aux latences et à d’autres défis qui se produisent couramment lors de la diffusion de musique, de la vidéoconférence ou des jeux via des connexions sans fil. En nous concentrant de bout en bout, nous cherchons à fournir des innovations pour résoudre les problèmes courants des consommateurs sur pratiquement tous les points d’interaction audio », a déclaré James Chapman, vice-président et directeur général, Voix, Musique et Wearables, Qualcomm Technologies International Ltd.

Les marques alignent déjà les lancements à venir avec l’intégration Qualcomm Snapdragon Sound. Le fabricant de smartphones Xiaomi ainsi que la marque audio Audio-Technica l’ont confirmé. «Xiaomi est ravi d’être le premier fabricant de mobiles à proposer Snapdragon Sound sur les appareils. Snapdragon Sound apportera de nouvelles expériences audio de haute qualité, fluides et à faible latence à nos clients partout dans le monde et fournira un meilleur son tout en participant aux appels vocaux, aux vidéoconférences, aux jeux ou à l’écoute de musique », déclare Lei Zhang, vice-président de Mi Smartphone et directeur général de la R&D matérielle, Xiaomi. «Nous pensons qu’avec Snapdragon Sound, nous nous rapprochons de notre vision commune de fournir un son de qualité filaire, sans fil et nous sommes ravis d’être l’un des premiers fabricants à proposer nos produits aux consommateurs», déclare Kotaro Narihara, directeur, directeur général du marketing , Audio-Technica.

La première ligne de produits avec Qualcomm Snapdragon Sound devrait être déployée plus tard dans l’année, la solution étant désormais disponible pour les OEM. Qualcomm dit qu’il sera facile pour les utilisateurs de savoir quels produits ont cela intégré, car ils porteront avec le logo Qualcomm Snapdragon Sound. La société prévoit également d’ajouter bientôt la solution pour les PC, les montres intelligentes et les lunettes intelligentes.