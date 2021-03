Une nouvelle étude a révélé que la fonction Ambient Sound des écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro TWS peut aider efficacement les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée. Le mode Son ambiant des Galaxy Buds permet aux utilisateurs d’être conscients de leur environnement en amplifiant les bruits externes, même en écoutant de la musique. Il peut être activé via l’application Galaxy Buds +. Les dernières découvertes ont été publiées dans la principale revue ORL Clinical and Experimental Otorhinolaryngology (CEO), et la recherche a été menée par Samsung Medical Center en collaboration avec Sungkyunkwan University School of Medicine, Corée du Sud. Samsung, dans un article de blog, a déclaré que l’étude évaluait l’efficacité d’une aide auditive et de produits d’amplification du son personnels tels que le Galaxy Buds Pro et d’autres. La société citant l’étude ajoute qu’aucune autre recherche n’a encore inclus l’utilisation potentielle des écouteurs TWS tout en traitant les problèmes d’audition. L’étude est la première à démontrer les avantages potentiels des écouteurs TWS pour les personnes ayant une déficience auditive légère à modérée. Samsung note que cela peut potentiellement améliorer la vie de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui vivent actuellement avec un certain degré de perte auditive.

Pour tester les avantages potentiels du Samsung Galaxy Buds Pro pour les personnes ayant une déficience auditive légère, les écouteurs TWS ont subi trois tests clés: une évaluation électroacoustique, une évaluation de l’amplification du son et une évaluation des performances cliniques. Les caractéristiques électroacoustiques de chaque appareil ont été évaluées pour voir si elles répondaient aux critères de performance clés pour les appareils auditifs tels que le niveau de pression acoustique de sortie, la gamme de fréquences, le bruit d’entrée équivalent et la distorsion harmonique totale. Ensuite, une évaluation de l’amplification du son a été effectuée pour examiner si les appareils amplifiaient le son de manière adéquate. Enfin, une évaluation de la performance clinique a examiné les changements dans les niveaux d’audition des individus avec et sans les appareils et leur capacité à reconnaître des mots et des phrases. Les participants avaient une perte auditive légère à modérée, avec un âge médian de 63 ans.

S’exprimant sur le développement, Joon Moon, professeur agrégé au département d’oto-rhino-laryngologie du Samsung Medical Center, a déclaré que les résultats de l’étude initiale sont «très prometteurs» et encouragent les gens à découvrir des appareils alternatifs, tels que les Galaxy Buds Pro, qui peuvent les soutenir dans leur journée. au quotidien. Moon a également averti qu’en raison du vieillissement rapide de la population, une personne sur dix devrait souffrir d’une forme de handicap auditif d’ici 2050.

L’étude a révélé que les personnes portant le Samsung Galaxy Buds Pro étaient capables de comprendre les mots parlés, sinon mieux par rapport aux appareils auditifs professionnels. La fonction Ambient Sound du Galaxy Buds Pro peut amplifier les sons à proximité jusqu’à 20 décibels. Les utilisateurs ont également le choix entre quatre niveaux pour personnaliser leur expérience sonore en fonction de leurs besoins.