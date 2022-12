Le somptueux appartement de Sushant Singh Rajput à Mumbai a du mal à trouver un locataire même après deux ans et demi de sa mort; Voici pourquoi

Cela fait deux ans et demi que l’acteur le plus prometteur et le plus polyvalent de Bollywood, Sushant Singh Rajput, a quitté le monde. Les fans de l’acteur sont toujours incrédules et se battent pour la justice de sa mort. Et maintenant, le buzz est que Sushant Singh Rajput, qui possédait une somptueuse maison face à la mer dans le quartier chic de Mumbai, a du mal à trouver un locataire. Selon les rapports de Bollywood Hungama, Sushant, décédé dans le même appartement, ne trouve pas de locataire depuis deux ans et demi maintenant. La raison en est que chaque fois que les locataires apprennent qu’il s’agit de la même maison où la star de Kedarnath a vécu et a rendu son dernier souffle, ils refusent de louer la maison ou même de la visiter.

Rafique Merchant, un courtier réputé, s’est rendu sur son Twitter et a partagé des photos de l’appartement spectaculaire et a mentionné qu’il est disponible pour 5 lakh de roupies en location, mais ils n’ont aucun locataire. Rafique s’est entretenu avec Bollywood Hungama et a révélé pourquoi ils ne trouvaient pas la maison d’un Sushant : “Les gens ont peur d’emménager dans cet appartement. Lorsque les locataires potentiels apprendraient qu’il s’agit du même appartement où il est décédé, ils ne visiteraient même pas l’appartement. De nos jours , les gens visitent au moins l’appartement car la nouvelle de sa mort est devenue ancienne. Pourtant, l’affaire n’est pas finalisée”.

Duplex face à la mer 4BHK avec une terrasse Mont Blanc 5 lakhs de loyer Carter Road, Bandra Ouest. RAFIQUE MARCHAND 9892232060, 8928364794 pic.twitter.com/YTcjIRiSrw Rafique Merchant (@RafiqueMerchant) 9 décembre 2022

Le courtier a même ajouté que le propriétaire de la maison ne voulait louer l’appartement à aucune célébrité du cinéma et qu’il souhaitait seulement donner la maison à une famille corporative, il espérait également trouver le locataire bientôt. Sushant Singh Rajput est décédé à l’époque du COVID et la nouvelle de sa mort a été un choc pour tout le monde. La mort de Sushant a révélé une grande partie du côté obscur de Bollywood et jusqu’à présent, leurs fans sont inflexibles et se battent pour la justice et exigent de boycotter chaque film.