Le sommet sur les arts organisé par la Maison Blanche explore la manière d’intégrer les arts et les sciences humaines dans la résolution de problèmes

WASHINGTON (AP) — L’Environmental Protection Agency affectera des artistes à des plans d’eau précieux aux États-Unis dans le cadre d’un nouveau programme annoncé mardi lors d’une conférence parrainée par la Maison Blanche sur l’exploration des moyens d’utiliser les arts et les sciences humaines comme un autre instrument de résolution de problèmes. .

Des dirigeants du gouvernement, des arts, du monde universitaire et de la philanthropie se sont réunis à Washington pour « Guérison, rapprochement, épanouissement : un sommet sur les arts et la culture dans nos communautés.» Les tables rondes ont porté sur le recours aux arts et aux sciences humaines pour résoudre des défis, allant de l’amélioration de la santé à la réduction des fossés.

Le Fondation nationale pour les arts et le Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche a accueilli la conférence d’une journée, qui était le produit d’une réunion de septembre 2022 décret du président Joe Biden.

Neera Tandenqui conseille le président démocrate sur les questions de politique intérieure, a déclaré dans une interview accordée à l’Associated Press avant le sommet que les arts aident « les gens à se voir et à comprendre comment nous sommes connectés », ce qui peut aider à « réparer le tissu social du pays ». le pays.”

Maria Rosario Jackson, présidente de la NEA, a déclaré dans une interview séparée que la conférence est « une opportunité sans précédent pour des personnes de différents secteurs de se réunir et d’explorer certaines des choses qui sont possibles quand on considère les arts comme n’étant pas confinés ». à un secteur étroit, mais tissé et intégré à d’autres choses qui nous tiennent à cœur.

Les discussions ont porté sur l’utilisation des arts et des sciences humaines pour améliorer la santé et les infrastructures et promouvoir une démocratie saine. Parmi les participants figuraient la soprano Renee Fleming et l’actrice Anna Deavere Smith. Doug Emhoff, le mari du vice-président Kamala Harris, devait également participer.

Radhika Fox, administratrice adjointe de l’Office of Water de l’EPA, a annoncé le tout premier programme d’artistes en résidence « pour libérer le pouvoir des arts et de la culture pour soutenir la restauration de l’eau et les efforts de résilience climatique dans tout le pays ».

Pour commencer, les artistes seront intégrés dans des partenariats fédéraux sur les estuaires nationaux et les eaux urbaines dans six régions du pays : Seattle, le Nouveau-Mexique, Porto Rico, le grand Philadelphie, Boston et la région de New York-New Jersey. Chaque bassin versant recevra 200 000 $ pour soutenir l’artiste.

Jackson et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, co-présideront un nouveau groupe de travail gouvernemental sur les arts, la santé et les infrastructures civiques, travaillant avec les agences fédérales pour trouver des moyens d’inclure les arts et les sciences humaines dans ces domaines. Le HHS et la NEA travaillent ensemble depuis longtemps pour améliorer la santé grâce aux arts, notamment à travers la musique, a déclaré Becerra.

La NEA s’engage également à consacrer 5 millions de dollars à une initiative visant à soutenir le travail des artistes et des organisations artistiques qui contribuent à la santé et au bien-être des individus et des communautés.

Séparément, la NEA et le Fondation nationale pour les sciences humaines collaborent à Unis, nous sommes solidaires : se connecter par la culture, une initiative qui exploite les arts et les sciences humaines pour lutter contre la violence alimentée par la haine. Le programme a été lancé en 2023, un an après que Biden a convoqué un sommet du même nom à la Maison Blanche, axé sur la lutte contre la violence motivée par la haine.

NEH a engagé 3 millions de dollars dans le programme en 2023, et la NEA offre 2 millions de dollars supplémentaires.

Shelly Lowe, présidente du NEH, a déclaré que l’art a un rôle important à jouer dans les sciences humaines.

« L’art vous donne une bonne idée de la culture des gens. Cela passe par la peinture, par la nourriture, par les performances et la musique », a déclaré Lowe dans une interview accordée avant le sommet. “Ils sont tellement liés qu’il est difficile de les séparer.”

Le décret de Biden déclare que les arts, les sciences humaines ainsi que les services des musées et des bibliothèques sont essentiels au bien-être, à la santé, à la vitalité et à la démocratie de la nation.

“Ils sont l’âme de l’Amérique”, a écrit Biden dans l’ordre, ajoutant que, sous sa direction, ils “seront intégrés dans des stratégies, des politiques et des programmes qui font progresser le développement économique, le bien-être et la résilience de toutes les communautés, en particulier celles”. qui ont été historiquement mal desservies.