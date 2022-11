Le sommet sur le climat de la COP27 tourne mal pour l’Egypte

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Jamais depuis le coup d’État de 2013 qui a porté au pouvoir son dirigeant actuel, l’Égypte n’a été autant sous les projecteurs mondiaux. Les autorités égyptiennes accueillent la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de COP27, dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. Le grand sommet annuel réunit des délégations gouvernementales de la plupart des pays du monde, ainsi que des dirigeants d’organisations non gouvernementales, de la société civile et de grandes entreprises.

“C’est un moment décisif dans la vie de notre planète”, a déclaré le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi au début de la procédure cette semaine. « Il n’y a pas de place pour la retraite ou les excuses. Manquer l’occasion signifie la perte de notre héritage et de l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

Mais un voile sombre plane sur la conférence depuis le début. Des militants du climat comme l’adolescente suédoise Greta Thunberg ont déjà tourné le dos à la COP27, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un exercice de «blanchiment vert» par des gouvernements à la traîne et des entreprises cyniques. Peu de gouvernements ont tenu leurs promesses ambitieuses d’accélérer leurs réductions d’émissions. Certains pays riches n’ont pas réussi à financer un véhicule prévu d’aide financière aux pays en développement, dont beaucoup subissent les effets directs du réchauffement de la planète avec une capacité limitée à les atténuer. Et dans une année d’instabilité économique et de volatilité des prix de l’énergie, de nombreux pays ont investi des fonds publics dans la culture et l’acquisition de combustibles fossiles émetteurs de carbone.

“Certaines des promesses les plus éclatantes de la COP26 ont été déraillées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les bouleversements de l’économie mondiale”, a écrit ma collègue Sarah Kaplan. “Les catastrophes climatiques catastrophiques ont entravé la capacité des pays à investir dans les énergies renouvelables et les infrastructures résilientes, alors même qu’elles ont révélé l’urgence de se préparer à un monde plus chaud.”

Un bilan des changements climatiques pour le monde

La plus grande foule que j’ai vue dans n’importe quel pavillon est maintenant rassemblée à l’extérieur du pavillon allemand pour une conférence sur les droits de l’homme mettant à nouveau en vedette @sana2. Il sera difficile pour tout étranger de quitter la COP27 sans connaître le nom d’Alaa Abdel Fattah. pic.twitter.com/KKV2GXsSWo — Siobhan O’Grady (@siobhan_ogrady) 8 novembre 2022

Pour Sissi, cependant, l’héritage du sommet n’a peut-être rien à voir avec l’action climatique. Le gouvernement autocratique égyptien a été impuissant à empêcher les militants politiques d’occuper le devant de la scène à Charm el-Cheikh mardi et de mettre en lumière le sort d’Alaa Abdel Fattah, un militant égyptien britannique de 40 ans en grève de la faim. Figure éminente et populaire impliquée dans le soulèvement du printemps arabe de 2011, Abdel Fattah a été emprisonné en 2014 par le régime autocratique de Sissi sur des accusations douteuses pour avoir manifesté sans autorisation, puis condamné en 2021 à cinq ans de prison supplémentaires pour « diffusion de fausses nouvelles », une accusation militarisés par les autorités égyptiennes pour faire taire leurs détracteurs.

Dimanche, selon les proches d’Abdel Fattah, il a bu sa dernière gorgée d’eau, intensifiant une grève de la faim qui pourrait entraîner sa mort. Son sort a éclipsé les débats de la COP27 et conduit des groupes de défense des droits et des organisations internationales à dénoncer le bilan épouvantable de l’Égypte en matière de droits humains, notamment la détention de dizaines de milliers de prisonniers politiques. Mardi, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a exhorté l’Égypte à libérer Abdel Fattah de prison et à lui prodiguer des soins médicaux.

« J’appelle les autorités égyptiennes à remplir leurs obligations en matière de droits humains et à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris celles en détention provisoire, ainsi que les personnes injustement condamnées », a-t-il déclaré. “Personne ne devrait être détenu pour avoir exercé ses droits humains fondamentaux.”

Le régime de Sissi a largement bénéficié du soutien de l’Occident, qui n’a pas fait grand-chose pour lutter contre le coup d’État qu’il a mené en 2013 contre un gouvernement démocratiquement élu et politiquement islamiste. Cette semaine, Sissi a déjà rencontré le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui auraient tous trois insisté auprès du dirigeant égyptien sur la nécessité urgente de libérer Abdel Fattah. Mais ils n’ont avancé aucune menace claire de répercussions si le Caire résistait à leurs appels. Le président Biden devrait également faire pression sur Sissi sur les droits de l’homme lors de leur rencontre vendredi.

Le chef de l’ONU appelle à un pacte climatique mondial et met en garde contre “l’autoroute de l’enfer climatique”

Le personnel de sécurité des Nations Unies lors d’un presser mardi a expulsé le député Amr Darwish, après qu’il ait chahuté l’activiste Sanaa Seif. Darwish a répondu d’une voix élevée : « Ne me touchez pas. Vous êtes ici en terre égyptienne. Je lui ai posé une question et elle devrait me répondre. pic.twitter.com/mnZIfqggpB — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) 8 novembre 2022

Pour l’instant, le peu d’espace accordé aux dissidents à Charm el-Cheikh s’avère coûteux pour le régime égyptien. Mardi, le législateur égyptien Amr Darwish a interrompu une conférence de presse avec Sanaa Seif, la sœur d’Abdel Fattah, avec une explosion de la foule. “Vous êtes ici en train d’appeler des pays étrangers à faire pression sur l’Égypte”, a déclaré Darwish en arabe, réprimandant Seif devant des dizaines de journalistes internationaux. “Vous êtes ici pour demander une grâce présidentielle pour un détenu criminel.”

Darwish a été escorté par le personnel de sécurité de l’ONU en chemise bleue. « Sa perturbation a peut-être été une tentative de défendre l’emprisonnement d’Abdel Fattah par le gouvernement », ont écrit mes collègues Siobhán O’Grady et Sarah Kaplan. “Au lieu de cela, les défenseurs des droits de l’homme ont déclaré que cela illustrait parfaitement à une foule d’observateurs étrangers un côté de l’Égypte que les responsables ici ont tenté de dissimuler aux délégués de la COP27.”

« Ce genre d’intimidation et de harcèlement est le moins que nous ayons à vivre. La seule raison pour laquelle nous avons eu la conférence de presse, c’est parce que cela s’est passé dans la zone sous contrôle de l’ONU », a déclaré à mes collègues Hossam Bahgat, directeur exécutif de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels. “Une conférence de presse pour Sanaa Seif aurait été inimaginable au Caire ou ailleurs s’il n’y avait pas eu la COP27 en Égypte.”

Ce message a été repris par les militants pour le climat. “Il existe un lien tellement intrinsèque entre les droits de l’homme et la justice climatique”, a déclaré Jean Su, président du conseil d’administration de Climate Action Network International, à The Post. « La crédibilité de la COP27 et de ses résultats sera en jeu si l’Égypte ne répond pas à l’appel à la libération d’Alaa et d’autres prisonniers d’opinion.

Allison McManus, directrice de recherche à Freedom Initiative, une organisation de défense des droits de l’homme axée sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a exhorté l’administration Biden à marteler le message sur la libération d’Abdel Fattah et à ne pas permettre autrement le “blanchiment vert” de l’image de l’Égypte sur le climat. sommet.