Alors que le sommet virtuel de Biden se termine cette semaine, il a renforcé le sentiment que les États-Unis et la Chine, malgré une rivalité féroce et nationaliste, chercheront un terrain d’entente sur la question existentielle du changement climatique. Mais on ne sait pas combien de terrain Xi est prêt à concéder – et dans quelles circonstances.

Bien que les États-Unis, le Japon et le Canada aient dévoilé jeudi de nouveaux objectifs plus stricts en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, Xi – ainsi qu’un autre personnage clé, le Premier ministre indien Narendra Modi – se sont abstenus de prendre de nouveaux engagements. Après le discours de Xi, les responsables chinois chargés d’informer les journalistes et les médias d’État chinois ont répété les lignes de longue date selon lesquelles les pays développés doivent faire plus pour réduire leurs émissions tandis que les économies en développement devraient être plus relâchées.

L’histoire continue sous la publicité

Les groupes environnementaux se disent déçus parce que Xi a défini des objectifs à long terme importants pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 – mais n’a pas encore présenté de clarté sur la façon d’y parvenir.

La réticence de Xi au sommet pourrait être motivée par des considérations nationales, a déclaré Li Shuo, conseiller principal de Greenpeace Asie de l’Est.

« Il doit équilibrer les intérêts divergents entre les groupes industriels nationaux et les attentes internationales, la nécessité de montrer l’image verte de la Chine et non plus être considéré comme cédant à la pression diplomatique américaine », a déclaré Li. «C’est précisément parce qu’il s’agit d’un événement organisé par les États-Unis que la Chine aurait peut-être été plus hésitante à mettre plus d’offres sur la table.»

L’histoire continue sous la publicité

Li a déclaré que le prochain lieu pour une annonce potentielle de la Chine pourrait être la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de COP26 – un forum multilatéral, plutôt que dirigé par Biden, qui se tiendra à Glasgow en novembre.

« Il est clairement nécessaire que la Chine fournisse davantage de plans pour accélérer ses ambitions à court terme, et ils devraient être présentés avant novembre », a ajouté Li.

Quelques heures après le discours de M. Xi, les responsables chinois à Pékin ont déclaré que leur gouvernement maintenait «la plus grande détermination à lutter contre le changement climatique» et défendait la Chine comme faisant déjà des contributions démesurées. Xie Zhenhua, un négociateur chinois chevronné, a parlé positivement de ses discussions «franches, amicales, approfondies et constructives» avec John F. Kerry, l’envoyé climatique de Biden, «pour promouvoir le succès de la COP26».

L’histoire continue sous la publicité

Lauri Myllyvirta, chercheuse au Center for Research on Energy and Clean Air, a déclaré que le discours de Xi «n’a pas bougé l’aiguille en termes d’ambitions globales», mais il était encourageant que Xi ait souligné un problème de longue date pour les observateurs: La dépendance de la Chine vis-à-vis du charbon.

Bien que les chercheurs conviennent globalement que la Chine doit plafonner l’utilisation du charbon dès que possible pour atteindre ses objectifs d’émissions, jeudi a marqué la première fois que le chef du Parti communiste a explicitement déclaré que la consommation «diminuerait» après 2025.

Le charbon et d’autres industries lourdes ont une influence politique en Chine et peuvent souvent faire fi des décrets de haut niveau. Par exemple, alors que les provinces chinoises tentaient de stimuler leurs économies post-pandémique en construisant des infrastructures énergétiques l’année dernière, la Chine a allumé 38 gigawatts de nouvelles centrales électriques au charbon, plus de trois fois le reste du monde, selon Global Energy. Surveiller.

L’histoire continue sous la publicité

La reconnaissance par Xi de la question du charbon, bien que manquant de détails, était au moins «un mandat pour les fonctionnaires de freiner les nouveaux projets d’électricité au charbon», a déclaré Myllyvirta. Il a ajouté qu’annoncer davantage de réductions d’émissions lors du sommet de Biden peut être «illogique» du point de vue de Pékin, mais cela sera nécessaire.

« Il semble y avoir un écart entre l’ambition de la Chine de neutralité carbone d’ici 2060 et le niveau d’ambition que Xi a annoncé pour cette décennie », a déclaré Myllyvirta.

Loin des projecteurs sur les relations américano-chinoises, les responsables chinois disent avoir pris des mesures importantes de leur propre chef.

Le pourcentage de la consommation d’énergie de la Chine à partir de sources renouvelables a légèrement augmenté, passant de 19% en 2016 à 24% l’année dernière. Le chef de la banque centrale chinoise, Yi Gang, a déclaré ce mois-ci que Pékin prévoyait de dépenser environ 340 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 pour réduire les émissions, tandis que Xi a reconnu lors d’une réunion en mars avec un comité des finances du Parti communiste que la Chine avait besoin d’une les objectifs climatiques 2030 et 2060 qu’il s’était fixés.

L’histoire continue sous la publicité

«Je pense qu’il y a actuellement des délibérations sur ce que la Chine peut promettre», a déclaré Zhang Shuwei, économiste en chef du groupe de réflexion Draworld Energy Research Center. Après une vague de déclarations l’année dernière, la Chine pourrait hésiter à offrir plus de concessions dans les mois à venir, a-t-il déclaré.

Dimitri de Boer, représentant en chef du bureau de Pékin de l’organisation à but non lucratif ClientEarth, a noté que Xi s’était entretenu avec des dirigeants européens avant de participer au sommet de Biden, comme pour affirmer l’engagement de la Chine sur la question indépendamment de la pression américaine.

De Boer a déclaré qu’il n’avait pas ressenti de «concurrence dans le leadership» lors du sommet. «Le fait que le président Xi ait participé au sommet est très significatif», a déclaré de Boer. «Nous verrons plus de détails à l’avenir.»

L’histoire continue sous la publicité

Li, le conseiller de Greenpeace, a déclaré que les deux puissances semblaient attachées à la question, mais que la politique sera délicate.

«Lorsque la relation bilatérale est compliquée et turbulente, faire des progrès en matière de climat n’est pas aussi facile ni aussi simple», a-t-il déclaré. «Ce sont des eaux assez compliquées que nous devons naviguer. Mais l’essentiel est que les deux pays doivent travailler plus dur. »