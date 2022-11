Le sommet sur le changement climatique COP27 touche à sa fin en Égypte

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Le négociateur en chef de l’Union européenne sur le climat a présenté vendredi matin le plan du bloc visant à lier le financement des catastrophes aux réductions d’émissions comme offre finale pour éviter l’échec dans les heures de plus en plus réduites du sommet mondial annuel sur le climat.

Le compromis de l’UE mettrait la pression sur toutes les grandes puissances de négociation lors du sommet annuel. La Chine et l’Inde devraient prendre de nouvelles mesures pour freiner l’escalade des émissions, ce qu’elles ont hésité à faire. Les pays durement touchés obtiendraient un fonds, mais seraient confrontés à des années supplémentaires de négociations sur l’argent pour le remplir. Et le libellé précisant que seuls les «pays particulièrement vulnérables» pourraient puiser dans le fonds pourrait fracturer le bloc de négociation de plus de 100 pays en développement qui ont contribué à inscrire cette question à l’ordre du jour de la conférence.

Les États-Unis ont passé des années à essayer de bloquer ce type de financement pour les «pertes et dommages» – langage utilisé dans ces pourparlers pour les impacts irréversibles et inévitables du changement climatique, souvent les plus graves dans les pays pauvres et en partie alimentés par les émissions des pays industrialisés. Mais l’opposition américaine s’est adoucie cette année et Timmermans a déclaré jeudi soir que les responsables américains étaient très intéressés par la manière dont la proposition européenne liait le fonds aux exigences d’atténuation des émissions.