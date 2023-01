Le sommet sur la liberté religieuse réunit des politiciens des deux côtés de l’allée pour un événement mondial

Les Sommet international sur la liberté religieuse (IRF) commence officiellement mardi à Washington, DC L’événement comportera une série de discussions pour accroître la sensibilisation du public et la force politique du mouvement international pour la liberté religieuse.

Le sommet a lancé ses activités pré-événement avec la Journée de plaidoyer du Congrès pour réunir lundi des législateurs, des ambassadeurs et des survivants de la persécution.

Les avocats ont tenu plus de 200 réunions à Capitol Hill avec des législateurs républicains et démocrates, représentant un large éventail de communautés religieuses.

“Nous exploitions le meilleur de ce que l’Amérique a à offrir … une liberté religieuse indéniable pour tout le monde, partout. Nous avons vu que les États-Unis ont mené à bien des égards à ce sujet dans les bras des droits de l’homme du Sénat et de la Chambre en de manière bipartite”, a déclaré Amjad Khan, co-président de la Journée du plaidoyer du Congrès, à Fox Digital.

L’ANCIENNE STAR DE LA NBA APPELLE LA PERSÉCUTION AU SOMMET DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, dit qu’il était fier que l’année dernière le Congrès ait réautorisé la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale à continuer de faire la lumière sur la persécution dans le monde.

La commission a été créée en 1998 en vertu de la loi sur la liberté religieuse internationale pour évaluer et confronter de manière indépendante les menaces à la liberté religieuse.

Le président de la commission des affaires étrangères est coprésident honoraire du Congrès de la Chambre pour le sommet et a déclaré à Fox News Digital : “Le pape François l’a dit le mieux quand il a dit : ‘La liberté religieuse est un droit humain fondamental.’ Malheureusement, les libertés religieuses sont de plus en plus attaquées dans le monde. »

Selon un rapport du Pew Research Center, le christianisme, suivi de l’islam et du judaïsme, sont les trois religions les plus restreintes (persécutées).

LA PERSÉCUTION CHRÉTIENNE EN HAUSSE DANS LE MONDE AU MILIEU DU JIHADISME ET DU TOTALITARISME : RAPPORT

Khan dit que le Congrès peut faire plus pour les libertés religieuses en braquant les projecteurs sur les prisonniers d’opinion.

“Je ne pense pas que la Chambre ait adopté des prisonniers d’opinion [legislation] encore dans la nouvelle session. Ce n’est pas juste. Nous avons tant de prisonniers d’opinion qui souffrent actuellement en prison simplement parce qu’ils croient en leur foi. Les gens ont besoin de connaître leurs histoires, de partager leurs histoires, car c’est ainsi que nous pouvons les défendre”, a-t-il ajouté.

DES DIZAINES DE TOMBEAUX CHRÉTIENNES RENVERSÉES, DÉGRADÉES DANS LE CIMETIÈRE HISTORIQUE DE JÉRUSALEM : “CLAIR HATE CRIME”

Plus de 1 000 défenseurs de la liberté religieuse devraient se réunir mardi à Washington, DC, pour le début du Sommet international sur la liberté religieuse.