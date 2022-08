Le sommet sur la crise énergétique de Downing Street n’a offert aucune réponse aux Britanniques à court d’argent

Hier, un sommet de DOWNING Street avec les patrons de l’énergie offrait peu d’espoir aux Britanniques endurcis.

Le Premier ministre canard boiteux Boris Johnson a même déclaré qu’il épargnerait aux entreprises de nouvelles taxes si cela ne tenait qu’à lui.

Hier, un sommet de Downing Street avec les patrons de l’énergie offrait peu d’espoir aux Britanniques endurcis Crédit : Kyle Heller / No10 Downing Street

Le directeur général d’E.On, Michael Lewis, et le directeur général d’Ofgem, Jonathan Brearley, arrivent Crédit : PA

Alors que les factures devraient maintenant atteindre 5 000 £ l’année prochaine, les gros chats d’entreprises comme EDF, E.ON et les propriétaires de British Gas Centrica ont rencontré M. Johnson, le chancelier Nadhim Zahawi et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng.

Les ministres cherchent des moyens de réduire de 500 £ supplémentaires les factures et de forcer les producteurs d’énergie à augmenter leur production.

Boris a déclaré lors de la réunion qu’il appartiendrait au prochain chancelier de toucher des bénéfices avec une nouvelle taxe sur les bénéfices exceptionnels – mais a ajouté: “Si cela ne tenait qu’à moi, je n’irais pas dans cette voie”.

Cependant, les patrons ont été avertis que des factures massives finiraient par ruiner l’industrie si les gens ordinaires ne pouvaient pas payer.

PAS DE NOËL CETTE ANNÉE POUR LA FAMILLE WIDOW Louise Parker a fustigé des gros chats énergétiques «obscènes» empochant d’énormes bonus alors qu’elle travaille trois emplois pour payer ses factures. La maman de trois enfants a déjà dit à ses enfants qu’il n’y aura pas de Noël cette année après que ses factures ont plus que doublé pour atteindre 151 £ par mois depuis la fin de son contrat à taux fixe en mai. Ses factures annuelles pourraient être proches de 5 000 £ d’ici janvier. L’homme de 48 ans de Higham Ferrers, Northants, a déclaré: «C’est obscène. Je ne rêverais jamais de prendre de l’argent sachant que mon style de vie laisse des charges sur le seuil de pauvreté. “J’ai dit aux enfants ‘pas de Noël cette année, vous aurez chacun un petit cadeau’.”

S’exprimant par la suite, M. Johnson a déclaré: «Nous savons que cet hiver sera difficile pour les habitants du Royaume-Uni, c’est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons pour les soutenir et devons continuer à le faire.

“Après notre réunion d’aujourd’hui, nous continuerons d’exhorter le secteur de l’électricité à continuer à travailler sur les moyens d’atténuer les pressions du coût de la vie et à investir davantage et plus rapidement dans la sécurité énergétique britannique.”

M. Zahawi a déclaré qu’ils avaient convenu de travailler ensemble pour réduire les coûts : “Dans l’esprit de l’unité nationale”.

Mais le ministre du cabinet Mark Spencer, qui soutient Rishi Sunak pour le prochain chef conservateur, a déclaré qu’il y aurait un avertissement qu’il y aurait une ponction fiscale de leur part si l’ex-chancelier obtenait les clés du n ° 10.

Les patrons des compagnies d’électricité tenaient à qualifier la table ronde de “constructive”, mais les initiés ont admis plus tard que le sommet “semblait juste faire le tour des maisons”.

Un autre a ajouté qu’il y avait “beaucoup d’accord sur la nécessité de trouver des moyens de soutenir les clients”.

Tom Glover, directeur britannique de la société énergétique allemande RWE, a déclaré: “La réunion a été très constructive.”

Était également présent Jonathan Brearley, qui reçoit un salaire de 300 000 £ et des avantages pour le régulateur en chef Ofgem, qui fixe le plafond des prix de l’énergie.

CRAINTES POUR L’HIVER ALORS QUE LES DETTES ATTEIGNENT Victoria Beck, maman de quatre enfants, est déjà endettée envers son fournisseur d’énergie et redoute l’hiver. La femme de 35 ans est actuellement en congé de maternité de son emploi de 30 000 £ par an dans le recrutement. Les paiements énergétiques de la famille ont plus que doublé pour atteindre 265 £ par mois depuis janvier et ses factures annuelles devraient atteindre 2 680 £. Victoria, de Leeds, a une dette de 600 £ envers son fournisseur, mais a déjà dû réduire ses paiements. Elle a déclaré: «Je cours déjà partout pour éteindre tout à la prise. Nous n’avons pas encore ressenti tout l’impact, mais dans quelques mois, ce sera un cauchemar.

Tom Glover, à gauche, est le directeur britannique de la société énergétique allemande RWE Crédit : PA