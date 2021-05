Le sommet Poutine-Biden récompense Poutine, selon certains experts

«Poutine a emprisonné Alexei Navalny et sa marionnette Loukachenko a détourné un avion pour obtenir Roman Protasevich. Au lieu de traiter Poutine comme un gangster qui craint son propre peuple, nous lui donnons son précieux pipeline Nord Stream 2 et légitimons ses actions avec un sommet. est faible. »

Et tout le monde n’est pas content de la tenue du sommet, même en raison de la détention du chef de l’opposition Alexei Navalny et du soutien de la Russie à la Biélorussie après que le voisin de la Russie a détourné un vol commercial pour permettre dimanche à Minsk d’arrêter un critique de premier plan du président Alexandre Loukachenko. .

Mais pour Biden, la réunion suivra une vague de sommets géopolitiques en Europe, le G-7 les 11 et 13 juin au Royaume-Uni et un sommet de l’OTAN en Belgique le 14 juin.

« Les médias d’État russes feront tourner le sommet Poutine-Biden d’une manière qui mettra l’accent sur le statut de grande puissance de la Russie et son rôle indispensable dans la résolution de divers défis mondiaux », a déclaré mercredi à CNBC Andrius Tursa, conseiller pour l’Europe centrale et orientale chez Teneo Intelligence. .

La Russie ne participera ni aux réunions du G-7 ni de l’OTAN; il a été suspendu de ce qui était alors le G-8 en 2014 après son annexion de la Crimée et de même, l’OTAN a suspendu toute coopération avec la Russie en réponse à ses «actions agressives» en Ukraine.

Néanmoins, la Russie est susceptible de figurer à l’ordre du jour de ces deux événements de grande envergure compte tenu de ses mauvaises relations avec le monde occidental à la suite d’une série de délits, d’ingérences et de violations du droit international, allant de l’annexion de la Crimée au soutien des séparatistes dans l’est de l’Ukraine. , l’ingérence dans les élections américaines de 2016, l’attaque d’agent neurotoxique de 2018 au Royaume-Uni, l’implication dans le piratage SolarWinds 2020 et l’empoisonnement et l’emprisonnement présumés d’Alexei Navalny. La Russie nie toutes les allégations.

En plus de cela, il y a le contrôle des armements, le changement climatique et Covid-19 à discuter. Et plus récemment, des soupçons selon lesquels la Russie aurait pu donner le feu vert au président biélorusse Alexandre Loukachenko pour forcer un vol commercial, transportant un militant de l’opposition Roman Protasevich, à se dérouter vers Minsk, après quoi il a été rapidement arrêté.