Le Sommet national des arts explore le pouvoir transformateur de la culture dans nos communautés

WASHINGTON DC – Aujourd’hui, le National Endowment for the Arts (NEA) et la Maison Blanche ont annoncé un sommet co-organisé, le premier du genre, qui reconnaîtra l’impact profond que les arts et la culture jouent sur nos vies, nos communautés et notre nation. « Guérir, combler, prospérer : un sommet sur les arts et la culture dans nos communautés » aura lieu le mardi 30 janvier 2024, de 9 h à 15 h 30 HE à Washington, DC et sera accessible au public en direct sur arts.gov.

Cette réunion nationale rassemble des dirigeants de divers secteurs, notamment des représentants du gouvernement ; créateurs de politiques; artistes; défenseurs; universitaires; et des dirigeants philanthropiques, syndicaux et communautaires pour explorer des idées, des politiques et des actions qui peuvent élever les arts et les sciences humaines à travers le pays. Le sommet examinera en particulier comment les arts contribuent à la santé et au bien-être, revigorent les espaces physiques, alimentent la démocratie et favorisent des résultats équitables.

Le sommet réunira une foule de dirigeants éminents et inspirants, d’acteurs du changement et d’artistes de tous les secteurs qui apporteront leurs idées, notamment Deuxième gentleman des États-Unis Douglas Emhoff, qui prononcera son discours de clôture. Consultez la liste complète des conférenciers et panélistes ci-dessous.

“Cette réunion historique mettra en lumière le rôle essentiel des arts et des sciences humaines dans la restauration de l’âme de notre nation”, a déclaré Neera Tanden, conseillère en politique intérieure du président Biden et directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche. « En ce moment marqué par des menaces sur notre démocratie, les arts et les sciences humaines sont un atout pour notre pays qui nous permet de mieux nous comprendre. Lors du sommet, j’ai hâte d’entendre les voix de partout au pays sur la façon dont les arts permettent aux communautés de prospérer.

« L’art n’est pas seulement le reflet de notre société, il fait partie intégrante de notre évolution en tant que nation et est une source de résilience », a déclaré Maria Rosario Jackson, PhD, présidente du National Endowment for the Arts. « Ce sommet révolutionnaire soulignera le pouvoir transformateur des arts dans nos communautés et dans tous les domaines politiques et pratiques, en explorant comment les arts peuvent contribuer à soutenir la santé et le bien-être des individus, des communautés et de notre planète. Je suis ravi de réunir les dirigeants pour tracer la voie à suivre pour exploiter l’innovation créative nécessaire à la construction d’une nation plus forte et plus connectée.

Cette réunion s’appuie sur l’élan d’une réunion organisée par le Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche et la NEA le 17 octobre 2023, qui a discuté de l’intégration des arts et de la culture dans les programmes, politiques et pratiques des agences fédérales. Il fait suite à un Décret exécutif sur les arts et les sciences humaines signé par le président Biden pour stimuler les investissements et l’alignement des arts et de la culture au sein du gouvernement fédéral.

« Guérir, combler, prospérer : un sommet sur les arts et la culture dans nos communautés » a été rendu possible grâce à un partenariat avec la Fondation Barr, ainsi qu’au soutien généreux de Good Chaos, des Heinz Endowments, de la Fondation William et Flora Hewlett, La Fondation Joyce, la Fondation Kresge, la Fondation McKnight, la Fondation Mellon et la Fondation Roundhouse.

Pour plus d’informations, y compris sur la façon de regarder la webdiffusion en direct, veuillez visiter www.arts.gov.

Aperçu de l’ordre du jour

Sous réserve de modifications. Un ordre du jour complet et la liste des intervenants seront disponibles avant le sommet.

Séance d’ouverture

Remarques de :

Maria Rosario Jackson, présidente, National Endowment for the Arts

Neera Tanden, conseillère en politique intérieure du président Biden et directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche

Représentante Suzanne Bonamici, coprésidente du caucus STEAM

Chellie Pingree, coprésidente du Congressional Arts Caucus

Jim Canales, président et administrateur de la Fondation Barr

Bruce Cohen, producteur, lauréat d’un Oscar et coprésident du Comité présidentiel sur les arts et les sciences humaines

Guérison : arts et santé

Les participants comprennent :

Amiral Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé, à la santé et aux services sociaux

Vice-amiral Vivek H. Murthy, chirurgien général américain

Christopher Bailey, responsable des arts et de la santé, Organisation mondiale de la santé

Asali DeVan Ecclésiaste, Centre des arts culturels Ashé

Renée Fleming, conseillère artistique du Kennedy Center et ambassadrice itinérante de l’OMS pour les arts et la santé

Julie Garreau, Projet jeunesse de Cheyenne River

Clyde Valentin, Une Nation/Un Projet

Pontage : arts et infrastructure physique

Les participants comprennent :

Stephen Benjamin, conseiller principal du président et directeur du Bureau de l’engagement public, Maison Blanche

Robin Carnahan, administrateur, Administration des services généraux

Radhika Fox, administratrice adjointe, Bureau de l’eau, Agence de protection de l’environnement

Mike Alexander, directeur des opérations de la commission régionale d’Atlanta

Pam Breaux, présidente-directrice générale de l’Assemblée nationale des agences artistiques de l’État

Amanda Phingbodhipakkiya, artiste multidisciplinaire, éducatrice et membre du Comité présidentiel sur les arts et les sciences humaines

Alex Gibson, directeur exécutif d’Appalshop

Michelle Wu, maire de la ville de Boston

En plein essor : arts, culture et infrastructure civique

Les participants comprennent :

Alaysia Black Hackett, directrice de la diversité et de l’équité, Bureau du secrétaire, ministère du Travail

Shelly C. Lowe (Navajo), présidente, National Endowment for the Humanities

Dr Elizabeth Alexander, présidente, Fondation Mellon

Anna Deavere Smith, actrice, dramaturge et membre du Comité présidentiel sur les arts et les sciences humaines

Jennifer Dorning, présidente, Département des employés professionnels, AFL-CIO

Lisa Hicks-Gilbert, Artistes au travail et maire d’Elaine, Arkansas

Christopher Kaui Morgan, Malashock Dance et membre du Conseil national des arts

Sanjit Sethi, président du Minneapolis College of Art and Design

Séance de clôture

Les participants comprennent :