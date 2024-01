Le sommet israélien envisage la réinstallation de Gaza

En partenariat avec

Le spectacle le plus étrange lors de la « Conférence pour la victoire d’Israël », qui a eu lieu dimanche soir au Centre international de congrès de Jérusalem, n’a pas été la carte représentant les dizaines de nouvelles colonies que les colons israéliens espèrent établir dans toute la bande de Gaza après la fin de la guerre. C’était le moment où des milliers de personnes dansaient autour de la salle en chantant des chants de célébration – un spectacle rare dans l’Israël de l’après-7 octobre, alors que la majeure partie du pays pleure toujours les victimes des attaques menées par le Hamas et craint pour la sécurité des otages. Gaza.

Pourtant, pour les participants à la conférence – parmi lesquels 11 ministres et 15 membres de la coalition, qui se sont joyeusement joints à la danse – il y a effectivement quelque chose à célébrer. Pour eux, le 7 octobre et la guerre qui a suivi ont représenté une opportunité sans précédent de reconquérir Gaza et, si possible, de créer une situation telle qu’il ne restera plus aucun Palestinien à l’arrivée des nouveaux colons.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a commencé son discours avec une certaine réserve quant à la joie qui prédominait : « Je dois dire que j’ai des émotions mitigées en ce qui concerne l’atmosphère dans cette salle », a-t-il déclaré, avant d’ajouter immédiatement : « Mais il y a quelque chose de naturel et sain de ce qui est ici, de la force, de la joie, du dévouement à la Terre d’Israël, qui a le potentiel de conférer une force énorme. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a parlé de « migration volontaire », comprenant apparemment la nécessité de modérer quelque peu son langage à la lumière des procédures judiciaires en cours devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Malgré la participation impressionnante des ministres et des membres de la Knesset d’Otzma Yehudit de Ben Gvir, du Parti sioniste religieux de Smotrich, du Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah – quatre des partis qui composent la coalition actuelle – les véritables stars de la conférence était composée du chef du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, et de la présidente de la principale organisation de colons Nahala, Daniella Weiss. Avant le 7 octobre, ils étaient occupés en Cisjordanie, Éviatar et Accueilsh, où ils ont reçu le soutien du gouvernement pour rétablir des avant-postes précédemment démantelés. Cependant, depuis le début de la guerre, un nouveau marché s’est ouvert à ces entrepreneurs enthousiastes – et ils n’ont pas l’intention de laisser passer cette opportunité.

Quant à la question de savoir ce qu’il adviendra des 2,3 millions de Palestiniens qui habitent actuellement Gaza – une question posée par de nombreux journalistes étrangers venus couvrir la conférence – Weiss a eu une réponse qu’elle a répétée à maintes reprises : « Les Arabes se déplacer.” Elle a expliqué que, tout comme Israël « ne leur donne pas de nourriture » afin de faire pression sur le Hamas pour qu’il libère les otages, Israël ne devrait pas non plus « leur donner quoi que ce soit, donc ils devront déménager ». Le monde l’acceptera.

La dirigeante des implantations israéliennes Daniella Weiss lors de la « Conférence pour la victoire d’Israël » à Jérusalem, le 28 janvier 2024. (Oren Ziv)

Expérimentée dans la dynamique complexe entre le mouvement d’implantation et le gouvernement israélien, Weiss a souri lorsqu’on lui a demandé comment Netanyahu réagirait à la décision de la CIJ de la semaine dernière selon laquelle Israël doit agir pour empêcher le génocide à Gaza. « Le gouvernement cédera à la pression du public », a-t-elle répondu.

“Le 7 octobre a changé l’histoire”, a déclaré Weiss depuis la scène. « Gaza, la porte sud d’Israël, sera grande ouverte. Les Gazaouis partiront [the Strip] pour toutes les régions du monde, et le peuple juif fera prospérer la terre de nos ancêtres. Chaque motte de la Terre d’Israël que nos soldats ont à leur portée nous donne la force nécessaire pour lutter contre un ennemi cruel et éternel. Ce n’est pas vers un pays étranger que nous retournons, mais plutôt vers les sables dorés de notre Gaza. Il n’y a pas de « jour d’après » : le lendemain, c’est aujourd’hui, c’est chaque jour où le peuple juif est victorieux et revient s’installer à Gaza.

À cet effet, une carte géante de Gaza sur le mur de la salle de conférence était marquée des emplacements de nouvelles colonies hypothétiques – s’étendant de Rafah au sud à Beit Hanoun au nord. Il y avait un stand correspondant à chaque colonie où l’on pouvait s’inscrire comme colon intéressé, et le stand représentant l’emplacement actuel de la ville de Gaza suggérait même de nouveaux noms pour tous les quartiers de la ville : « Zeitoun » deviendra « Shivat Zion » ; Shuja’iya deviendra « Gibor Oz ».

« Les accords d’Oslo sont morts – Am Yisrael Chai »

Les organisateurs de la conférence, semble-t-il, n’ont pas été particulièrement gênés par le fait que leur position sur l’expulsion et l’installation contredit complètement la ligne officielle de l’État, telle qu’elle a été présentée à La Haye. L’une des vidéos exposées lors de la conférence était la clip désormais tristement célèbre de soldats attendant de rejoindre l’invasion terrestre de la bande de Gaza par Israël scandant « il n’y a pas d’innocents à Gaza », ce que l’Afrique du Sud avait porté devant la CIJ comme preuve de son intention génocidaire. L’idée de « transférer » la population palestinienne de Gaza a été évoquée dans presque tous les discours.

Lorsque Ben Gvir s’est levé pour prendre la parole, quelques jeunes spectateurs ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Seul le transfert apportera la paix ». Ben Gvir leur a répondu : « Oui, et aussi [there must be] une morale, logique, biblique et halakhique [Jewish religious law] solution, en encourageant la migration et en appliquant la peine de mort aux terroristes… pour les encourager à partir.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’exprime lors de la « Conférence pour la victoire d’Israël » à Jérusalem, le 28 janvier 2024. (Oren Ziv)

Le ministre de la Communication, Shlomo Karhi, a été plus direct : « Il n’y aura jamais d’État palestinien entre le fleuve et la mer… Nous avons l’obligation d’agir, pour notre bien et pour celui de ceux qui sont soi-disant non impliqués. [civilians in Gaza], pour la migration volontaire. Même si la guerre qui nous a été imposée transforme la question de la migration volontaire en coercition au point qu’ils disent : « Je veux [leave].’»

Contrairement aux hommes politiques, qui se sont montrés quelque peu prudents dans le choix de leurs mots, les autres orateurs se sont montrés beaucoup plus directs. Le rabbin Uzi Sharbaf est l’un des dirigeants du mouvement de réinstallation de Gaza. Chef du groupe de colons Harchivi Makom Aholech, qui s’efforce de s’emparer des propriétés palestiniennes à Hébron, il a été condamné à la prison à vie pour des attentats terroristes commis dans le cadre de la clandestinité juive dans les années 1980 avant d’être libéré au bout de sept ans.

Au début de la conférence, il a déclaré : « Nous devons réfléchir à la façon dont tant de Juifs pourraient être brutalement tués en quelques heures seulement. [October 7]. Y a-t-il juste un problème de sécurité ici ? Beaucoup disent, à juste titre, que la vision du monde doit changer après le massacre. Mais ce n’est pas seulement l’approche qui doit changer ; nous devons monter d’un niveau, d’un étage, en tant que nation, en tant qu’État. Arrêtons de parler de certaines parties de la Terre d’Israël. Qu’est-ce que [Areas] A, B et C ? Quel est le nord du [Gaza] Bande? La bande entière, tout le pays, fait partie de la Terre d’Israël. »

Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, était l’un des nombreux orateurs qui ont établi un lien entre le « désengagement » de 2005 – au cours duquel Israël a démantelé toutes ses colonies dans la bande de Gaza ainsi qu’une poignée de petites colonies dans le nord du pays. Cisjordanie – et le massacre perpétré par le Hamas.

Des Israéliens dansent et brandissent des drapeaux lors de la « Conférence pour la victoire d’Israël » à Jérusalem, le 28 janvier 2024. (Oren Ziv)

« Après le 7 octobre, il est clair pour tout le monde que là où il y a des colonies, il y a la sécurité, et là où il n’y a pas de colonies, il y a la terreur », a déclaré Dagan. « Le peuple juif… se trouve dans une situation rare [state of] l’unité dans cette guerre pour sa vie, pour l’existence de l’État d’Israël. Il faut le dire haut et fort. Oslo et l’expulsion du désengagement ont provoqué cet Holocauste sur nous. Je dis et je répète après moi : « Les accords d’Oslo sont morts » — Am Yisrael Chai [the people of Israel live].’» Le public a répondu en rugissant.

Le chef du Conseil de Kiryat Arba, Eliyahu Liebman, dont le fils Elyakim a été enlevé à Gaza alors qu’il gardait le festival de musique Nova, a déclaré que les otages avaient été pris pour permettre le retour à Gaza : « Ce soir, nous nous souvenons… tous les héros qui sont tombés, ont été blessés, ont été kidnappés, afin que nous, si Dieu le veut, revenions rapidement pour nous installer dans le Gush Katif et le nord de Shomron.

Liebman, apparemment ignorant des détails des débats à La Haye, invoqua le mandat biblique d’éradiquer les ennemis des Israélites. “Le paracha [portion of the Torah] nous lisons que ce Shabbat se termine par : « J’effacerai de la terre le souvenir d’Amalek ». Nous, dans cette génération, combattons Amalek.

Après les délibérations de la CIJ, Israël aura du mal à prétendre que les idées exprimées lors de la conférence ne représentent pas la politique officielle. Dans le dépliant distribué au public, le message était encore plus clair que dans les discours. Sur la question de savoir comment Israël devrait traiter la population palestinienne de Gaza, l’avocat Aviad Visoli, éminent Mouvement des temples militant — a écrit : « Nakba 2, c’est-à-dire l’expulsion massive des Arabes de Gaza, est également justifiée par les lois de la guerre. »

Le projet de réinstallation de Gaza peut sembler tiré par les cheveux, et il est vrai que Netanyahu et l’establishment de la sécurité peuvent constituer un obstacle – surtout dans un contexte de une surveillance internationale accrue. Mais il est important de rappeler qu’entre-temps, l’expulsion des Palestiniens et l’installation des Juifs à leur place progressent à une vitesse fulgurante en Cisjordanie, où au moins 16 communautés palestiniennes ont été expulsé par les colons — avec le plein soutien de l’armée — depuis le 7 octobre.

À l’extérieur de la conférence, près de la gare routière centrale, quelqu’un a fait peindre à la bombe…