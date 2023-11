Le sommet EDGE réunit les dirigeants autour de la diversité dans la technologie

Le Consortium BORD– une coalition d’universités et d’écoles d’ingénieurs avec des femmes présidentes et doyennes d’ingénierie – a convoqué un sommet d’éducateurs, de législateurs et de dirigeants de l’industrie à Washington, DC, en octobre pour discuter de ce que Dartmouth Présidente Sian Leah Beilock a qualifié « d’opportunité unique » la loi fédérale CHIPS and Science Act de 52,7 milliards de dollars.

Leur objectif est d’amener davantage de femmes et de minorités sous-représentées à faire carrière dans l’industrie des semi-conducteurs.

Le sommet du 24 octobre, intitulé Construire une main-d’œuvre plus inclusive et plus résiliente dans le secteur des semi-conducteurs, était dirigé par le président Beilock et la présidente de l’Université d’Indiana, Pamela Whitten.

De gauche à droite, la présidente Sian Leah Beilock et le doyen de Thayer, Alexis Abramson, discutent avec le doyen brun de l’ingénierie, Tejal Desai, à Capitol Hill. (Photo de Julia Levine ’23 ; vidéo produite par Downriver Media)

L’événement a réuni une coalition bipartite d’éducateurs, de législateurs, de fonctionnaires et de dirigeants du secteur privé au US Capitol Visitor Center pour lancer des partenariats intersectoriels afin de tirer parti du financement sans précédent de la loi CHIPS pour transformer la composition démographique de l’industrie des semi-conducteurs en particulier et des domaines STEM de manière plus générale.

Augmenter la capacité des États-Unis à produire des semi-conducteurs, essentiels au développement de l’électronique, est une question de sécurité nationale qui nécessitera beaucoup plus d’ingénieurs que les États-Unis n’en produisent actuellement, ont déclaré les fondateurs du consortium, dont Beilock et École d’ingénierie Thayer Doyen Alexis Abramson– a soutenu dans une lettre ouverte signée en avril.

Beilock et les dirigeants des autres institutions du Consortium EDGE – Brown University, Indiana University, Olin College of Engineering, University of California-Berkeley, University of Rochester et University of Washington – affirment que la clé de la croissance de l’industrie est d’augmenter les opportunités pour les femmes et les personnes de couleur dans les STEM. EDGE signifie Éducation pour la diversification et la croissance en ingénierie.

S’exprimant lors du sommet, la sénatrice Jeanne Shaheen, DN.H., a déclaré à propos de la loi CHIPS : « Il s’agit d’un texte législatif véritablement historique qui nous donne une incroyable opportunité d’investir dans l’innovation américaine et de donner la priorité à la compétitivité mondiale. » Shaheen est présidente du sous-comité des crédits pour le commerce, la justice et la science.

“Les femmes ne représentent qu’un dixième de la main-d’œuvre STEM”, a déclaré la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., L’un des nombreux législateurs qui ont pris la parole lors du sommet. «La loi CHIPS and Science vise à combler ces lacunes.»

« C’est personnel pour Dartmouth », a déclaré Beilock, soulignant que Dartmouth était la première université polyvalente aux États-Unis à atteindre la parité entre les sexes dans son programme d’ingénierie de premier cycle.

« Si nous voulons nous diversifier et nous développer, nous devons nous tourner vers les femmes et les personnes sous-représentées », a déclaré Beilock. « Nous savons que nous devons le faire avec l’industrie, nous devons le faire avec le gouvernement, et que cela nécessitera un effort global. »

Doyen de l’École d’ingénierie Thayer Alexis Abramson a noté que si les semi-conducteurs contrôlent désormais une grande majorité des technologies quotidiennes, des smartphones aux appareils électroménagers, en passant par les véhicules électriques et les systèmes bancaires, l’industrie des semi-conducteurs est confrontée à un pénurie aiguë de talentsprévoyant 67 000 emplois non pourvus d’ici 2030, dont 26 % dans le secteur de l’ingénierie.

« Il ne s’agit pas seulement d’élargir la diversité de notre main-d’œuvre, mais également de notre capacité à innover véritablement centrée sur l’humain », a déclaré Abramson. « Nous avons besoin d’ingénieurs dont les voix uniques et les perspectives diverses dans l’industrie peuvent piloter des technologies de pointe qui améliorent et améliorent la vie des personnes qui les utilisent et interagissent avec elles.

Parmi les conférenciers invités à l’événement EDGE figuraient Zoë Baird, conseillère principale du secrétaire américain au Commerce pour la technologie et la croissance économique ; la sénatrice Maria Cantwell, D-Wash.; Fran Dillard, vice-présidente et responsable de la diversité et de l’inclusion chez Micron Technology ; Sheryl Genco, vice-présidente du Advanced Technology Group chez Ericsson ; la sénatrice Maggie Hassan, DN.H .; Sethuraman Panchanathan, directeur de la Fondation nationale des sciences ; Barbara Snyder, présidente de l’Association des universités américaines ; et le sénateur Todd Young, R-Ind., ainsi que d’autres dirigeants du Consortium EDGE.

Alors qu’il était à Washington pour le sommet EDGE, le président Beilock a également rencontré la sénatrice Kirsten Gillibrand ’88, DN.Y.