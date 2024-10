« Le sommet d’une vie » – Koratala promet pour la deuxième partie

Devara est apparu comme un succès, soulageant Koratala Siva le plus entre autres. Le réalisateur Koratala Siva a dû faire face à l’embarras dû à Acharya et Devara l’en a sauvé. Avec l’énergie donnée par le résultat du film, Koratala Siva promet beaucoup pour la partie 2.

Koratala Siva dit que Devara Part 2 sera « plus grande et plus sanglante » que la première partie. L’histoire prend un tournant et va être une balade, selon le réalisateur.

« Si la partie 1 représente 10 % de #JrNTR, alors la partie 2 sera de 100 %. Son personnage comporte de nombreux rebondissements. Certains épisodes offriront un HAUT D’UNE VIE’, a déclaré Koratala Siva.

#Devara La deuxième partie sera PLUS GRANDE et PLUS SANGANTE. L’histoire prend un tournant, et ça va être une balade. Si la partie 1 représente 10 % de #JrNTRalors la partie 2 sera à 100 %. Son personnage comporte de nombreux rebondissements. Certains épisodes offriront un HAUT D’UNE VIE. – #KoratalaSiva pic.twitter.com/7t6c2cmWBv – Gulte (@GulteOfficial) 7 octobre 2024

Il y avait beaucoup de théories sur Devara concernant le moins d’espace d’écran de Saif Ali Khan dans la seconde moitié et le point culminant. Bien que le cliffhanger soit un cliché imitant celui du populaire Baahubali, les théories des fans prétendent que la seconde mi-temps sera totalement imprévisible.

Avec les récents commentaires de Koratala Siva, les fans espèrent grand pour Devara 2, et en se basant sur les paroles de NTR lors de l’événement à succès, lui aussi a été considéré comme enthousiasmé par Devara 2.

