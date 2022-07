Le sommet du sport déplacé pour permettre aux Russes d’y assister

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) déplacera le rassemblement depuis la Norvège

L’instance dirigeante internationale de la gymnastique, la FIG, a été contrainte de déplacer son Congrès 2022 de Norvège après avoir été informée que les délégués russes et biélorusses seraient interdits d’y assister.

Le rassemblement devait avoir lieu dans la ville de Sandefjord en octobre, mais les organisateurs se sont démenés pour trouver un autre lieu.

“La FIG est désolée d’annoncer que le 84e Congrès de la FIG n’aura pas lieu à Sandefjord, en Norvège, en octobre, comme prévu”, lire une déclaration de la FIG mercredi.

“La Fédération norvégienne de gymnastique a informé la FIG plus tôt dans la journée qu’elle n’est pas en mesure d’accueillir le Congrès cette année, car elle doit se conformer aux recommandations du Comité olympique et paralympique norvégien et de la Confédération des sports et du ministère norvégien de la Culture et de l’Égalité. de ne pas accueillir d’officiels ou de délégués de Russie ou de Biélorussie à des événements dans le pays.

« La FIG s’est efforcée de trouver rapidement une autre fédération nationale pour accueillir le Congrès 2022. La FIG annoncera le nouveau lieu et les nouvelles dates dès qu’ils seront approuvés par le Comité Exécutif. Toutes les informations pertinentes concernant le voyage et l’hébergement seront fournies après cette décision », il a ajouté.

La FIG a interdit les athlètes russes et biélorusses de ses compétitions, bien que leurs fédérations respectives soient toujours membres de l’organisation et que les officiels des deux pays n’aient pas été suspendus.

La Biélorusse Nellie Kim est l’une des trois vice-présidentes de la FIG, tandis que le Russe Vassily Titov est membre du conseil d’administration.

Les deux pays ont des officiels dans divers comités de la FIG.

