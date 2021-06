Le sommet du G7 est un « échec moral impardonnable », selon Gordon Brown

Le sommet du G7 restera dans les mémoires comme un « échec moral impardonnable » après qu’une promesse de « vacciner le monde » a été rompue, a déclaré Gordon Brown.

« Des millions de personnes ne seront pas vaccinées et des milliers de personnes, j’en ai peur, mourront », a déclaré l’ancien Premier ministre – après que le rassemblement n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un plan de financement.

À la veille du sommet, plus de 100 anciens dirigeants mondiaux avaient demandé au G7 de payer les deux tiers du coût de 66 milliards de dollars d’un programme mondial complet de vaccination.

Mais le Royaume-Uni n’a même pas réussi à l’inscrire à l’ordre du jour – au lieu de cela, il s’est contenté de donner des doses qui devraient totaliser moins de 10 % des 11 milliards nécessaires dans le monde.

Dominic Raab a affirmé que le paquet permettrait au monde de se faire vacciner d’ici le milieu de l’année prochaine – mais M. Brown a déclaré que cela ne serait pas possible maintenant.

« Nous aurons un énorme problème de division entre les pays les plus riches qui sont sûrs et les pays les plus pauvres qui ne le sont pas », a-t-il prévenu, sur Sky News.

« Mais ensuite, le problème reviendra hanter les pays les plus riches, car nous aurons des contagions qui se propageront qui pourraient blesser même les personnes vaccinées, à cause des mutations et des variantes. »

Des espoirs ont été suscités pour le sommet lorsque Boris Johnson a exigé des « engagements concrets » des autres dirigeants du G7 pour obtenir un plan de vaccination « du monde entier » d’ici la fin de 2022.

Les anciens dirigeants mondiaux ont exhorté les pays riches à payer les deux tiers des 66 milliards de dollars nécessaires pour les vaccins dans les pays pauvres – avec moins de 2% des personnes en Afrique subsaharienne ayant été vaccinées jusqu’à présent.

« J’attends de voir le communiqué final, mais il semble qu’il y ait un énorme écart entre ce que Boris Johnson a promis dimanche dernier et ce qui est réellement livré », a déclaré M. Brown.

Il a blâmé les coupes brutales de l’aide à l’étranger du Royaume-Uni, expliquant : « Nous ne sommes pas prêts à mettre suffisamment d’argent pour faire face aux problèmes auxquels le monde est confronté, même lorsque les avantages d’une activité économique supplémentaire si le monde renoue avec la croissance et le commerce les coûts de cette opération.

« Et donc Boris Johnson doit vraiment penser: » devons-nous laisser ce problème au G20 l’année prochaine ou l’année d’après, car – sur la base des preuves, je vois – le monde entier ne sera pas vacciné par le milieu de 2022.,

« Il faudra des mois avant que le monde ne recommence à en discuter de la manière la plus cohérente. Nous avons besoin d’un plan – nous n’avons pas encore de plan.