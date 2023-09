Le sommet du G20 en Inde se termine sur une déclaration tiède

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré à propos des paragraphes anémiques de la déclaration sur la guerre en Ukraine : « Je pense que c’est une déclaration extraordinairement forte de la part du monde lors de cette réunion du G20 ». Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré : « Je pense qu’une solution saine a été trouvée dans la déclaration concernant la nécessité de rechercher un équilibre clair et équitable des intérêts. » Les mêmes mots, avec des interprétations très différentes d’une guerre qui a tué près d’un demi-million de personnes. Comment est-ce possible ? Seulement avec une déclaration qui n’offense personne et qui ne dit rien. Joe Biden arrive à bord d’Air Force One en route vers New Delhi. Crédit: PA L’équipe du président américain Joe Biden a passé une grande partie de son temps à rassurer les journalistes sur l’importance du G20, selon les personnes à bord d’Air Force One.

« Nous avons consciemment cherché à rendre ce G20 aussi inclusif et aussi large que possible », a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, qui a défendu le sommet comme un rassemblement économique et non comme une réunion de sécurité. « Il s’agit d’une déclaration sans une seule note de bas de page et sans aucun résumé du président », a ajouté le représentant indien du G20, Shri Amitabh Kant. « Il s’agit d’une déclaration complète avec 100 pour cent d’unanimité. » Chargement Pour arriver à leur état final d’harmonie, il y a eu deux jours de couverture mur à mur de dépôts de couronnes, de jeunes arbres et d’aphorismes sur « une terre, une famille, un avenir » alors que le chef de l’un de ses plus grands membres faisait face. arrestation en vertu d’un mandat d’arrêt international pour des crimes présumés en Ukraine. (Vladimir Poutine n’a pas participé au sommet, mais Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré qu’il serait le bienvenu lorsque le G20 se tiendra au Brésil l’année prochaine). Bali Deepak, expert en affaires étrangères à l’Université Jawaharlal Nehru, a déclaré que l’Inde avait réussi à convaincre les membres du G20, dont la Russie, de signer une déclaration condamnant sa guerre contre l’Ukraine sans la nommer.

« Il y a des mots forts à l’intérieur, notamment ‘ce n’est pas le moment de la guerre’ et l’intégrité territoriale et la souveraineté doivent être respectées », a-t-il déclaré. « Les gens disent que c’est un peu dilué, mais cela dépend peut-être de la façon dont on le lit. » Tout le monde était content car, en réalité, le concours annuel est devenu un moyen permettant à chaque dirigeant de promouvoir sa propre image d’homme et de femme d’État international en vue d’un gain politique national. « Je pense que tous les pays le font », a déclaré Deepak. Mais peut-être qu’aucune nation n’a été aussi effrontée dans cet acte de tromperie que l’Inde, pays hôte. Le G20 a marqué le lancement de la campagne de Modi pour les élections de l’année prochaine. « L’année du G20 pour l’essor de l’Inde » a été diffusé sur les réseaux de télévision du pays. « Cela a placé Modi sur une scène très élevée au niveau national et international », a déclaré Deepak. « Modi a investi beaucoup de capital politique dans la conduite du G20. »

Kant, un haut fonctionnaire qui a un jour déploré que l’Inde soit « trop démocratique », a déclaré lors de la conférence de presse du G20 que Modi avait sauvé les négociations sur la déclaration finale. « J’ai vraiment l’impression qu’en fin de compte, le problème s’est resserré, à cause du leadership du Premier ministre, car finalement, nous avons dû dire que le leader le voulait, et que cela doit être tenu », a-t-il déclaré. L’Inde fait maintenant campagne pour renverser la prétention de la Grèce d’être la plus ancienne démocratie du monde en se rebaptisant Bharat. Mais il est confronté à une centralisation croissante du pouvoir, à une montée du nationalisme et à des restrictions persistantes de la liberté de la presse. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a représenté son président Vladimir Poutine au sommet du G20 en Inde. Crédit: TASS/Sipa États-Unis Les journalistes américains ont dû attendre de quitter l’Inde pour une conférence de presse avec Biden. Modi n’a répondu à aucune question. Il ne le fait jamais.