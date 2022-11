Le sommet du G20 déplore la guerre en Ukraine “dans les termes les plus forts”, appelle au retrait de la Russie

Les dirigeants du Groupe des 20 (G20) ont déploré l’agression de la Russie contre l’Ukraine “dans les termes les plus forts” mercredi et ont exigé son retrait inconditionnel dans une déclaration adoptée à l’issue d’un sommet de deux jours.

Les dirigeants des plus grandes économies du monde ont également convenu de rythmer les hausses de taux d’intérêt avec précaution pour éviter les retombées et ont mis en garde contre une “volatilité accrue” des mouvements de devises, mais c’est l’Ukraine qui a dominé le sommet sur l’île indonésienne de Bali.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine”, indique la déclaration, signalant que la Russie, qui est membre du G20, s’est opposée à la formulation. Les positions prises par la Chine et l’Inde, qui se sont abstenues d’une résolution similaire de l’ONU en mars, n’étaient pas immédiatement claires.

Cependant, au moins trois diplomates ont déclaré que la déclaration, qui reconnaissait qu'”il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions”, avait été adoptée à l’unanimité.

“L’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible”, a également déclaré la déclaration.

« Il est essentiel de faire respecter le droit international et le système multilatéral qui préserve la paix et la stabilité. Cela comprend la défense de tous les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et le respect du droit international humanitaire.

Plus tôt, le programme de la journée au sommet a été perturbé par une réunion d’urgence pour discuter des informations faisant état d’un atterrissage de missile sur le territoire polonais près de l’Ukraine mardi et tuant deux personnes.

Le président américain Joe Biden a déclaré après la réunion que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN enquêtaient sur l’explosion, mais les premières informations suggéraient qu’elle n’avait peut-être pas été causée par un missile tiré depuis la Russie.

La Pologne, membre de l’OTAN, a déclaré qu’une roquette avait tué deux personnes dans l’est de la Pologne près de l’Ukraine, et elle a convoqué l’ambassadeur de Russie pour une explication après que la Russie a nié sa responsabilité.

Les dirigeants des nations du Groupe des Sept, de l’Espagne, des Pays-Bas et de l’UE, qui étaient tous à Bali pour le sommet du G20, ont assisté à la réunion. Le G7 comprend les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Canada, l’Italie, la Grande-Bretagne et le Japon.

Faisant une pause dans les négociations, les dirigeants du G20 vêtus de chemises blanches, certains avec des casquettes de baseball avec le logo du G20, ont pris part à une cérémonie de plantation de jeunes arbres de mangrove pour signaler la lutte contre le changement climatique.

Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C, notamment en accélérant les efforts pour réduire progressivement l’utilisation sans relâche du charbon.

En marge du sommet, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a tenu une réunion de deux heures avec le gouverneur de la banque centrale chinoise Yi Gang, ses premiers entretiens en personne avec un haut responsable économique chinois.

Elle avait déclaré avant la réunion qu’elle espérait avoir un nouvel aperçu des plans politiques de la Chine et travailler à un engagement plus économique entre les deux pays.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré à Reuters en marge du sommet que plusieurs grandes économies couraient un risque réel de sombrer dans la récession alors que la guerre en Ukraine, la hausse des prix des aliments et du carburant et la flambée de l’inflation assombrissent les perspectives mondiales.

“Calibrer le resserrement monétaire”

Mais c’est la poussée menée par l’Occident pour condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine qui a dominé les pourparlers.

De nombreux participants ont déclaré que l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine le 24 février avait frappé l’économie mondiale et ravivé les divisions géopolitiques de l’époque de la guerre froide au moment même où le monde sortait du pire de la pandémie de COVID-19.

La Russie, dont les forces ont pilonné des villes et des installations énergétiques à travers l’Ukraine mardi lors de la réunion du G20, a déclaré que la “politisation” du sommet était injuste.

“Oui, il y a une guerre en cours en Ukraine, une guerre hybride que l’Occident a déclenchée et préparée pendant des années”, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, répétant la ligne de Poutine selon laquelle l’expansion de l’OTAN avait menacé la Russie.

Lavrov représentait Poutine au sommet mais est parti mardi soir. La Russie a ensuite été représentée par le ministre des Finances Anton Siluanov.

L’Occident a accusé la Russie de faire des déclarations irresponsables sur l’utilisation possible d’armes nucléaires depuis son invasion de l’Ukraine. La Russie a à son tour accusé l’Occident de rhétorique nucléaire “provocatrice”.

Les 19 pays du G20 avec l’Union européenne représentent plus de 80 % du produit intérieur brut mondial, 75 % du commerce international et 60 % de sa population.

L’Indonésie hôte a plaidé pour l’unité et l’accent mis sur des problèmes tels que l’inflation, la faim et les prix élevés de l’énergie, tous exacerbés par la guerre.

Dans leur déclaration, les dirigeants ont déclaré que l’économie mondiale était confrontée à des “crises multidimensionnelles sans précédent”, allant de la guerre en Ukraine à une flambée de l’inflation, obligeant de nombreuses banques centrales à resserrer leur politique monétaire.

En plus d’avoir convenu de calibrer le resserrement monétaire, les membres du G20 ont réaffirmé leur engagement à éviter une volatilité excessive des taux de change tout en reconnaissant que “de nombreuses devises ont considérablement évolué” cette année.

S’agissant de la dette, ils se sont dits préoccupés par la “détérioration” de la situation de certains pays à revenu intermédiaire et ont souligné l’importance que tous les créanciers partagent un fardeau équitable.