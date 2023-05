Le sommet du G-7 met en lumière le rôle croissant du Japon en tant que lien stratégique pour la sécurité en Asie de l’Est

Alors qu’il se prépare à accueillir un sommet du G-7 à enjeux élevés la semaine prochaine, le rôle croissant du Japon en tant que plaque tournante stratégique – à la fois en Asie de l’Est et dans les liens croissants entre l’Atlantique et le Pacifique – devient de plus en plus important

Les médias japonais ont rapporté cette semaine que les réseaux radar de défense antimissile du Japon et de la Corée du Sud devaient être interconnectés via les États-Unis. Cette connexion signale l’émergence d’un bloc de coopération de défense trilatéral tangible, parrainé par les États-Unis, au large du flanc oriental de la Chine.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de Tokyo a révélé cette semaine que l’OTAN discutait de la création d’un nouveau bureau de liaison au Japon, d’un resserrement des liens entre l’alliance militaire occidentale et l’Europe et de la coalition défensive naissante d’Asie de l’Est.

Les deux mouvements sont susceptibles de générer des high-fives au Pentagone. Non seulement ils signalent que la volonté de construire un partenariat efficace entre les démocraties d’Asie de l’Est qui se chamaillent souvent porte ses fruits, mais ils marquent également de nouveaux jalons dans l’évolution progressive mais indéniable du Japon d’une nation pacifiste à un partenaire de sécurité actif avec Washington.

En 2015, Tokyo a modifié sa constitution après la Seconde Guerre mondiale pour élargir le rôle de son armée et permettre la défense des alliés. Depuis 2018, le Japon mobilise des moyens expéditionnaires au-delà de ses frontières, notamment avec des brigades marines et des porte-avions F-35. En 2022, elle a annoncé l’acquisition de missiles de croisière à longue portée et prévoit de doubler le budget de la défense d’ici 2027.

Le Japon n’a pas agi dans le vide. Les arguments des faucons de Tokyo ont été renforcés par les actions d’adversaires potentiels : l’accumulation d’armements en cours par la Chine, l’arsenal de missiles à capacité nucléaire de la Corée du Nord en constante expansion et l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a brisé le statu quo.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida accueille le président Biden et les dirigeants des autres démocraties industrielles du G-7 pendant trois jours à partir du 19 mai dans sa circonscription, Hiroshima. Cette ville a été anéantie par la frappe atomique américaine en 1945, mais le message anti-nucléaire que les dirigeants du G-7 espèrent projeter maintenant vise carrément Moscou.

« Alors que la Russie a laissé entendre l’utilisation d’armes nucléaires dans son agression contre l’Ukraine, les 77 ans d’histoire depuis les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, au cours desquels aucune arme nucléaire n’a été utilisée, ne doivent pas être ignorés », a déclaré M. Kishida. écrit sur le site du ministère japonais des Affaires étrangères.

Fine ligne rouge de radars

Dans un large remarqué Au début du mois, le journal Yomiuri de Tokyo a rapporté que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis allaient relier leurs réseaux radar de défense antimissile via le Commandement indo-pacifique d’Hawaï, permettant le partage de données en temps réel sur des menaces telles que les tests de missiles balistiques nord-coréens.

Le porte-parole du ministère de la Défense de Séoul, Jeon Ha-gyu, a déclaré aux journalistes que les discussions étaient « en cours », mais il y a déjà des rapports selon lesquels le plan pourrait être accepté d’ici juin.

La Corée du Sud et le Japon entretiennent des relations politiques, culturelles et diplomatiques longues et tendues. Aucune alliance ne unit Séoul et Tokyo, forçant Washington à intervenir. Le lien trilatéral proposé éliminerait les angles morts dans la couverture radar, ainsi que le décalage dans le transfert et le partage des données.

Le cordon radar coordonné, bien que visant ostensiblement la Corée du Nord, semble susceptible de perturber la Chine, qui a réagi avec fureur au déploiement en 2017 d’une batterie antimissile américaine THAAD en Corée du Sud comme une menace pour la propre capacité de dissuasion nucléaire de Pékin.

Cette année-là, le président sud-coréen de l’époque, Moon Jae-in, a lancé les « trois non » au président chinois Xi Jinping dans le but de calmer les eaux diplomatiques : plus de THAAD ; pas de signature avec un système de défense antimissile dirigé par les États-Unis ; et pas d’adhésion à une alliance trilatérale avec le Japon.

La formalité des « trois non » reste floue, mais l’année dernière, Pékin a prévenu Séoul qu’il attend la Lune promet d’être honorée. Le président conservateur Yoon Suk Yeol, qui a succédé à M. Moon en 2022, ne se sent apparemment pas lié par l’offre de son prédécesseur.

Le développement est le fruit du réchauffement des liens entre Séoul et Tokyo, largement poussé par M. Yoon. Le président sud-coréen s’est rendu à Tokyo le mois dernier et M. Kishida est venu à Séoul au début du mois.

Tokyo et Bruxelles

Sur un autre front, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi confirmé dans une interview accordée à CNN le 10 mai, les plans de Tokyo d’inviter l’OTAN à ouvrir le premier bureau asiatique de l’organisation, affirmant que des discussions sont en cours mais que les détails n’ont pas été entièrement définis.

M. Hayashi a déclaré : « La raison pour laquelle nous discutons de cela est que depuis l’agression de la Russie contre l’Ukraine, le monde [has] devenir plus instable.

Selon les médias japonais, le bureau de liaison a d’abord été discuté entre M. Kishida et le secrétaire général de l’OTAN, Jans Stoltenberg, lors de la tournée asiatique de ce dernier en janvier. Le Japon prévoit également d’ouvrir une mission auprès de l’OTAN, dirigée par un fonctionnaire au niveau d’ambassadeur.

Les liens de sécurité entre l’Europe et l’Asie de l’Est s’étendent déjà à la cybersécurité conjointe, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu des répercussions diplomatiques et militaires qui se font sentir dans les deux théâtres.

L’OTAN a invité le Japon et la Corée du Sud, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, à participer à sa conférence de Madrid l’année dernière. Le Japon et la Corée, en raison de leurs traités de défense avec les États-Unis et de la présence de milliers de soldats américains basés sur leur territoire, utilisent déjà de nombreux systèmes aux normes américaines et OTAN.

Cela permet aux forces de l’OTAN de travailler sans heurts avec leurs homologues japonais et sud-coréens. De petits contingents de troupes britanniques, y compris des commandos de marine et des parachutistes, ont déjà effectué des exercices avec les forces japonaises et sud-coréennes cette année.

Surtout, l’interopérabilité croissante permet également aux deux puissances manufacturières asiatiques de vendre des armes et des équipements aux forces armées des membres de l’OTAN.

La Corée du Sud a annoncé l’année dernière une importante vente d’armes à la Pologne, d’une valeur de 18 milliards de dollars, qui comprend des avions de combat, des flottes de chars et de l’artillerie automotrice et des roquettes. Séoul envoie également 500 000 obus d’artillerie de 155 mm au Pentagone.

Alors que Tokyo renforce son secteur de la défense, le japonais Mitsubishi a conclu une alliance commerciale avec les membres de l’OTAN, l’Italie et la Grande-Bretagne, pour concevoir et construire conjointement des chasseurs furtifs de nouvelle génération d’ici 2035. Les trois ont convenu de fusionner leurs programmes de chasseurs furtifs séparés en un seul.