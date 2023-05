Le sommet du G-7 à Hiroshima attire un public improbable, selon des streamers japonais

Le président Biden est « grand-père ». Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ressemble à « un gros Tom Cruise » qui « sentirait bon ». Le président français Emmanuel Macron a « un si joli nom » – et « j’adore les macarons! »

Et ils avaient beaucoup à dire.

HIROSHIMA, Japon – Le rassemblement des dirigeants mondiaux ici a attiré un public improbable en ligne : des jeunes japonais collés à plus de 72 heures de sommet et offrant des commentaires en temps réel sur un site de diffusion en direct populaire parmi les fans d’anime.

La guerre en Ukraine et l’influence économique croissante de la Chine ont été au centre des préoccupations des dirigeants mondiaux ce week-end, aux côtés d’autres défis mondiaux graves comme le changement climatique et l’essor de l’intelligence artificielle.

Mais sur le site de partage de vidéos Niconico, c’est un événement animé qui a suscité des blagues, de l’argot animé et des bavardages sur la visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter de l’aide et du soutien en armement pour son pays.

Le G-7 a également suscité un vif intérêt sur Twitter au Japon, le pays qui compte le plus d’utilisateurs sur la plateforme en dehors des États-Unis. Les utilisateurs y ont été particulièrement frappés par l’importance que le Japon accueille le sommet d’Hiroshima, le site du bombardement atomique américain de 1945.

Le sommet a débuté vendredi par une visite symbolique du parc du mémorial de la paix d’Hiroshima, dédié à ceux qui sont morts dans les bombardements, et une cérémonie de dépôt de gerbe.

Niconico a été créé en 2006 et est devenu l’un des premiers sites Web de streaming au Japon à afficher des commentaires en temps réel défilant sur l’écran. Contrairement à YouTube, qui permet aux commentaires textuels d’apparaître à côté de la vidéo en direct, Niconico superpose les commentaires sur la séquence elle-même.

Le texte défile de droite à gauche, et le résultat est une expérience visuelle immersive dans laquelle les réactions des autres sont tout aussi importantes que ce qui se passe dans les images.

Niconico s’est déchaîné lors de l’arrivée de Zelensky, avec des commentaires à l’écran alors que l’avion français transportant le dirigeant ukrainien atterrissait à l’aéroport d’Hiroshima et que son cortège passait devant une foule d’évacués ukrainiens et d’habitants d’Hiroshima rassemblés pour saluer son arrivée.

La plate-forme a commencé comme un lieu de rassemblement de niche pour les fans d’anime, de jeux en ligne et de diverses sous-cultures. Il a été co-fondé par Hiroyuki Nishimura, le créateur controversé de 2channel, le prédécesseur de 4chan, une plate-forme qui est devenue un terreau fertile pour les théories du complot et les discours de haine et a cédé la place à des sites similaires qui se sont propagés aux États-Unis.