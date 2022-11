Le sommet du G-20 montre comment la guerre en Ukraine a paralysé la politique mondiale

Commentez cette histoire Commentaire

Vers la fin de l'année dernière, lorsque l'Indonésie a assumé la présidence tournante du Groupe des 20 grandes économies, les responsables à Jakarta ont senti une opportunité de faire preuve de leadership sur la scène mondiale. Pendant des années, les analystes ont considéré l'Indonésie comme un pays d'une envergure et d'un potentiel immenses – la plus grande nation à majorité musulmane du monde, l'une des plus grandes démocraties du monde et une puissance économique naissante en Asie – qui pèse toujours en dessous de son poids.

C’était l’occasion d’apposer une empreinte indonésienne sur les défis mondiaux épineux de l’époque, du changement climatique à la sécurité alimentaire et à l’allégement de la dette à la suite de la pandémie. Le bloc des 20 nations représente environ 60 % de la population mondiale et 80 % de son produit intérieur brut. Si le Conseil de sécurité de l’ONU maintient l’architecture politique dépassée qui a émergé des cendres de la Seconde Guerre mondiale, et que le Groupe des sept nations représente le club des vieux garçons de l’Occident (plus le Japon), le G-20 est sans doute un modèle plus précis reflet du monde tel qu’il est. Et l’Indonésie, en tant qu’hôte de cette année, était sur le point de montrer la voie.

Puis la guerre en Ukraine s’est produite et le moment sous les feux de la rampe de l’Indonésie a été jeté dans l’ombre. Les mois qui ont précédé le sommet des dirigeants cette semaine à Bali ont été entourés d’intrigues concernant la liste des invités, car les responsables occidentaux ont indiqué qu’ils ne voulaient pas traiter directement avec le président russe Vladimir Poutine, l’ennemi envahisseur. Poutine a finalement opté contre les voyages, mais de véritables divisions ont persisté et les conséquences profondes de la guerre ont plané sur les débats.

Lors de la conclusion du sommet mercredi, un communiqué conjoint a fait allusion à des divisions plus larges. Alors que des pays comme la Chine et l’Inde ont publiquement appelé à la fin de la guerre, ils n’ont pas pris de positions publiques explicitement critiques à l’égard du Kremlin, qui a provoqué le conflit.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes dans l’économie mondiale”, indique le communiqué. Mais il a ensuite offert ce qui ressemblait presque à un aveu d’échec : « Il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions. Reconnaissant que le G20 n’est pas le forum pour résoudre les problèmes de sécurité, nous reconnaissons que les problèmes de sécurité peuvent avoir des conséquences importantes pour l’économie mondiale.

Lors des pourparlers du G-20, la Chine s’oppose à ce que l’invasion russe de l’Ukraine soit qualifiée de “guerre”

Le président indonésien Joko Widodo a reconnu la difficulté actuelle au début des délibérations du G-20. “Je comprends que nous avons besoin d’énormes efforts pour pouvoir nous asseoir ensemble dans cette salle”, a-t-il déclaré avant le début des discussions à huis clos. « Être responsable, c’est créer des situations non nulles, être responsable ici, c’est aussi qu’il faut mettre fin à la guerre. Si la guerre ne se termine pas, il sera difficile pour le monde d’avancer.

Pourtant, l’image durable du sommet est peut-être apparue aux premières heures de mercredi, lorsque les dirigeants du G-20 ont été confrontés aux retombées enfumées d’un atterrissage de missile en Pologne qui a coûté la vie à deux personnes. À Bali, les dirigeants du G-7 et de l’OTAN présents se sont séparés pour leur propre réunion et discussions. Bien que les responsables de l’OTAN et de la Pologne aient finalement déclaré qu’ils pensaient que l’explosion était le résultat d’un accident – ​​et peut-être causé par un missile de défense aérienne ukrainien errant – la faute, à leur avis, incombait toujours à la Russie, qui venait de tirer des dizaines de missiles de croisière sans discernement. dans les villes ukrainiennes.

“Ce que cela montre, c’est la gravité de l’agression russe et que ses conséquences vont au-delà de l’Ukraine”, a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas dans un e-mail au Washington Post.

La clarté politique de l’Occident sur la menace posée par la Russie et son désir d’approfondir davantage son isolement économique et politique s’accordaient mal avec le désir du dirigeant indonésien de ne pas être aspiré dans un conflit manichéen entre l’Occident et ses adversaires autocratiques. C’est à la fois dans le contexte de la confrontation de l’Occident avec la Russie à propos de l’Ukraine, ainsi que du durcissement des attitudes à Washington envers la Chine.

“La frustration de Widodo face à la politique autour du sommet découle des efforts acharnés de l’Indonésie pour protéger l’Asie du Sud-Est des rivalités entre grandes puissances”, a écrit Sana Jaffrey, directrice de l’Institut d’analyse politique des conflits basé à Jakarta. “La stratégie de gestion de ses intérêts stratégiques par le biais d’institutions régionales fondées sur le consensus devient rapidement obsolète face à l’intensification de la concurrence américano-chinoise.”

Le missile en Pologne était un accident, selon l’OTAN. Mais la peur du débordement demeure.

En conséquence, le G-20 a offert un instantané d’un système international quelque peu paralysé, mal équipés pour se mobiliser autour de la résolution de grands défis communs alors que les tensions à court terme s’aggravent. Au début de la réunion, les principaux dirigeants étaient conscients des limites d’un forum comme le G-20.

« Vous ne pouvez pas résoudre un problème de géopolitique avec des mesures de politique économique », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, à mes collègues. « Il sera très difficile d’amener le niveau de coopération économique au niveau qu’il devrait être. … Mettre fin à la guerre en Ukraine est le facteur le plus puissant pour redresser l’économie mondiale.

Des forces similaires sont également présentes dans les pourparlers internationaux en cours sur l’action climatique, où la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et leurs effets en aval sur les marchés mondiaux de l’énergie ont sans doute détourné les gouvernements nationaux de l’intensification de leurs engagements à décarboner leurs économies et à s’éloigner des énergies fossiles. carburants.