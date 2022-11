Le sommet du G-20 débute mardi. Voici à quoi s’attendre.

Le ministre indonésien des Finances Sri Mulyani (avant C) assiste à la réunion des ministres des Finances du G20 à Nusa Dua, sur l’île balnéaire indonésienne de Bali, le 16 juillet 2022. SONNY TUMBÉLAKA | PISCINE | AFP via Getty Images

Les dirigeants mondiaux donnent le coup d’envoi d’une réunion mardi sur l’île de vacances de Bali, en Indonésie, alors que l’économie mondiale est aux prises avec une récession imminente, des hausses de taux géantes des banques centrales et une inflation historiquement élevée. La réunion annuelle des dirigeants des principales économies du monde, connue sous le nom de Groupe des 20 nations, a également lieu alors que la guerre de la Russie en Ukraine s’éternise et que les relations entre Washington et Pékin restent tendues. Le rassemblement de responsables représentant plus de 80 % du PIB mondial et 75 % des exportations mondiales marque la 17e réunion depuis le lancement de la plate-forme après la crise financière asiatique de 1999 en tant que réunion des responsables du ministère des Finances et des dirigeants des banques centrales.

Qui est présent ?

Dix-neuf pays et une région économique, l’Union européenne, participeront cette année à la réunion de deux jours du G-20. La liste des participants en personne de cette année a été à l’honneur alors que le président russe Vladimir Poutine poursuit sa guerre non provoquée en Ukraine. Poutine ne participera pas au sommet et sera plutôt représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a quitté une réunion des ministres des Affaires étrangères du G-20 en juillet alors que ses homologues mondiaux appelaient à la fin de la guerre en Ukraine. Reuters a rapporté Poutine pourrait rejoindre virtuellement. Le président américain Joe Biden doit également tenir une réunion bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping avant le G-20. Parmi les autres participants figurent le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak et le prince héritier saoudien et dirigeant de facto Mohammed bin Salman, qui a récemment dirigé une initiative de l’OPEP+ visant à réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour pour soutenir les prix.

Les attentes ne sont “pas très élevées”

Peu de progrès sont attendus de la réunion de Biden et Xi, selon Andrew Staples, directeur Asie-Pacifique d’Economist Impact, la branche politique et perspicacité de The Economist Group. “Les attentes ne sont pas très élevées”, a-t-il déclaré à Martin Soong de CNBC, ajoutant que les tensions géopolitiques persistantes freinent la croissance mondiale. Il a souligné la position de la Chine sur la guerre en Ukraine comme l’un des nombreux signes d’érosion des relations entre les États-Unis et la Chine. “La communauté des affaires dans le monde est très préoccupée par le fait que ces tensions géopolitiques ont un impact négatif … que nous avons en Ukraine, sur laquelle la Chine a malheureusement été quelque peu ambivalente en ce qui concerne le président Poutine, nuit vraiment à l’économie mondiale”, il a dit. “Trouver un plancher à cette relation – ce que Biden cherche à faire – sera positif, non seulement pour le monde des affaires, mais également pour le sentiment économique mondial”, a-t-il déclaré.

Le rôle de la Russie

La dernière décision de la Russie de renverser constamment sa position sur l’initiative des Nations Unies sur les céréales de la mer Noire est “susceptible d’éclipser toutes les autres négociations à Bali”, a déclaré Laura von Daniels, responsable de la recherche sur les Amériques à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. dans un Conseil des relations étrangères rapport. L’accord, conclu plus tôt cette année, visait à assouplir le blocus naval de la Russie et à rouvrir les principaux ports ukrainiens pour livrer des récoltes via un couloir humanitaire dans la mer Noire. Il expire le 19 novembre. “S’entendre ne coûterait rien à la Russie”, a déclaré von Daniels. “Cela permettrait cependant à Xi et à Poutine – en tant que dirigeants d’États autoritaires – d’être applaudis sur la scène mondiale pour avoir assuré la sécurité alimentaire.”

