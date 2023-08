Le sommet des BRICS considéré par la Russie et la Chine comme une alliance anti-occidentale

Commentez cette histoire Commentaire

La Russie et la Chine considèrent depuis longtemps les BRICS – le regroupement économique du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – comme un élément central de leur objectif de contrer la domination mondiale occidentale. Mercredi, l’expansion prévue du groupe a été présentée par la Chine comme un tournant décisif sur la route vers un nouveau monde multipolaire. Mais pour le président russe Vladimir Poutine – qui a décrit en termes presque messianiques son désir de créer un nouvel ordre mondial – la réunion a mis en évidence son isolement mondial.

Inculpé par la Cour pénale internationale pour les enlèvements d’enfants ukrainiens par la Russie, Poutine n’a pas pu assister au sommet tenu à l’extérieur de Johannesburg, l’Afrique du Sud étant légalement obligée de l’arrêter pour crimes de guerre. Au lieu de cela, il est apparu par liaison vidéo, assis seul à une grande table blanche à Moscou.

Poutine, dont la guerre contre l’Ukraine a ébranlé les marchés mondiaux de l’énergie et de l’alimentation, a adopté un ton défensif et offensé dans ses commentaires aux dirigeants des BRICS mercredi. Il a accusé l’Occident d’actions « illégales » et de « violation des normes fondamentales », faisant référence aux sanctions et autres mesures destinées à affaiblir la Russie.

Boris Bondarev, un ancien diplomate russe qui a démissionné de la mission permanente de Moscou auprès des Nations Unies en raison de son opposition à la guerre en Ukraine, a déclaré que Poutine et le président chinois Xi Jinping espéraient transformer les BRICS en un bloc anti-occidental. Mais il a ajouté qu’ils se heurtent à la résistance de l’Inde et du Brésil, qui entretiennent des liens plus étroits avec les États-Unis et l’Europe.

« Le Brésil ou l’Inde [are] beaucoup plus pro-occidental », a-t-il déclaré. « Et bien sûr, personne dans ce bloc n’est disposé à se mettre dans la position dans laquelle se trouve actuellement la Russie, en tant qu’adversaire ouvert de l’Occident et des États-Unis, au risque d’une confrontation armée. »

Alors que d’autres dirigeants des BRICS utilisaient leurs discours pour appeler à l’égalité mondiale, les remarques de Poutine mercredi visaient directement ses adversaires occidentaux.

« Nous sommes contre toute forme d’hégémonie », a-t-il déclaré lors de la séance d’ouverture, accusant ses ennemis de « poursuivre le néocolonialisme ».

Se lançant dans une défense familière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il a une fois de plus blâmé l’Occident, affirmant que c’était « le désir de certains pays de maintenir cette hégémonie qui avait conduit à la grave crise en Ukraine ».

Le point central de l’ordre du jour du sommet était la proposition d’élargissement du groupe, y compris le nombre de nations pouvant le rejoindre et selon quelles règles. Le désir de Pékin d’élargir les BRICS fait partie d’un effort plus large de Xi visant à remodeler les systèmes internationaux pour répondre aux intérêts de Pékin.

Xi a sauté de façon inattendue le forum des affaires du sommet mardi, mais est réapparu mercredi, appelant les BRICS à accélérer leur expansion et avertissant que « la mentalité de guerre froide hante toujours notre monde ».

Il a déclaré que les BRICS devaient lutter contre le découplage, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la « coercition économique », une référence aux sanctions occidentales, tout en mettant en garde contre une reprise économique mondiale fragile. Xi a appelé tous les pays à respecter la Charte des Nations Unies et a exigé que tous aient leur mot à dire dans la rédaction des règles internationales.

« Celui qui a le bras le plus gros ou la voix la plus forte ne peut pas avoir le dernier mot », a-t-il déclaré. Ses remarques ont probablement trouvé un écho dans une grande partie du monde en développement, qui s’est souvent senti bousculé par les pays plus riches et exclu de l’ordre international.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte du sommet, a exprimé son inquiétude quant à l’utilisation des systèmes financiers et de paiement mondiaux « comme instruments de contestation géopolitique ». Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé à réduire la dépendance de l’économie mondiale à l’égard du dollar américain comme principale monnaie de réserve.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu’il soutenait l’élargissement du bloc « sur la base du consensus », un signal selon lequel les cinq dirigeants doivent approuver les nouveaux membres.

Des dizaines de pays ont demandé à rejoindre le groupe, notamment les alliés de la Russie, l’Iran et le Venezuela, qui sont également soumis à des sanctions occidentales, ainsi que d’autres comme l’Argentine, l’Égypte et l’Arabie saoudite.

Mais les efforts d’expansion de Pékin risquent de révéler les divisions entre les membres des BRICS sur le but et les objectifs du groupe, selon Bondarev. Il l’a comparé à l’expansion de l’Union européenne entre 2004 et 2007, lorsqu’elle a accueilli de nouveaux membres d’Europe centrale et orientale.

Il a déclaré que le désir de nombreux pays de rejoindre les BRICS n’était « qu’un symptôme supplémentaire du fait que les pays du Sud et les pays en développement recherchent de nouveaux instruments pour exprimer leurs préoccupations et se faire entendre par l’Occident.

« L’Occident doit donc faire quelque chose, doit prendre des mesures en direction du Sud global. Et ces mesures devraient être assez convaincantes », a-t-il poursuivi.

Poutine, pour sa part, s’est ouvertement moqué de l’ordre mondial occidental « fondé sur des règles » – envahissant l’Ukraine, ciblant les civils et les infrastructures énergétiques, imposant un blocus de la mer Noire, volant et détruisant les céréales ukrainiennes et expulsant les Ukrainiens, y compris des milliers d’enfants, vers Russie.

Il considère la Russie comme une grande puissance habilitée à diviser le monde en sphères d’influence, aux côtés des États-Unis, de la Chine et de l’Europe, même s’il prône un ordre mondial plus juste dans lequel les petits États ont plus d’influence.

Comme la Russie, la Chine considère depuis longtemps les BRICS comme un contrepoids utile à la domination américaine perçue et comme un moyen de se positionner en leader des nations mécontentes.

Mardi, Xi a appelé à une plus grande représentation des pays du Sud dans la gouvernance mondiale et a félicité les pays en développement pour avoir échappé au « bourbier historique du colonialisme », dans des remarques prononcées par le ministre du Commerce Wang Wentao.

Il a lancé des accusations d’hégémonie et d’intimidation contre « certains pays » – une référence à peine voilée aux États-Unis et à leurs alliés.

« Ceux qui se développent bien veulent contenir ; quiconque rattrape son retard, il veut gêner », a déclaré Xi.

Mais tout comme le message de Poutine sur l’égalité mondiale a été miné par sa guerre en Ukraine, l’appel à la résilience de Xi a été éclipsé par une crise économique imminente dans son pays.

Le chômage record des jeunes, la baisse des ventes immobilières et la faiblesse de la consommation en Chine ont fait craindre un ralentissement beaucoup plus rapide que prévu de la deuxième économie mondiale, une évolution qui pourrait faire dérailler une fragile reprise mondiale après la pandémie.

Cependant, Wang Wen, chercheur à l’Université Renmin de Pékin, a déclaré qu’une coordination plus approfondie au sein d’un bloc élargi des BRICS « montrerait aux États-Unis que les économies émergentes sont déterminées et disposées à défendre leur souveraineté et à poursuivre leur développement ».

« Le but des BRICS n’est pas de s’opposer aux Etats-Unis, mais leur développement est en soi une forme de résistance », a-t-il déclaré.

Pour Konstantin Sonin, analyste politique et économique russe à l’Université de Chicago, la réunion a renforcé son point de vue selon lequel les BRICS restent une « structure superficielle », manquant de cohésion et d’objectifs communs.

« Je ne suis pas sûr qu’il y ait autre chose qui unit ces pays que le fait qu’il y a 20 ans, ils étaient tous des économies en développement », a-t-il déclaré.

Dixon a rapporté de Riga, en Lettonie, et Shepherd de Taipei, Taiwan. Pei-Lin Wu de Taipei a contribué à ce rapport.