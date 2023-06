Le sommet de Paris sur le climat et la finance se termine sans accord sur la taxe mondiale sur le transport maritime

Les participants au sommet de Paris sur la finance et le climat n’ont pas trouvé d’accord pour créer une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport maritime international.

Le rassemblement de deux jours des dirigeants mondiaux et des patrons de la finance, visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté, s’est terminé sans annonce majeure vendredi. Le président français Emmanuel Macron, qui a accueilli le sommet, a déclaré que les prochaines réformes du système financier international seraient évaluées dans les deux prochaines années.

L’idée d’une taxe mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport maritime international gagne du terrain et pourrait potentiellement être adoptée lors d’une réunion en juillet de l’Organisation maritime internationale, l’agence des Nations Unies chargée de réglementer le transport maritime.

Certains experts estiment qu’une taxe sur le transport maritime à elle seule pourrait rapporter 100 milliards de dollars par an, et une forte approbation de celle-ci à Paris aurait fourni à Macron une victoire symbolique.

« C’est un secteur hors taxes. Et il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas taxé », a déclaré Macron.

Mais le président français a laissé entendre que la Chine et les États-Unis ne soutenaient pas l’idée.

« Si la Chine et les États-Unis et plusieurs pays européens clés ne sont pas d’accord, vous mettriez en place une taxe qui n’aurait aucun impact », a-t-il ajouté.

L’argent récolté grâce à la fiscalité serait dirigé vers les pays en développement pour les aider à faire face aux défis du changement climatique.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a qualifié la taxe de « suggestion très constructive ».

« Je pense que je serais d’accord avec la description par le président Macron de la logique de la raison pour laquelle ce serait approprié, et c’est quelque chose que les États-Unis examineront », a-t-elle ajouté.

Il n’était pas clair quels pays participant au sommet soutenaient la proposition, ce qui pourrait être une étape importante pour amener une industrie fortement émettrice à contribuer au coût de la lutte contre le changement climatique.

Le transport maritime représente près de 3 % des émissions de gaz à effet de serre, selon l’Organisation maritime internationale. Un rapport du Parlement européen a averti que cette part pourrait augmenter considérablement d’ici 2050.

Le rassemblement qui se terminait à Paris n’avait pas pour mandat de prendre des décisions formelles, mais Macron s’était engagé à fournir une liste de tâches qui serait accompagnée d’un outil de suivi des progrès. Un tel document n’a pas encore été publié.

Plusieurs militants et organisations non gouvernementales avaient exhorté les participants au sommet à veiller à ce que les pays riches s’engagent à alléger la dette des pays pauvres, y compris l’annulation des prêts. Une clause de suspension de la dette des pays touchés par des événements climatiques extrêmes a également été évoquée.

Pour rapporter plus d’argent, les militants font également pression pour une taxe sur l’industrie des combustibles fossiles et une autre sur les transactions financières – mais ces deux propositions semblent avoir peu de soutien de la part des pays les plus riches.

En termes d’annonces concrètes à Paris, le Fonds monétaire international a mis 100 milliards de dollars d’actifs – appelés droits de tirage spéciaux – à la disposition de certains pays vulnérables. La présidence française a ensuite déclaré que la France partagerait 40% de ses propres actifs issus de la pandémie de COVID-19.

En savoir plusLe sommet de Paris vise à refondre le système financier mondial pour la « solidarité climatique » avec le Sud

Le premier jour du sommet comprenait des annonces d’une paire d’accords. Des responsables français ont déclaré que la Zambie, endettée, avait conclu un accord avec plusieurs créanciers, dont la Chine, pour restructurer 6,3 milliards de dollars de prêts. Et le Sénégal a conclu un accord avec l’Union européenne et ses alliés occidentaux pour soutenir ses efforts visant à améliorer son accès à l’énergie et à augmenter sa part d’énergie renouvelable à 40 % d’ici 2030.

De nombreux responsables de pays pauvres et vulnérables au climat étaient présents, avec seulement deux hauts dirigeants des pays les plus développés du Groupe des Sept – Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz – dans le public.

Les États-Unis étaient représentés par Yellen et l’envoyé climatique John Kerry. Parmi les autres participants figuraient le Premier ministre chinois Li Qiang, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le directeur de la Banque mondiale Ajay Banga et la présidente du FMI Kristalina Georgieva.

Yellen a déclaré lors de la cérémonie de clôture de vendredi qu’elle était ravie que les États-Unis et la Chine aient pu collaborer dans la lutte contre le changement climatique, en présence de Qiang.

« En tant que deux plus grandes économies du monde, nous avons la responsabilité de travailler ensemble sur les problèmes mondiaux », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que nous pouvons faire et quelque chose que le monde attend de nous. »

Ses remarques sont intervenues après que le président américain Joe Biden a défendu ses propos publics sévères sur la Chine, dans lesquels il a qualifié le président Xi Jinping de dictateur. Biden a déclaré que ses paroles n’auraient aucun impact négatif sur les relations américano-chinoises et qu’il s’attend toujours à rencontrer Xi très bientôt.

Des militants pour le climat se sont réunis vendredi dans le centre de Paris pour faire payer les pollueurs pour les dommages climatiques.

« Il n’y aura pas de justice climatique sans faire payer les pollueurs », a déclaré Patience Nabukala, membre du groupe d’activistes Fridays for Futures Uganda. « Les gens de pays comme le mien, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de vies, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de propriétés. »

