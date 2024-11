Le sommet de Montréal se termine par un engagement à renvoyer les enfants ukrainiens déportés vers la Russie

Plus de 45 pays ont signé jeudi à Montréal un engagement à rapatrier en Ukraine les civils, les prisonniers de guerre et les enfants emmenés par la Russie depuis son invasion du pays il y a près de trois ans.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les pays étaient convenus de coordonner leurs efforts pour recueillir des informations sur les Ukrainiens détenus en Russie et pour créer des voies sûres pour leur retour.

« Les vies humaines doivent être protégées. Les enfants, les civils et les prisonniers de guerre doivent être autorisés à rentrer chez eux », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet de deux jours sur la dimension humaine de la guerre. « L’engagement de Montréal définit les mesures que nous prendrons collectivement pour ramener ces personnes chez elles. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré que près de 42 000 Ukrainiens étaient portés disparus et que près de 20 000 enfants avaient été expulsés vers la Russie. Il a indiqué que 860 enfants ukrainiens avaient été rapatriés à ce jour.

Joly a déclaré que la déclaration commune de jeudi contribuerait à coordonner les efforts existants pour retrouver les Ukrainiens portés disparus. Elle a déclaré que le Qatar, l’Afrique du Sud et le Saint-Siège, qui gouverne l’Église catholique et l’État de la Cité du Vatican, ont convenu de servir d’intermédiaires pour négocier le retour. La Lituanie et le Qatar serviront de pays de transit pour les Ukrainiens libérés.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est adressé aux délégués plus tôt dans la journée, les exhortant à travailler ensemble. « Les enfants ukrainiens enlevés par la Russie doivent être rendus à leurs familles », a-t-il déclaré. « Les prisonniers de guerre doivent être libérés. »

Les autorités n’ont pas publié la liste des plus de 70 pays qui ont envoyé des délégations à Montréal cette semaine, et il n’était pas clair quels pays avaient signé l’engagement, jeudi soir. Mais plusieurs acteurs majeurs n’étaient pas présents, dont la Chine, l’Inde et le Brésil. Le Mexique et l’Afrique du Sud ont assisté à la conférence.

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite. De gauche à droite : Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien ; Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères ; Olha Stefanishyna, première vice-Première ministre chargée de l’intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine ; et Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, alors qu’ils se dirigent vers une réunion avec la délégation ukrainienne à Montréal le 31 octobre. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Joly a déclaré que de nombreux pays ressentaient « une pression directe de la Russie » pour ne pas assister au sommet. « La Russie a fait de nombreuses démarches dans de nombreuses capitales du monde, disant qu’elle ne devrait pas venir à Montréal », a-t-elle déclaré. « Cela montre que ce que nous faisons, c’est faire la lumière sur une question qui embarrasse la Russie. »

Lors de la conférence de presse, Joly a éludé plusieurs questions sur l’impact potentiel des élections américaines de la semaine prochaine sur la guerre en Ukraine, qui franchira le cap des 1 000 jours le mois prochain. L’ancien président américain Donald Trump a déclaré que s’il gagnait, il pourrait mettre fin à la guerre en un jour et a critiqué le montant de l’aide américaine accordée à l’Ukraine.

« Peu importe qui fait partie de l’administration, nous devrons ramener chez nous les 20 000 enfants ukrainiens », a déclaré Joly aux journalistes.

Elle a également déclaré que le Canada envisageait de coordonner avec les États-Unis de nouvelles sanctions contre la Russie, spécifiquement liées aux enfants expulsés.

Le sommet de cette semaine fait suite à une conférence de juin en Suisse, où 78 pays ont signé un communiqué commun appelant à ce que « l’intégrité territoriale » de l’Ukraine soit la base de tout accord de paix visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Le sommet visait à trouver une voie vers la paix, mais en l’absence de la Russie, la réunion a été largement considérée comme un effort symbolique de Kiev pour rallier la communauté internationale à la cause de l’Ukraine.

Environ 100 délégations ont assisté à cette conférence, mais certains pays en développement clés n’ont pas signé la déclaration commune, notamment l’Inde, le Mexique, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil.