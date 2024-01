Le sommet de l’UE fait pression sur Israël en faveur d’une solution à deux États

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La guerre menée par Israël contre le Hamas sème la haine et une solution à deux États est nécessaire, a déclaré lundi le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, dans un contexte de pression internationale croissante sur Israël pour qu’il travaille à une feuille de route politique à long terme vers la paix. S’exprimant avant une journée diplomatique intense à Bruxelles – où les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent aux côtés de leurs homologues d’Israël, de l’Autorité palestinienne, de l’Égypte, de l’Arabie Saoudite, de la Jordanie et de la Ligue arabe – Borrell a déclaré qu’il savait qu’Israël avait « une position différente ».

“Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ?” » a-t-il demandé, faisant référence aux Israéliens. « Faire partir tous les Palestiniens ? Pour les tuer… ? Il a ajouté que l’opération militaire israélienne actuelle, qui a tué 25 000 personnes dans la bande de Gaza, « sème la haine pendant des générations ».

Mais au moment où il parlait, Israël semblait intensifier ses opérations dans la partie sud de l’enclave, densément peuplée. Au milieu d’intenses bombardements, des familles ont déclaré avoir dû fuir les zones du sud-ouest, notamment la zone balnéaire d’al-Mawasi, désignée par Israël comme zone de sécurité.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir complètement perdu le contact avec ses équipes dans la ville méridionale de Khan Younis en raison de « l’invasion terrestre » israélienne.

Les troupes israéliennes ont pris d’assaut l’hôpital al-Khair, dans l’ouest de Khan Younis, et arrêté le personnel médical, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza. Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, a qualifié la situation sanitaire à Gaza de « catastrophique et indescriptible ». Le Washington Post n’a pas pu vérifier cette information.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s’est dit fier de ses efforts historiques pour bloquer la création d’un État palestinien, a rejeté cette idée à plusieurs reprises. Un État palestinien constitue un « danger existentiel » pour Israël, a-t-il réitéré dimanche, promettant de continuer à s’y opposer aussi longtemps qu’il sera Premier ministre.

Mais l’effusion de sang lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre et le nombre dévastateur de victimes civiles dans la guerre israélienne qui a suivi ont ravivé la pression en faveur d’une solution à deux États. La notion de deux États pour deux personnes est largement soutenue au sein de la communauté internationale, notamment par les États-Unis et les Nations Unies.

“Je pense que nous devons arrêter de parler du processus de paix et commencer à parler plus concrètement du processus de solution à deux États”, a déclaré Borrell avant les réunions à Bruxelles, où il présentera un plan en 12 points pour revitaliser le Moyen-Orient. procédé de paix.

Le plan « vise à résoudre le conflit et l’occupation qui ont précédé la guerre de Gaza et qui, s’ils ne sont pas résolus, devraient conduire à de nouvelles guerres », selon une copie obtenue par le Washington Post.

« Il n’y a pas de solution globale crédible autre qu’un État palestinien indépendant vivant côte à côte avec Israël, dans la paix et la sécurité, avec une normalisation complète et un développement substantiel de la sécurité et de la coopération économique entre Israël, la Palestine et la région », a-t-il déclaré. Il a appelé à la création d’une « conférence préparatoire de paix » « dans les meilleurs délais » pour discuter d’une solution durable.

Les pays du Moyen-Orient représentés lundi à Bruxelles travaillent également sur des plans visant à mettre fin au conflit, l’Arabie saoudite liant explicitement la normalisation des relations avec Israël à une voie crédible vers un État palestinien.

Avant les réunions à Bruxelles, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a brandi des photos d’otages israéliens à Gaza, affirmant qu’il était à Bruxelles pour discuter de leur retour, ainsi que pour renforcer le soutien aux efforts d’Israël visant à démanteler le Hamas.

Il a ignoré les questions sur la possibilité d’une solution à deux États, le temps d’Israël signalé.

Netanyahu a rejeté dimanche ce qu’il a qualifié de conditions proposées par le Hamas pour la libération des otages restants détenus à Gaza – y compris la fin de la guerre et le retrait des forces israéliennes de la bande. Accepter ces conditions et laisser le Hamas en place à Gaza serait « un coup mortel pour la sécurité d’Israël », a-t-il déclaré.

« Seule une victoire totale garantira l’élimination du Hamas et le retour de tous nos otages », a déclaré Netanyahu dans un communiqué, ajoutant qu’il avait souligné cette position lors d’un appel avec le président Biden ce week-end.

Dimanche, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré lors d’une réunion avec les proches des otages que l’opération à Khan Younis “battait son plein” et qu'”il y avait des indications préliminaires selon lesquelles nous avions atteint les endroits les plus sensibles du Hamas”, a-t-il déclaré.

Imad al-Samri, un habitant de 58 ans qui cherchait refuge sur le campus de l’université al-Aqsa à Mawasi, a décrit avoir évacué avec sa famille lundi matin alors que des obus pleuvaient sur le bâtiment de l’université et son portail.

Samri et sa famille, ainsi que des milliers de personnes déplacées au sein de l’université, ont fui vers la sécurité précaire entre Khan Younis et Rafah, cherchant refuge dans des tentes érigées là-bas.

“Cette nuit pourrait être l’une des nuits les plus difficiles”, a-t-il déclaré. «Nous avons à peine échappé.»

Au début de son attaque contre la bande de Gaza, l’armée israélienne a exigé que les habitants se déplacent vers le sud, à Khan Younis et Rafah, pour s’abriter. Khan Younis, autrefois considéré comme sûr, est aujourd’hui le théâtre de combats parmi les plus violents, et Rafah manque de plus en plus de ressources à mesure que de plus en plus de personnes déplacées affluent.

Dans un autre coin de Khan Younis, Muhammad al-Zarie, 31 ans, qui vivait avec ses frères dans une tente près du centre-ville, a parlé des échos incessants des frappes et des bombardements qui résonnaient toute la nuit et le matin.

« Nous ne savons pas où nous irons s’ils avancent plus loin. Des milliers de personnes déplacées sont arrivées dans la matinée et il n’y a pas de place pour elles dans ce camp », a-t-il déclaré. « L’armée nous a ordonné de nous diriger vers al-Mawasi, et nous sommes ici, mais cette zone n’est plus sûre. »