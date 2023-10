Le sommet de l’UE examinera les changements que le bloc doit apporter pour accueillir l’Ukraine et d’autres comme nouveaux membres

GRENADE, Espagne (AP) — Un jour après avoir promis au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy leur soutien indéfectible, les dirigeants de l’Union européenne seront confrontés vendredi à l’un de leurs pires maux de tête politiques sur un engagement clé : comment et quand accueillir l’Ukraine criblée de dettes et meurtrie dans l’Union européenne. bloc.

L’UE, composée de 27 pays, a déclaré depuis le début de l’invasion russe en février 2022 qu’à la fin de la guerre, elle œuvrerait sans relâche à une « unité durable » qui se traduirait à terme par l’adhésion de l’Ukraine au bloc riche.

Pour une nation qui lutte pour sa survie, ce moment ne peut pas arriver assez vite. Pour le bloc lui-même, cela reste à voir.

Vendredi, les dirigeants évalueront « l’élargissement », comme ils l’appellent, lors de leur sommet informel à Grenade, dans le sud de l’Espagne. Au-delà de l’Ukraine, plusieurs pays des Balkans occidentaux et la Moldavie frappent également à la porte avec une impatience croissante.

Dans sa lettre d’invitation au sommet, le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a posé aux dirigeants « des questions cruciales, telles que : Que faisons-nous ensemble ? Comment décidons-nous ? Comment adapter nos moyens à nos ambitions ?

Cela s’est déjà avéré assez difficile pour les membres actuels, en particulier avec des règles vieilles de plusieurs décennies et qui ont été pensées pour une douzaine de nations étroitement liées. À l’époque, décider à l’unanimité et bénéficier du droit de veto étaient encore considérés comme des procédures viables, et il était encore relativement facile de trouver de l’argent.

L’idée d’ajouter une demi-douzaine de pays beaucoup plus pauvres que presque tous les membres actuels en a déjà plusieurs qui s’accrochent au frein à main.

Michel estime que les nouveaux pays membres devraient être accueilli d’ici 2030. Le mois dernier, les présidents de Serbie, du Kosovo, de Bosnie, du Monténégro, de Macédoine du Nord et d’Albanie a également dit cet élargissement devrait avoir lieu « au plus tard en 2030 ».

Mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait que « l’adhésion est fondée sur le mérite ». Elle estime que les progrès réalisés par ces pays dans l’alignement de leurs lois sur les règles et normes de l’UE devraient dicter le rythme de leur adhésion, plutôt qu’une date limite arbitraire. Le rythme bureaucratique d’alignement sur des milliers de règles de l’UE peut parfois prendre plus d’une demi-douzaine d’années.

L’Ukraine et la Moldavie étaient officiellement accordé Le statut de candidat à l’UE plus tôt cette année – une décision inhabituellement rapide pour l’UE et son approche lente de l’expansion, motivée par la guerre en Ukraine.

Dans le même temps, les dirigeants de l’UE ont également convenu de reconnaître une « perspective européenne » pour une autre ancienne république soviétique, la Géorgie.

La Serbie et le Monténégro ont été les premiers pays des Balkans occidentaux à lancer des négociations d’adhésion, suivis l’année dernière par l’Albanie et la Macédoine. La Bosnie et le Kosovo n’ont fait qu’entamer la première étape du processus d’intégration.

Les responsables de l’UE craignent que la Russie ne tente de déstabiliser les Balkans, qui a connu une guerre sanglante dans les années 1990, et détournera ainsi l’attention du monde de son agression en Ukraine. La Serbie, alliée de la Russie dans les Balkans, a a refusé d’adhérer Sanctions de l’UE contre Moscou, même si Belgrade affirme respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Une date clé est déjà fixée pour l’Ukraine : en décembre, les pays de l’UE décideront d’ouvrir ou non des négociations d’adhésion complètes.

Casert a rapporté de Bruxelles.