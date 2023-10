L’UE appelle à une accélération de l’aide militaire à l’Ukraine et à un renforcement des sanctions contre la Russie, en plus de prendre des mesures à long terme engagements de sécurité à Kiev, a déclaré le Conseil européen dans un communiqué post-sommet du 27 octobre.

Les dirigeants de l’UE ont réitéré leur condamnation de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et continueront à fournir un soutien financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l’Ukraine et à son peuple « aussi longtemps que nécessaire ». L’UE fournira un soutien militaire par le biais de programmes conjoints existants, ainsi qu’un soutien bilatéral de la part de différents États membres. L’UE a souligné l’importance d’accélérer l’aide militaire à l’Ukraine, y compris l’initiative visant à transférer 1 million de obus d’artillerie d’ici mars 2024.

L’UE accélérera le transfert de générateurs, de transformateurs, de points de chauffage mobiles et d’autres équipements vers l’Ukraine en prévision de l’hiver. Les dirigeants ont également salué la prolongation des protections temporaires pour les réfugiés ukrainiens jusqu’en mars 2025.

Les dirigeants de l’UE se sont engagés à rejoindre les engagements du G7 en matière de sécurité envers l’Ukraine et ont appelé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à tenir des consultations avec la partie ukrainienne. Ils ont également déclaré que le soutien et les engagements militaires seraient fournis « dans le plein respect des politiques de certains États membres et en tenant compte des intérêts de tous les États membres ».

Dans ses conclusions, le document souligne que la Russie et ses dirigeants doivent assumer l’entière responsabilité de la guerre d’agression contre l’Ukraine et des autres « crimes les plus graves ». L’UE a exhorté à poursuivre les travaux visant à créer un tribunal spécial chargé de poursuivre Moscou pour crime d’agression et a soutenu le travail de la Cour pénale internationale.

L’UE a souligné que les sanctions contre la Russie devraient être renforcées et que le contournement des restrictions existantes ne devrait pas être autorisé. Les dirigeants de l’UE ont condamné le soutien de l’Iran et de la Biélorussie à la Russie et ont appelé tous les pays, y compris la Corée du Nord, à ne pas fournir de soutien matériel ou autre à la guerre d’agression russe.

L’Union européenne a condamné l’abandon par la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire et les attaques contre les installations de stockage de céréales et les ports ukrainiens.

« L’Union européenne continuera à travailler en étroite collaboration avec l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie et à soutenir leurs efforts de réforme sur la voie européenne », indique également le document.

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine