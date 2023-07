Le sommet de l’OTAN renforcé par un accord pour faire avancer la candidature de la Suède à rejoindre l’alliance

VILNIUS, Lituanie (AP) – Le sommet de l’OTAN commencera mardi avec un nouvel élan après que la Turquie a retiré ses objections à l’adhésion de la Suède à l’alliance, un pas vers l’unité que les dirigeants occidentaux ont hâte de démontrer face à l’invasion russe de l’Ukraine.

La décision du président turc Recep Tayyip Erdogan est un pas important vers l’adhésion de la Suède et apaisera les tensions à Vilnius, la capitale lituanienne.

« C’est un jour historique », a déclaré lundi soir le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en annonçant l’accord après des jours de réunions intensives.

Dans le cadre de l’accord, Erdogan a déclaré qu’il demanderait au parlement turc d’approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban devrait prendre une mesure similaire.

Le résultat est également une victoire pour le président américain Joe Biden, qui a vanté l’expansion de l’OTAN comme un exemple de la façon dont l’invasion russe de l’Ukraine s’est retournée contre Moscou. La Finlande est déjà devenue le 31e membre de l’alliance, et la Suède est sur le pont pour devenir le 32e.

Biden est arrivé à Vilnius lundi soir et devait rencontrer Erdogan mardi soir. Biden assistait également à une réunion du Conseil de l’Atlantique Nord, dont la Suède est membre, dans l’après-midi.

On ne sait pas comment certaines des autres demandes d’Erdogan seront résolues. Il cherchait des avions de combat américains avancés et une voie vers l’adhésion à l’Union européenne. La Maison Blanche a exprimé son soutien aux deux, mais a publiquement insisté sur le fait que les problèmes n’étaient pas liés à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Biden, dans un communiqué, a remercié Erdogan de s’être engagé à transmettre le protocole d’ascension de la Suède à la Grande Assemblée nationale de Turquie pour une « ratification rapide ».

« Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique », a ajouté Biden.

La référence au renforcement de la capacité de défense de la Turquie était un clin d’œil à l’engagement de Biden d’aider la Turquie à acquérir de nouveaux avions de chasse F-16, selon un responsable de l’administration.

L’administration Biden a soutenu le désir de la Turquie d’acheter 40 nouveaux F-16 ainsi que des kits de modernisation aux États-Unis. C’est une décision de certains au Congrès, notamment le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez, DN.J, qui s’est opposé au blocage de l’adhésion de la Turquie à l’OTAN. pour la Suède, son bilan en matière de droits de l’homme et d’autres préoccupations.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter et s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que la Maison Blanche avait « prudemment espéré » mais qu’elle n’était pas certaine de pouvoir convaincre Erdogan de se présenter avant le sommet. Le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont travaillé au téléphone ces derniers jours, s’entretenant avec Erdogan ainsi qu’avec de hauts responsables turcs et suédois.

À Washington, Menendez a déclaré qu’il « continuait d’avoir mes réserves » sur la fourniture de l’avion de combat à la Turquie. Si l’administration Biden pouvait montrer que la Turquie n’utiliserait pas les F-16 de manière belliqueuse contre d’autres membres de l’OTAN, en particulier son voisin la Grèce, et remplirait d’autres conditions, « alors il pourrait y avoir une voie à suivre », a déclaré Menendez aux journalistes.

Les dirigeants de l’OTAN auront encore d’autres grandes questions à aborder lors de leur sommet, notamment le désir de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. Les États baltes – y compris la Lituanie, qui accueille l’événement – ​​ont fait pression pour une forte démonstration de soutien et une voie claire vers l’adhésion de l’Ukraine.

Les États-Unis et l’Allemagne ont résisté à cela, et Biden a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine n’était pas prête à adhérer. Les membres de l’OTAN, a-t-il déclaré à CNN, doivent « répondre à toutes les qualifications, de la démocratisation à toute une série d’autres problèmes », un clin d’œil aux préoccupations de longue date concernant la gouvernance et la corruption à Kiev.

En outre, certains craignent que l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN serve davantage de provocation à la Russie que de dissuasion contre une agression.

Stoltenberg a écrit lundi dans Foreign Affairs que l’alliance « améliorerait nos liens politiques » en formant un Conseil OTAN-Ukraine, qui serait « une plateforme de décisions et de consultation en cas de crise ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait assister au sommet mercredi. Il prévoit de rencontrer Biden pendant son séjour, selon deux responsables de l’administration qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de plans qui n’ont pas été annoncés.

Stoltenberg a réitéré que l’Ukraine finira par devenir membre de l’OTAN, un engagement pris en 2008 sous le président George W. Bush. Le chef de l’OTAN n’a pas donné plus de détails.

Cependant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que l’OTAN avait accepté de renoncer à exiger un « plan d’action pour l’adhésion », une décision qui, selon lui, « raccourcit notre chemin vers l’OTAN ».

Biden a passé lundi au Royaume-Uni, où il a rencontré le roi Charles III pour la première fois depuis qu’il est monté sur le trône. Après un accueil royal au château de Windsor, ils ont discuté de la mobilisation d’un soutien financier pour lutter contre le changement climatique.

Le président s’est également rendu au 10 Downing Street pour rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak. Il s’agissait de leur sixième rencontre, reflet des liens étroits entre les deux pays.

Après le sommet de l’OTAN, Biden se rendra à Helsinki pour célébrer la récente entrée de la Finlande dans l’OTAN et rencontrer les dirigeants nordiques.

Les rédacteurs de l’Associated Press Aamer Madhani, Zeke Miller et Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.

Chris Megerian, Seung Min Kim et Karl Ritter, Associated Press