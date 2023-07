Le sommet de l’OTAN renforcé après que la Turquie a retiré ses objections à la Suède

VILNIUS, LITUANIE – L’OTAN a ouvert son sommet mardi avec un nouvel élan après que la Turquie a retiré ses objections à l’adhésion de la Suède à l’alliance, un pas vers l’unité dont les dirigeants occidentaux ont hâte de faire preuve face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La décision du président turc Recep Tayyip Erdogan est un pas important vers l’adhésion de la Suède et apaisera les tensions à Vilnius, la capitale lituanienne. L’accord a été conclu après des jours de réunions intensives, et il est sur le point d’étendre la force de l’alliance en Europe du Nord.

« Les rumeurs sur la mort de l’unité de l’Otan étaient grandement exagérées », a déclaré triomphalement Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, aux journalistes mardi.

Dans le cadre de l’accord, Erdogan a déclaré qu’il demanderait au parlement turc d’approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, un autre récalcitrant, devrait prendre une mesure similaire.

Le résultat est également une victoire pour le président Joe Biden, qui a vanté l’expansion de l’OTAN comme un exemple de la façon dont l’invasion russe de l’Ukraine s’est retournée contre Moscou. La Finlande est déjà devenue le 31e membre de l’alliance, et la Suède est sur le pont pour devenir le 32e. Les deux pays nordiques étaient historiquement non alignés jusqu’à ce que la guerre augmente les craintes d’agression russe.

En raison de l’accord sur l’adhésion de la Suède, « ce sommet est déjà historique avant même d’avoir commencé », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Biden a exprimé sa confiance dans la voie suivie par la Suède pour finaliser son adhésion à l’OTAN lors de sa rencontre mardi avec le président lituanien Gitanas Nauseda. Biden a également souligné son engagement en faveur de la coopération transatlantique.

« Rien ne se passe ici qui ne nous affecte pas », a-t-il déclaré à Nauseda. Au cours de la réunion, Nauseda a remis à Biden l’Ordre de Vytautas le Grand, a indiqué la Maison Blanche. C’est la plus haute distinction qu’un président lituanien puisse décerner et Biden est le premier président américain à la recevoir.

Biden et Erdogan devaient se rencontrer mardi soir, et on ne sait pas comment certaines des autres demandes du président turc seront résolues. Il cherchait des avions de combat américains avancés et une voie vers l’adhésion à l’Union européenne. La Maison Blanche a exprimé son soutien aux deux, mais a publiquement insisté sur le fait que les problèmes n’étaient pas liés à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

« Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique », a déclaré Biden dans un communiqué lundi soir.

La formulation était un clin d’œil à l’engagement de Biden d’aider la Turquie à acquérir de nouveaux avions de combat F-16, selon un responsable de l’administration qui n’était pas autorisé à commenter publiquement.

L’administration Biden a soutenu le désir de la Turquie d’acheter 40 nouveaux F-16 ainsi que des kits de modernisation aux États-Unis. C’est une décision de certains au Congrès, notamment le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez, DN.J, qui s’est opposé au blocage de l’adhésion de la Turquie à l’OTAN. pour la Suède, son bilan en matière de droits de l’homme et d’autres préoccupations.

À Washington, Menendez a déclaré qu’il « continuait d’avoir mes réserves » sur la fourniture de l’avion de chasse à la Turquie. Si l’administration Biden pouvait montrer que la Turquie n’utiliserait pas les F-16 de manière belliqueuse contre d’autres membres de l’OTAN, en particulier son voisin la Grèce, et remplirait d’autres conditions, « alors il pourrait y avoir une voie à suivre », a déclaré Menendez aux journalistes.

Les dirigeants de l’OTAN ont encore d’autres grandes questions à aborder lors du sommet de deux jours, en particulier le désir de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. Les États baltes – dont la Lituanie, qui accueille l’événement – ont fait pression pour une forte démonstration de soutien et une voie claire vers l’adhésion de l’Ukraine.

Les États-Unis et l’Allemagne ont résisté à cela, et Biden a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine n’était pas prête à adhérer. Les membres de l’OTAN, a-t-il déclaré à CNN, doivent « répondre à toutes les qualifications, de la démocratisation à toute une série d’autres problèmes », un clin d’œil aux préoccupations de longue date concernant la gouvernance et la corruption à Kiev.

En outre, certains craignent que l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN serve davantage de provocation à la Russie que de dissuasion contre une agression.

Stoltenberg a écrit lundi dans Foreign Affairs que l’alliance « améliorerait nos liens politiques » en formant un Conseil OTAN-Ukraine, qui serait « une plate-forme de décisions et de consultation en cas de crise ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait assister au sommet mercredi et lui et Biden devaient se rencontrer, a déclaré Sullivan.

Stoltenberg a réitéré que l’Ukraine finira par devenir membre de l’OTAN, un engagement pris pour la première fois en 2008 sous le président George W. Bush. Le chef de l’OTAN n’a pas donné plus de détails.

Cependant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que l’OTAN avait accepté de renoncer à exiger un « plan d’action pour l’adhésion », une décision qui, selon lui, « raccourcit notre chemin vers l’OTAN ».

Stoltenberg a réitéré ce point mardi.

« L’Ukraine est beaucoup plus proche de l’OTAN, donc je pense que le moment est venu de refléter cela dans d’autres décisions de l’OTAN », a-t-il déclaré.

Sullivan a déclaré que les alliés débattaient de la « nature précise » de la voie de l’Ukraine vers l’adhésion à l’alliance. Cependant, il a promis que le sommet démontrerait comment les espoirs de Poutine de fractures au sein de l’OTAN seront déçus.

« Il a été déçu à chaque tournant », a déclaré Sullivan. « Vilnius le décevra beaucoup. »

Biden effectue un voyage de cinq jours en Europe, avec le sommet de l’OTAN comme pièce maîtresse.

Le président a passé lundi au Royaume-Uni, où il a rencontré au château de Windsor le roi Charles III pour la première fois depuis qu’il est monté sur le trône. Ils ont discuté de la mobilisation d’un soutien financier pour lutter contre le changement climatique.

Biden s’est également rendu au 10 Downing St. à Londres pour des entretiens avec le Premier ministre Rishi Sunak. Il s’agissait de leur sixième rencontre, reflet des liens étroits entre les deux pays.

Après la fin du sommet de l’OTAN mercredi, Biden se rendra à Helsinki pour célébrer la récente entrée de la Finlande dans l’OTAN et rencontrer les dirigeants nordiques.

——

Les rédacteurs d’Associated Press Aamer Madhani, Zeke Miller, Lisa Mascaro et Darlene Superville à Washington et Lorne Cook à Vilnius, en Lituanie, ont contribué à ce rapport.