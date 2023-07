Le sommet de Bucarest 2008 plane sur la réunion de l’OTAN à Vilnius

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Les antécédents de l’invasion russe de l’Ukraine se trouvent sans doute dans un sommet de l’OTAN il y a 15 ans. Lors de la réunion de 2008 de l’alliance militaire occidentale dans la capitale roumaine, Bucarest, les dirigeants n’ont pas réussi à trouver l’unanimité sur l’opportunité d’accorder l’adhésion aux anciennes républiques soviétiques de Géorgie et d’Ukraine. Les deux pays se sont vu offrir un vague engagement d’entrer dans l’alliance à un moment donné dans le futur, sans plan établi concernant comment ou quand cela pourrait être réalisé.

Le geste sans enthousiasme reflétait la division au sein de l’Occident à l’époque. D’un côté, vous aviez l’administration du président George W. Bush, profondément impopulaire à l’étranger après la guerre ruineuse en Irak et qui terminait sa dernière année au pouvoir, qui cherchait à offrir aux deux pays un « plan d’action pour l’adhésion » officiel à l’OTAN. De l’autre, une poignée de gouvernements d’Europe occidentale, dirigés par l’Allemagne et sa chancelière, Angela Merkel, estimaient que ni la Géorgie ni l’Ukraine n’étaient politiquement prêtes à entrer dans l’alliance et regardaient de travers les initiatives qui pourraient « piquer l’ours » du Kremlin.

Leur désaccord a abouti à un résultat qui n’a satisfait que peu de personnes. Selon qui vous écoutez, le sommet de Bucarest a fait de la Géorgie et de l’Ukraine des cibles pour l’invasion russe, soit parce qu’il a poussé le président russe Vladimir Poutine à prendre des mesures contre la menace de l’OTAN à sa frontière, soit parce qu’il n’a précisément pas réussi à étendre clairement les protections de sécurité collective de l’OTAN à ces états. Quelques mois plus tard, les forces russes se sont emparées des régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, installant des régimes fantoches que peu de gens en dehors de Moscou reconnaissent à ce jour. En 2014, après que des manifestations ont renversé un gouvernement pro-Moscou à Kiev, en Ukraine, la Russie a illégalement annexé la Crimée et soutenu une insurrection séparatiste dans le sud-est de l’Ukraine.

Il y a quinze ans, Poutine était présent à Bucarest, à l’invitation de l’OTAN, et aurait alors dit en privé à Bush qu’il ne considérait pas l’Ukraine comme un « véritable État-nation ». Dans un discours qu’il a prononcé devant la foule de l’OTAN, il a décrit l’adhésion à l’alliance de la Géorgie et de l’Ukraine comme une « menace directe » pour la Russie. Il a également parlé de l’Ukraine comme d’une invention soviétique et a mis en doute sa souveraineté, suggérant qu’une grande partie de sa population était simplement « russe » et que la Crimée elle-même était presque exclusivement russe.

La Turquie et la Hongrie menacent l’unité de l’OTAN face à la Russie

Poutine a repris une telle rhétorique l’année dernière avant de lancer l’invasion de l’Ukraine par son pays. Maintenant, alors que les dirigeants de l’OTAN se réunissent cette semaine à Vilnius, la capitale lituanienne, les responsables ukrainiens demandent à leurs homologues occidentaux de se souvenir de l’héritage de Bucarest.

« ‘Les portes sont ouvertes’, nous ont-ils dit, mais ils ne nous ont pas montré où trouver ces portes, comment entrer », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov à mes collègues, faisant référence au sommet d’il y a 15 ans.

« Ne répétez pas l’erreur commise par la chancelière Merkel à Bucarest en 2008 lorsqu’elle s’est farouchement opposée à tout progrès vers l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. a déclaré au journal allemand Bild, affirmant que cela « ouvrait la porte » à Poutine pour mener à bien son agression néo-impérialiste. « Le seul moyen de fermer la porte à l’agression russe contre l’Europe… est de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN », a-t-il conclu.

Kiev ne s’attend peut-être pas à une adhésion immédiate à l’OTAN ou à toutes les protections que l’alliance offre – étant donné qu’elle est enfermée dans un état de guerre avec la Russie – mais elle s’attend à une invitation à rejoindre l’alliance et à des garanties de sécurité importantes de la part de l’Occident dans les années à venir. La semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky a appelé le président Biden à inviter l’Ukraine dans l’alliance « maintenant ». Ses espoirs sont partagés par de nombreux États membres de l’OTAN en Europe de l’Est et par une proportion importante de la propre communauté de politique étrangère de Washington.

L’Ukraine veut et attend une invitation à rejoindre l’OTAN. Les alliés ne sont pas sûrs.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 30 septembre que son pays avait officiellement soumis une demande « accélérée » pour rejoindre l’alliance de l’OTAN. (Vidéo : Volodymyr Zelensky)

Mais, dans une inversion de la politique de 2008, les États-Unis sont maintenant la nation qui se déplace le plus prudemment. Lors d’une interview avec Fareed Zakaria de CNN, Biden a déclaré que l’Ukraine n’était « pas prête » à entrer dans l’alliance, faisant allusion à la guerre en cours ainsi qu’à d’autres conditions politiques, y compris les préoccupations concernant la corruption, qui doivent être résolues avant l’entrée. « Nous devons tracer une voie rationnelle pour que l’Ukraine puisse se qualifier pour entrer dans l’OTAN », a-t-il déclaré.

Les responsables américains insistent sur le fait que cette approche tempérée est importante pour l’unité de l’alliance et ne reflète guère un manque d’engagement envers l’Ukraine. Biden « a été clair sur le fait que nous allons soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra et lui fournir une quantité exceptionnelle d’armes et de capacités – à la fois de nous-mêmes et en facilitant celles d’alliés et de partenaires – mais que nous ne cherchons pas à déclencher la guerre mondiale III », a déclaré vendredi aux journalistes Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden. « C’est la voie que nous suivons depuis le début de ce conflit. »

Les dirigeants réunis à Vilnius se réuniront après des mois de querelles complexes et délicates. « Ils chercheront un accord à travers deux quêtes parallèles », a expliqué l’économiste. « La première consiste à parvenir à un compromis linguistique signalant que l’Ukraine se rapproche de l’adhésion à l’OTAN – sans promesses d’adhésion rapide. La seconde concerne un réseau d’engagements de sécurité bilatéraux et multilatéraux durables pour renforcer les promesses de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Les analystes en faveur d’une adhésion accélérée de l’Ukraine à l’OTAN affirment que la leçon de 2008 est que l’Occident ne peut plus avoir peur de « piquer l’ours », alors que l’agression de Poutine s’est déroulée en l’absence d’un processus d’adhésion à l’OTAN.

« Depuis la création même de l’OTAN, des stratèges aussi éminents que George Kennan craignent de provoquer Moscou avec nos alliances en Europe », a écrit Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie. « Kennan s’est opposé à la création de l’OTAN. Mais étonnamment, depuis le tout début de l’alliance jusqu’à aujourd’hui, les dirigeants du Kremlin – de Staline à Poutine – n’ont jamais attaqué les membres de l’OTAN. Et l’OTAN, bien sûr, n’a jamais attaqué l’Union soviétique et n’attaquera jamais la Russie. La guerre en Europe n’est arrivée que là où l’OTAN n’est pas.

C’est une réalité qui s’est imposée à certains des principaux acteurs à Bucarest en 2008. Dans une tribune conjointe publiée le mois dernier, Stephen Hadley, le conseiller à la sécurité nationale de Bush, et Christoph Heusgen, alors le principal conseiller en matière de politique étrangère et de sécurité nationale de Merkel, ont reconnu leurs différences il y a 15 ans. Mais ils sont maintenant d’accord sur la nécessité de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN après la fin de la guerre.

« Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014, nous avions une certaine sympathie pour l’idée que l’Ukraine pourrait être un pont entre la Russie et l’Occident », ont écrit Hadley et Heusgen. Mais, ont-ils ajouté, « l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014 a détruit cette idée, en particulier pour les Ukrainiens. Avec son agression, la Russie a provoqué exactement ce qu’elle a vu plus tard comme compromettant ses intérêts en matière de sécurité. Cela a remis l’élargissement de l’OTAN à l’ordre du jour.