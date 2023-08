Le sommet BRICS des économies émergentes démarre sans Poutine

Les dirigeants des BRICS se réunissent mardi en Afrique du Sud alors que l’association lâche des principales économies émergentes cherche à affirmer sa voix comme contrepoids à la domination occidentale dans les affaires mondiales. Les soi-disant nations BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – représentent un quart de l’économie mondiale, et l’intérêt pour rejoindre le club a bondi avant son sommet de trois jours à Johannesburg.

La sécurité a été renforcée dans toute la ville où le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueillera le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et une cinquantaine d’autres dirigeants.

Le président russe Vladimir Poutine est la cible d’un mandat d’arrêt international pour crimes de guerre présumés en Ukraine et ne sera pas présent en personne, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov étant envoyé en son nom.

Les pays dits BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – représentent un quart de l’économie mondiale © Gianluigi Guercia, AFP

Xi, dont le pays est le membre le plus puissant des BRICS, a rencontré Ramaphosa avant le sommet lors de son deuxième voyage international de l’année.

« Maintenant, en tant qu’amis et partenaires des BRICS, nous sommes unis dans notre objectif commun et notre quête d’un monde meilleur et plus égalitaire qui libère le potentiel de tous les peuples du monde », a déclaré Ramaphosa à Pretoria lors de l’ouverture de la visite d’Etat de Xi.

« Aujourd’hui, se tenir à un nouveau point de départ historique, hériter de l’amitié, approfondir la coopération et renforcer la coordination sont les aspirations communes des deux pays, et sont également les tâches importantes qui nous ont été confiées par l’époque », a déclaré M. Xi.

L’Ukraine occupe une place importante

Représentant 40% de la population mondiale, mais dont les économies ont des niveaux de croissance différents, les BRICS partagent un désir commun d’un ordre mondial qu’ils considèrent comme reflétant mieux leurs intérêts et leur influence croissante.

Le thème de son 15e sommet est « les BRICS et l’Afrique » et intervient alors que le continent émerge comme un champ de bataille diplomatique renouvelé avec les États-Unis, la Russie et la Chine qui se bousculent pour l’influence.

Le sommet a souligné les divisions sur la guerre en Ukraine et le soutien dont la Russie bénéficie de la part de ses autres partenaires BRICS à une époque d’isolement mondial.

L’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde n’ont pas condamné l’invasion russe tandis que le Brésil a refusé de se joindre aux nations occidentales pour envoyer des armes à l’Ukraine ou imposer des sanctions à Moscou.

Avant le sommet, Ramaphosa a déclaré que son pays « ne serait pas entraîné dans une compétition entre puissances mondiales » et avait résisté aux pressions pour s’aligner sur des blocs influents de nations.

Dans un parc près du lieu du sommet, deux douzaines de manifestants ont brandi des drapeaux ukrainiens bleus et jaunes et des pancartes indiquant « Rentrez chez vous Lavrov ».

Des manifestants se sont rassemblés pour manifester contre l’invasion russe de l’Ukraine © Luca Sola, AFP

« Nous sommes ici pour délivrer un message à tous les pays BRICS et invités actuellement au sommet pour demander à la Russie de retirer ses forces militaires d’Ukraine », a déclaré Lesya Karpenko, 41 ans, représentante de l’Association ukrainienne d’Afrique du Sud.

Division et demande

Il y a un intérêt croissant pour le bloc, qui a commencé avec quatre nations en 2009 mais s’est élargi l’année suivante avec l’ajout de l’Afrique du Sud.

Avant ce sommet, au moins 40 pays ont exprimé leur intérêt à y adhérer, dont l’Iran, l’Arabie saoudite, le Bangladesh et l’Argentine, selon des responsables.

L’Afrique du Sud présentera aux dirigeants des BRICS une proposition visant à élargir le nombre de ses membres et une décision à ce sujet est attendue à la clôture du sommet.

BRICS et G7 comparés © John Saeki, AFP

Mais les analystes sont plus prudents.

La question de l’expansion des BRICS divise, en particulier entre ses deux membres les plus puissants, la Chine et l’Inde.

La Chine tient à augmenter rapidement l’appel nominal du bloc pour renforcer son influence, mais les observateurs disent que l’Inde, son rival régional, se méfie.

Les BRICS fonctionnent par consensus et « la rivalité sino-indienne est probablement le défi majeur auquel les BRICS seront éventuellement confrontés », a déclaré Jakkie Cilliers, fondateur du groupe de réflexion Institute for Security Studies (ISS) basé à Pretoria.