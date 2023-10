Le sommet avec les dirigeants arabes annulé alors que le président Biden se rend en Israël

WASHINGTON (AP) — Les efforts du président Joe Biden pour apaiser les tensions dans l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas ont connu des revers massifs avant même son départ pour le Moyen-Orient mardi, alors que la Jordanie a annulé le sommet prévu du président avec les dirigeants arabes après une explosion meurtrière. dans un hôpital de Gaza, des centaines de personnes ont été tuées.

Biden se rendra désormais uniquement en Israël et reportera son voyage en Jordanie, a déclaré un responsable de la Maison Blanche au moment du départ de Biden.

Le report du sommet d’Amman intervient après que le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas s’est retiré des réunions prévues pour protester contre les attaques, que le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a imputées à une frappe aérienne israélienne. L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’était pas impliquée et a imputé la responsabilité à une roquette palestinienne ratée.

« Cette guerre et cette agression poussent la région au bord du gouffre », a déclaré Ayman Safadi, le ministre jordanien des Affaires étrangères, à la télévision al-Mamlaka, une chaîne publique. Il a déclaré que la Jordanie n’accueillerait le sommet que lorsque tous les participants seraient d’accord sur son objectif, qui serait de « mettre fin à la guerre, respecter l’humanité des Palestiniens et fournir l’aide qu’ils méritent ».

L’annulation reflète une situation de plus en plus volatile qui mettra à l’épreuve les limites de l’influence américaine dans la région lors de la visite de Biden mercredi.

La décision de Biden de se placer dans une zone de conflit – la même année où il a effectué une visite surprise en Ukraine – démontre sa volonté de prendre des risques personnels et politiques alors qu’il s’investit massivement dans un autre conflit étranger insoluble, sans fin claire et avec de nombreuses opportunités de les choses deviennent incontrôlables.

Ce voyage présidentiel aux enjeux élevés est emblématique de la conviction de Biden selon laquelle les États-Unis ne devraient pas renoncer à leur rôle central sur la scène mondiale et de sa conviction que la diplomatie personnelle peut jouer un rôle décisif.

« C’est ainsi que Joe Biden pense que la politique fonctionne et que l’histoire se fait », a déclaré Jon Alterman, vice-président principal du Centre d’études stratégiques et internationales qui a travaillé au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères lorsque Biden en était membre.

Il n’y a eu aucune livraison d’eau, de carburant ou de nourriture à Gaza depuis l’attaque brutale du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 400 Israéliens et déclenché la guerre en cours. Les médiateurs ont eu du mal à sortir de l’impasse concernant la fourniture de fournitures aux civils désespérés, aux groupes humanitaires et aux hôpitaux.

À mesure que la crise humanitaire s’aggrave, la crainte d’une spirale de conflit qui s’étend au-delà des frontières de Gaza augmente également. Il y a déjà eu des escarmouches à la frontière nord d’Israël avec le Hezbollah, un groupe soutenu par l’Iran et basé au sud du Liban.

« Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner au cours de ce voyage », a déclaré Alterman.

Les voyages de Biden seront remplis de problèmes de sécurité, et les visites d’autres responsables américains ont été perturbées par des tirs de roquettes sur Israël. De nouvelles frappes aériennes israéliennes à Gaza pourraient également susciter davantage de condamnations à un moment où Biden a l’intention de démontrer sa solidarité avec l’allié le plus proche des États-Unis dans la région.

Les États-Unis ont subtilement modifié leur message au cours de la semaine dernière, maintenant un soutien sans réserve à Israël tout en augmentant lentement le volume diplomatique sur la nécessité d’une aide humanitaire à Gaza, alors que Biden et ses collaborateurs ont entendu des prédictions de plus en plus sombres sur le potentiel d’images de souffrance des Palestiniens pour déclencher des protestations et des troubles plus larges dans tout le Moyen-Orient.

Les responsables américains ont déclaré qu’il était devenu clair que la tolérance arabe, déjà limitée, à l’égard des opérations militaires israéliennes s’évaporerait complètement si les conditions à Gaza se détérioraient.

Leur analyse prévoyait qu’une condamnation pure et simple d’Israël par les dirigeants arabes serait non seulement une aubaine pour le Hamas, mais encouragerait probablement l’Iran à intensifier son activité anti-israélienne, renforçant ainsi les craintes d’une conflagration régionale, selon quatre responsables interrogés. L’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de la réflexion sur l’administration interne.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, oscillant entre les dirigeants arabes et israéliens avant la visite de Biden, a passé sept heures et demie de réunion lundi à Tel Aviv dans le but de négocier une sorte d’accord d’aide et a obtenu le feu vert pour créer un plan sur la manière dont l’aide peut entrer à Gaza et être distribuée aux civils.

Il s’agit en apparence d’un accomplissement modeste, mais les responsables américains ont souligné que cela représentait un changement significatif dans la position d’Israël à l’avenir : Gaza resterait coupée du carburant, de l’électricité, de l’eau et d’autres fournitures essentielles.

Biden a une longue expérience en matière de soutien public à Israël tout en exprimant en privé ses inquiétudes aux Israéliens concernant leur comportement.

« Il pense que la seule façon d’entrer dans la tête des Israéliens est de faire preuve d’une profonde empathie, mais aussi d’être là », a déclaré Alterman.

Aux États-Unis, Biden a reçu de rares éloges de la part des Républicains pour son leadership à l’égard d’Israël, mais les perspectives de fourniture d’une aide supplémentaire sont incertaines. L’administration a déclaré qu’elle demanderait plus de 2 milliards de dollars d’aide à la fois pour Israël et l’Ukraine, même si les Républicains de la Chambre restent dans le désarroi.

Pourtant, Biden est attaché à la fois à l’Ukraine et à Israël.

« Nous sommes les États-Unis d’Amérique, pour l’amour de Dieu, la nation la plus puissante de l’histoire du monde », a-t-il déclaré cette semaine dans l’émission « 60 Minutes » de CBS lorsqu’on lui a demandé si les guerres en Israël et en Ukraine étaient plus que les guerres en Israël et en Ukraine. Les États-Unis peuvent s’en charger immédiatement. « Nous avons la capacité de le faire et nous en avons l’obligation. … Et si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

En Israël, Biden devait rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens. Ses projets de rencontrer ensuite en Jordanie le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas ont été abandonnés.

Le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies et implique, dans une large mesure, les mêmes hommes. Netanyahu est le Premier ministre le plus ancien de l’histoire israélienne. Abbas est président palestinien depuis près de 20 ans. Abdallah II est roi depuis 1999 – Biden a qualifié le roi jordanien d’allié fidèle dans un « quartier difficile ». El-Sissi est le nouveau dirigeant, président depuis 2014.

Il est également important pour ces dirigeants d’éviter une escalade régionale prolongée et dévastatrice, d’autant plus que l’Égypte et la Jordanie sont confrontées à des troubles économiques croissants.

En septembre, le Fonds monétaire international a publié un rapport indiquant que l’Égypte et la Jordanie font partie des pays de la région « au bord d’une crise de la dette ». L’Égypte, en particulier, est aux prises avec une inflation élevée.

Aucune des deux nations ne veut accueillir de réfugiés. La Jordanie compte déjà une importante population palestinienne et le pays fait face à des centaines de milliers de réfugiés venus de Syrie, d’Irak et d’ailleurs voisins.

Avec des dizaines de milliers de soldats massés le long de la frontière entre Israël et Gaza, on s’attendait à ce qu’Israël lance une invasion terrestre – mais les plans restent incertains. Les responsables américains ont refusé de dire si les Israéliens attendaient la visite de Biden.

« Nous nous préparons pour les prochaines étapes de la guerre », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht. « Nous n’avons pas dit ce qu’ils seront. Tout le monde parle d’une offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent.

Pendant ce temps, le nombre de morts s’alourdit, même sans la prochaine étape de la guerre. Les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2 700 personnes et en ont blessé plus de 9 700, selon le ministère de la Santé de Gaza. Près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants, a indiqué un responsable du ministère.

On estime que 1 200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes. Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers, soit environ la moitié de la population de Gaza, et 60 % d’entre eux se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, selon les Nations Unies.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Josh Boak à Washington, Josef Federman à Jérusalem et Matthew Lee à Amman, en Jordanie, ont contribué à ce rapport.

Colleen Long, Aamer Madhani et Chris Megerian, Associated Press