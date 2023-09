Le Sommet Ambition Climat de l’ONU cherche à faire un « bond quantique » en matière de réduction des émissions

Le Sommet Ambition Climat de l’ONU débute cette semaine à New York, en marge de l’Assemblée générale.

Le sommet se concentrera sur l’accélération de la décarbonisation des économies afin d’étendre les systèmes d’adaptation et d’alerte précoce.

Le sommet fera suite à une marche massive au cours de laquelle les militants inciteront les dirigeants à s’éloigner plus rapidement des combustibles fossiles.

Alors qu’une fin n’est pas en vue au réchauffement climatique et à ses effets désastreux sur les populations et la planète, de hauts responsables des Nations Unies devraient inciter la semaine prochaine les principaux pollueurs à relever leurs objectifs de réduction des émissions, y compris une transition plus rapide vers l’abandon des combustibles fossiles.

Le Sommet Ambition Climat organisé par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à New York le 20 septembre, vise à mettre en lumière une action climatique pionnière qui va au-delà de ce que les pays se sont déjà engagés à faire dans leurs plans pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015.

« Je serais bien sûr très heureux si plusieurs pays du G20 pouvaient venir au sommet et annoncer un bond en avant dans leurs efforts pour réduire les émissions », a déclaré Guterres aux journalistes cette semaine.

Il a également appelé à un soutien financier plus important pour les pays en développement confrontés à « d’énormes difficultés » dans la conception et la mise en œuvre de programmes visant à développer les énergies propres et à s’adapter à des conditions météorologiques plus extrêmes et à la montée des eaux alimentée par un climat plus chaud.

L’ONU n’a pas encore annoncé publiquement la liste des participants au sommet qui se déroulera en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, même si Selwin Hart, conseiller spécial du secrétaire général pour l’action climatique, a noté qu’il y avait eu plus de 100 « expressions ». d’intérêt ».

Hart a qualifié le sommet de « moment politique important » avant les négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï qui débuteront le 30 novembre, alors que les responsables tentent de mettre en valeur les soi-disant « premiers acteurs et acteurs » parmi les gouvernements et les entreprises qui accélèrent leur propre climat. objectifs.

« Est-ce nouveau ? Est-ce ambitieux ? » Hart a demandé un briefing aux États membres de l’ONU cette semaine, suggérant des efforts pour accélérer les délais pour atteindre zéro émission nette, élaborer des plans pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et prendre des engagements « généreux » en matière de financement climatique.

António Guterres a incité les pays riches du Groupe des 20 (G20), responsables d’environ 80 % des émissions totales liées au chauffage de la planète, à renforcer leurs objectifs afin de limiter l’augmentation des températures mondiales moyennes à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. , comme le prévoit l’Accord de Paris.

Un rapport d’étape de l’ONU publié plus tôt ce mois-ci a averti que la trajectoire des émissions mondiales – qui continuent d’augmenter – n’est « pas conforme » à l’atteinte de cet objectif de réchauffement.

Le sommet du G20 en Inde ce mois-ci s’est conclu par un engagement à tripler la capacité mondiale d’énergies renouvelables d’ici 2030, mais il manquait une déclaration unifiée pour éliminer progressivement l’utilisation de tous les combustibles fossiles, ce que les défenseurs du climat et certains pays avaient réclamé.

Les dirigeants du monde « ralentissent » leur volonté de mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles

Le sommet des chefs de l’ONU la semaine prochaine abordera des sujets allant de l’accélération de la décarbonation des économies à l’expansion des travaux sur l’adaptation et les systèmes d’alerte précoce – qui, a souligné Hart, sont à la traîne dans les régions en développement comme l’Afrique.

Mindy Lubber, qui dirige Ceres, une organisation à but non lucratif de développement durable, a déclaré que Guterres avait toujours fait pression en faveur de normes élevées en matière d’action climatique, tout en trouvant des moyens d’interpeller ceux qui n’y parviennent pas.

En annonçant le sommet de septembre de l’année dernière, Guterres lui a donné un mandat clair : seuls les pays et les entités privées qui mettent une contribution significative dans le jeu seraient autorisés à y participer.

« Il n’y aura pas de place pour les rétrogrades, les écologistes, les rejeteurs de faute ou le reconditionnement des annonces des années précédentes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse de fin d’année.

Mais les propos forts du chef de l’ONU sur le changement climatique, ses causes – y compris la réprimande de l’industrie des combustibles fossiles pour avoir contrecarré les progrès – et les solutions n’ont pas encore suscité de réponses adéquates dans le monde réel.

Les pays riches, par exemple, n’ont jusqu’à présent pas réussi à respecter leur engagement de contribuer 100 milliards de dollars par an au financement climatique pour les pays en développement à partir de 2020.

Et aux États-Unis – le plus grand émetteur historique du monde – les défenseurs ont protesté avec véhémence contre les mesures prises par le président Joe Biden pour ouvrir davantage de terres à la location de pétrole et de gaz – alors même qu’il dirigeait de nouveaux financements verts importants par le biais du Congrès.

« Nous avons un secrétaire général (de l’ONU) qui est globalement en phase avec le mouvement climatique – mais nous avons des dirigeants mondiaux qui continuent de ralentir les progrès vers la fin de l’utilisation des combustibles fossiles », a déclaré Jonathan Westin, directeur exécutif de l’ONG Climate. Organizing Hub, un groupe de défense basé à Brooklyn.

Les marcheurs pour le climat retournent dans la rue

Le Sommet sur l’ambition climatique se déroule également dans le contexte de la Semaine climatique de New York et fera suite à une marche massive dimanche au cours de laquelle des militants tenteront d’inciter les dirigeants, y compris Biden, à s’éloigner plus rapidement des combustibles fossiles.

Cette manifestation de rue – complétée par d’autres dans le monde – constitue une opportunité majeure de redynamiser un mouvement climatique qui a eu du mal à retrouver son élan ces dernières années après que la pandémie de Covid-19 ait freiné ces événements publics de masse.

« Ce sera presque certainement la plus grande manifestation depuis la pandémie », a déclaré Westin.

Le sommet, la marche et les événements sur le thème du climat de la semaine prochaine organisés par des groupes verts sont un élément clé d’un agenda diplomatique chargé – y compris le Sommet africain sur le climat de ce mois-ci au Kenya, la réunion des dirigeants du G20 en Inde et une grande conférence d’engagement pour le climat vert. Fonds en Allemagne le mois prochain – destiné à susciter l’appétit pour des résultats solides lors de la COP28 qui débutera fin novembre.

Mohamed Adow, directeur du groupe de réflexion sur l’énergie Power Shift Africa, basé à Nairobi, a déclaré que le sommet des chefs de l’ONU était « exactement le genre de chose dont nous avons besoin » à quelques semaines seulement de la COP28, pour remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques.

Le sommet permettra de mieux se concentrer sur les choses les plus difficiles que la COP28 doit réaliser, a-t-il déclaré : l’élimination progressive des combustibles fossiles, l’adoption des énergies renouvelables à grande échelle et la mobilisation de financements climatiques suffisants pour les pays en développement.

« Ce que Guterres a fait, ce n’est pas faire grand chose pour exposer la dure réalité de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés », a déclaré Adow, soulignant que le chef de l’ONU n’avait pas non plus peur de faire honte aux dirigeants qui se présentent avec des offres « pitoyables » d’action climatique.