Le sommet amazonien du Brésil se termine par un plan de protection des forêts tropicales du monde, mais pas d’objectifs mesurables

BELEM, Brésil (AP) – Le sommet amazonien du Brésil s’est clôturé mercredi avec une feuille de route pour protéger les forêts tropicales humides qui a été saluée comme une étape importante dans la lutte contre le changement climatique, mais sans les engagements concrets recherchés par certains écologistes pour mettre fin à la déforestation.

Les dirigeants et les ministres de huit pays amazoniens ont signé mardi à Belém, au Brésil, une déclaration qui énonce des plans pour stimuler le développement économique dans leurs pays tout en empêchant la disparition en cours de l’Amazonie « d’atteindre un point de non-retour ».

Plusieurs groupes environnementaux ont décrit la déclaration comme une compilation de bonnes intentions avec peu d’objectifs et de délais mesurables. Cependant, il a été salué par d’autres, et l’organisation faîtière des groupes autochtones d’Amazon a célébré l’inclusion de deux de ses principales revendications.

« Il est significatif que les dirigeants des pays de la région aient écouté la science et compris l’appel de la société : l’Amazonie est en danger, et nous n’avons pas beaucoup de temps pour agir », a déclaré le groupe international WWF dans un communiqué. . « Cependant, le WWF regrette que les huit pays amazoniens, comme un seul front, n’aient pas atteint un point commun pour mettre fin à la déforestation dans la région. »

Rejoindre le sommet mercredi étaient les présidents de la République du Congo et la République démocratique du Congo, un émissaire du président de l’Indonésie, et l’ambassadeur de France au Brésil, représentant le territoire amazonien de la Guyane française. Un émissaire de la Norvège, le plus grand contributeur au Fonds brésilien Amazon pour le développement durable, était également présent.

Les représentants nationaux ont signé mercredi un accord similaire, mais beaucoup plus mince, à celui de leurs homologues de la veille ; il ne contenait pas non plus d’objectifs concrets et renforçait surtout les critiques des pays développés pour leur incapacité à fournir le vaste financement climatique promis.

Les huit nations présentes mardi – Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname et Venezuela – sont membres de la nouvelle Organisation du Traité de coopération amazonienne, ou ACTO, qui espèrent qu’un front uni leur donnera une voix majeure dans discussions sur l’environnement mondial avant la conférence sur le climat COP 28 en novembre.

Le sommet renforce la stratégie du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva visant à tirer parti de la préoccupation mondiale pour la préservation de l’Amazonie. Enhardi par une baisse de 42% de la déforestation au cours de ses sept premiers mois au pouvoir, il a sollicité un soutien financier international pour la protection des forêts.

S’adressant aux journalistes après la réunion de mercredi, Lula s’est insurgé contre les « mesures protectionnistes mal déguisées en préoccupations environnementales » qui restreignent les importations en provenance des pays en développement, et a déclaré que les pays développés devaient tenir leurs promesses de fournir un soutien monétaire à la protection des forêts.

« La nature, que le développement industriel a polluée pendant 200 ans, a besoin qu’ils paient leur part pour que nous puissions faire revivre une partie de ce qui a été détruit. La nature a besoin d’argent », a déclaré Lula.

L’Amazonie s’étend sur une superficie deux fois plus grande que l’Inde. Les deux tiers se trouvent au Brésil, sept autres pays et le territoire de la Guyane française se partageant le tiers restant. Les gouvernements l’ont toujours considérée comme une zone à coloniser et à exploiter, sans se soucier de la durabilité ou des droits de ses peuples autochtones.

Tous les pays amazoniens ont ratifié l’accord de Paris sur le climat, qui oblige les signataires à fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais la coopération transfrontalière a toujours été limitée, sapée par un manque de confiance, des différences idéologiques et le manque de présence gouvernementale.

Les membres de l’ACTO – réunis pour la quatrième fois seulement en 45 ans d’existence de l’organisation – ont démontré mardi qu’ils n’étaient pas entièrement alignés sur les questions clés.

Les engagements en matière de protection des forêts ont été inégaux. Et leur déclaration commune n’incluait pas d’engagement commun à zéro déforestation d’ici 2030, comme certains l’avaient espéré. Le Brésil et la Colombie ont déjà pris cet engagement.

Certains scientifiques disent que lorsque 20 à 25 % de la forêt seront détruits, les précipitations diminueront considérablement, transformant plus de la moitié de la forêt tropicale en savane tropicale, avec une immense perte de biodiversité.

L’Observatoire du climat, un réseau de dizaines de groupes environnementaux et sociaux, ainsi que Greenpeace et The Nature Conservancy ont déploré le manque d’engagements détaillés dans la déclaration.

« Les 113 paragraphes opérationnels de la déclaration ont le mérite de faire revivre l’ACTO oublié et de reconnaître que le biome atteint un point de non-retour, mais ne propose pas de solutions pratiques ni de calendrier d’actions pour l’éviter », a déclaré l’Observatoire du climat. dans un rapport.

Le leader indigène colombien Fany Kuiru, de l’Organe de coordination des organisations indigènes du bassin amazonien, a salué la déclaration pour avoir répondu à deux de leurs principales demandes – une reconnaissance de leurs droits sur les territoires traditionnels et la mise en place d’un mécanisme de participation formelle des peuples indigènes au sein de l’ACTO.

Bruna Santos, directrice de l’Institut brésilien du Woodrow Wilson Center, a déclaré que le sommet démontrait « un effort pour traiter l’Amazonie comme un programme régional », mais qu’il a également mis en évidence des ambiguïtés dans les priorités du gouvernement brésilien, notamment en ce qui concerne l’exploration pétrolière. .

Le président colombien a parlé avec force de l’hypocrisie de faire pression pour la préservation de l’Amazonie tout en recherchant le pétrole, l’assimilant à parier « sur la mort et la destruction de la vie ».

Lula s’est abstenu de prendre une position définitive sur le pétrole, citant la décision comme une question technique. Pendant ce temps, la société d’État brésilienne Petrobras cherche à prospecter du pétrole près de l’embouchure du fleuve Amazone.

Malgré les désaccords, il y avait des signes d’une coopération régionale accrue et d’une reconnaissance mondiale croissante de l’importance de l’Amazonie dans l’arrêt du changement climatique. Une voix collective – ainsi que l’acheminement de plus d’argent vers l’ACTO – pourrait l’aider à servir de représentant de la région sur la scène mondiale avant la conférence sur le climat de la COP, ont déclaré les dirigeants.

Anders Haug Larsen, responsable du plaidoyer international à la Rainforest Foundation Norway, a déclaré que les nations amazoniennes avaient raison de demander plus d’argent aux pays développés et que leur volonté politique de protéger la forêt tropicale représentait une opportunité historique.

« Avec le plan de ce sommet et la réduction continue de la déforestation, c’est là que la communauté internationale devrait investir son argent climatique », a-t-il déclaré.

Fabiano Maisonnave et David Biller, Associated Press