Le sommet africain organisé par les États-Unis s’ouvre sur la jeunesse et la sécurité

WASHINGTON (AP) – Le vice-président Kamala Harris a ouvert mardi le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington en mettant en lumière la population jeune de l’Afrique – faisant valoir que la démographie du continent le conduira inévitablement à devenir un acteur mondial clé dans les décennies à venir.

Harris a offert le fil optimiste au début de la réunion de trois jours de l’administration Biden qui réunit des dirigeants de 49 pays africains et de l’Union africaine pour des pourparlers de haut niveau. Le vice-président a également annoncé que l’administration investirait 100 millions de dollars supplémentaires pour étendre l’Initiative des jeunes leaders africains et que l’Export-Import Bank des États-Unis concluait de nouveaux protocoles d’accord qui ouvriront la voie à 1 milliard de dollars de nouveaux financements commerciaux en Afrique.

L’apparition du vice-président au forum faisait partie d’une série d’événements conçus pour montrer l’intérêt et l’engagement des États-Unis envers l’Afrique après des années de ce que certains responsables ont déploré comme un manque d’implication dans le continent qui est de plus en plus devenu un champ de bataille pour l’influence mondiale entre les États-Unis et la Chine.

Le président Joe Biden, qui doit rencontrer les dirigeants mercredi, a signé un décret portant création du Conseil consultatif du président sur l’engagement de la diaspora africaine. La diaspora africaine comprend près de 2 millions d’immigrants africains ainsi que de nombreux descendants afro-américains d’esclaves qui ont des liens étroits avec le continent.

Environ 60% de la population africaine a moins de 25 ans et la population jeune devrait atteindre 80% d’ici 2050, ce qui, selon Harris, rend nécessaire une attention accrue sur le continent.

“Cela représente un énorme potentiel pour le monde en termes de croissance économique et de progrès social et politique”, a déclaré Harris lors d’un forum de jeunes dirigeants. « Je crois fermement que la créativité et l’ingéniosité des jeunes leaders africains contribueront à façonner l’avenir. Et que leurs idées, vos idées, innovations et initiatives profiteront au monde entier.

Avant même le début du sommet, la Maison Blanche a annoncé le soutien de Biden pour que l’Union africaine devienne membre permanent du Groupe des 20 nations et a déclaré qu’elle avait nommé Johnnie Carson, un diplomate vétéran réputé avec des décennies d’expérience sur le continent, pour servir en tant que point de contact pour la mise en œuvre des initiatives.

Et, Biden devrait annoncer avant la fin du sommet qu’il effectuera une visite multi-pays en Afrique l’année prochaine, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat avant l’annonce du voyage.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré mardi les présidents de Djibouti, du Niger et de la Somalie. Blinken et Austin ont également eu des entretiens avec le président angolais, dont le pays riche en pétrole a été l’un des principaux bénéficiaires des investissements chinois ces dernières années et a joué avec la possibilité pour la Chine d’ouvrir une base navale.

La rencontre avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est intervenue alors qu’un rapport des Nations Unies publié mardi a montré que plusieurs régions de la Somalie sont menacées de famine dans les mois à venir.

Djibouti abrite une importante base militaire américaine ainsi qu’une installation militaire chinoise et le Niger et la Somalie ont été les épicentres des activités terroristes de Boko Haram, d’al-Shabab et d’autres groupes affiliés à l’État islamique ainsi que des efforts américains pour le combattre.

“Nous voulons simplement profiter de cette matinée pour continuer à renforcer le partenariat étroit que nous devons discuter en particulier de la coopération en matière de sécurité et d’autres priorités communes, notamment le climat, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire”, a déclaré Blinken.

“Nous sommes reconnaissants pour la coopération solide de tous vos pays avec les États-Unis”, a déclaré Austin, notant que Djibouti héberge la base américaine Camp Lemonier. “Nos partenariats contribuent directement à bon nombre des objectifs clés de notre stratégie de défense nationale, notamment la défense de notre pays, la dissuasion des agressions et la lutte contre l’extrémisme violent.”

L’administration accueille cette semaine des dirigeants et des hauts fonctionnaires dans un discours pas si subtil pour concurrencer la Chine sur le continent. L’objectif est de convaincre ses invités que les États-Unis offrent une meilleure option aux partenaires africains.

Le continent, dont les dirigeants ont souvent le sentiment d’avoir été négligés par les principales économies, reste crucial pour les puissances mondiales en raison de sa population en croissance rapide, de ses ressources naturelles importantes et de son important bloc électoral aux Nations Unies.

L’Afrique reste d’une grande importance stratégique alors que les États-Unis recalibrent leur politique étrangère en se concentrant davantage sur la Chine – ce que l’administration Biden considère comme le plus important adversaire économique et militaire des États-Unis.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré lundi que l’administration s’engagerait à dépenser 55 milliards de dollars en Afrique au cours des trois prochaines années dans “un large éventail de secteurs pour relever les principaux défis de notre époque”.

