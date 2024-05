Le sommeil peut ne pas aider à la désintoxication du cerveau

Résumé: Une nouvelle étude remet en question la théorie dominante selon laquelle le sommeil contribue à la détoxification du cerveau. Les chercheurs ont découvert que l’élimination des toxines dans le cerveau est considérablement réduite pendant le sommeil et encore plus sous anesthésie, comme le montrent le mouvement et l’élimination plus lents d’un colorant fluorescent dans le cerveau des souris.

Contrairement aux croyances antérieures selon lesquelles le sommeil améliore la fonction du système glymphatique, ces résultats suggèrent qu’être éveillé pourrait en réalité être plus efficace pour éliminer les toxines cérébrales. Cette recherche appelle à une enquête plus approfondie sur le rôle du sommeil et ses implications pour des maladies comme la démence.

Faits marquants:

Les taux de clairance des toxines ont chuté de 30 % chez les souris endormies et de 50 % sous anesthésie par rapport à leurs homologues éveillées. Des études antérieures, soutenant le sommeil comme une période de désintoxication cérébrale, utilisaient des méthodes de mesure indirectes, faisant de cette étude directe un pivot important. Les résultats pourraient remodeler notre compréhension des bienfaits du sommeil, notamment en ce qui concerne la santé du cerveau et des pathologies telles que la démence.

Source: collège impérial de Londres

La capacité du cerveau à se débarrasser des toxines pourrait en réalité être réduite pendant le sommeil, contrairement à la principale théorie scientifique.

Au cours de la dernière décennie, la principale explication de la raison pour laquelle nous dormons a été que cela donne au cerveau la possibilité d’éliminer les toxines. Cependant, une nouvelle étude menée par des scientifiques du UK Dementia Research Institute (UK DRI) de l’Imperial College de Londres indique que cela pourrait ne pas être vrai.

Crédit : Actualités des neurosciences

En mesurant la clairance des toxines et le mouvement du liquide dans le cerveau des souris, ils ont montré qu’elle était nettement réduite pendant le sommeil et sous anesthésie.

Les chercheurs ont utilisé un colorant fluorescent, observant à quelle vitesse le colorant se déplaçait d’une zone du cerveau à une autre et était éliminé du cerveau. Cela leur a permis de mesurer directement le taux d’élimination du colorant du cerveau.

Ils ont constaté que la clairance du colorant était réduite d’environ 30 % chez les souris endormies et de 50 % chez les souris sous anesthésie, par rapport aux souris maintenues éveillées.

Avant cela, la théorie dominante était que le sommeil améliore l’élimination des toxines du cerveau, ce qui se produit via le système glymphatique (un mécanisme qui élimine les déchets du système nerveux central). Cependant, cela n’a jamais été confirmé de manière concluante et des études antérieures reposaient sur des moyens indirects de mesure du flux de liquide à travers le cerveau.

Selon les chercheurs, les dernières découvertes sont surprenantes et des travaux supplémentaires sont désormais nécessaires pour comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi.

Leurs travaux sont publiés dans la revue Neurosciences naturelles.

Le professeur Nick Franks, professeur de biophysique et d’anesthésie à l’Imperial College de Londres et co-responsable de l’étude, a déclaré : « Le domaine s’est tellement concentré sur l’idée de la clairance comme l’une des principales raisons pour lesquelles nous dormons, que nous avons été très surpris. observer le contraire dans nos résultats.

« Nous avons constaté que le taux d’élimination du colorant du cerveau était considérablement réduit chez les animaux endormis ou sous anesthésie.

« Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui, dans ces états, ralentit l’élimination des molécules du cerveau. La prochaine étape de nos recherches consistera à essayer de comprendre pourquoi cela se produit.

La taille des molécules peut affecter la rapidité avec laquelle elles se déplacent dans le cerveau, et certains composés sont éliminés par différents systèmes. Par conséquent, la mesure dans laquelle les résultats sont généralisables n’est pas encore confirmée.

Le professeur Bill Wisden, directeur par intérim du centre de recherche sur la démence de l’Imperial au Royaume-Uni et co-responsable de l’étude, a expliqué : « Bien que nous ayons montré que l’élimination des toxines n’est peut-être pas l’une des principales raisons pour lesquelles nous dormons, il ne peut être contesté que le sommeil est important.

« Les troubles du sommeil sont un symptôme courant chez les personnes atteintes de démence, mais nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’une conséquence ou d’un facteur déterminant dans la progression de la maladie. Il se pourrait bien qu’un bon sommeil contribue à réduire le risque de démence pour des raisons autres que l’élimination des toxines.

« L’autre aspect de notre étude est que nous avons montré que le nettoyage du cerveau est très efficace à l’état de veille. En général, être éveillé, actif et faire de l’exercice peut nettoyer plus efficacement le cerveau des toxines.

Ensuite, les chercheurs visent à découvrir comment le sommeil réduit l’élimination des toxines du cerveau chez la souris et à déterminer si leurs découvertes sont applicables aux humains.

À propos de cette actualité de la recherche sur le sommeil et les neurosciences

Auteur: Ryan O’Hare

Source: collège impérial de Londres

Contact: Ryan O’Hare – Imperial College de Londres

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La clairance cérébrale est réduite pendant le sommeil et l’anesthésie» par Nick Franks et coll. Neurosciences naturelles

Abstrait

La clairance cérébrale est réduite pendant le sommeil et l’anesthésie

Il a été suggéré que la fonction du sommeil est d’éliminer activement les métabolites et les toxines du cerveau. On dit également qu’une clairance améliorée se produit pendant l’anesthésie.

Ici, nous mesurons la clairance et le mouvement des molécules fluorescentes dans le cerveau des souris mâles et montrons que le mouvement est, en fait, indépendant du sommeil, de l’éveil ou de l’anesthésie.

De plus, nous montrons que la clairance cérébrale est nettement réduite, et non augmentée, pendant le sommeil et l’anesthésie.