Le sombre passé du Pérou refait surface alors qu’un jeune manifestant est inhumé

QUINUA, Pérou (AP) – Ce hameau rural niché dans les Andes péruviennes a été le site d’une bataille majeure qui a assuré l’indépendance de l’Amérique du Sud vis-à-vis de l’Espagne au XIXe siècle.

Mais samedi, les rues de Quinua ont été envahies par des habitants en pleurs commémorant une perte bien plus insensée : la mort de Clemer Rojas, un étudiant de 23 ans qui a quitté la maison de ses parents jeudi pour protester contre l’éviction du président Pedro Castillo et jamais revenu.

Un cortège funèbre de quelques milliers de paysans, mené par un battement de tambour régulier et des personnes parlant dans leur langue maternelle quechua, a transporté le cercueil de Rojas drapé du drapeau rouge et blanc du Pérou jusqu’à une église coloniale où une messe a été célébrée, et il a ensuite été enterré. dans un cimetière voisin. Intercalées au milieu de la foule se trouvaient des pancartes appelant à la fermeture du Congrès et dénonçant la présidente par intérim Dina Boluarte comme un « assassin ».

« Mon fils s’en va. Dis-moi qu’il ne part pas », a pleuré Nilda Garcia, une vendeuse de rue, alors que ses amis et les membres de sa famille luttaient pour l’empêcher de tomber.

Rojas est mort dans des affrontements avec l’armée dans la capitale provinciale voisine d’Ayacucho, qui est devenue un épicentre improbable de troubles dans la crise politique toujours en cours au Pérou. Le tumulte a été déclenché par la tentative de Castillo de fermer le Congrès – un acte futile de jeu largement condamné par les États-Unis et d’autres comme un coup d’État contre soi-même, mais vu ici, dans la campagne longtemps négligée du Pérou, comme une démonstration de fierté et de défi contre un pays hostile. établissement qui n’a jamais permis à l’ancien instituteur rural de gouverner depuis sa victoire choc il y a 17 mois.

Boluarte a tenté de réprimer les manifestations, mettant l’accent sur ses propres racines humbles et son soutien aux demandes des manifestants pour que les élections, prévues pour 2026, soient repoussées à l’année prochaine. Lors d’une conférence de presse samedi, la première femme présidente du Pérou a prononcé de longues remarques en quechua – une langue étrangère pour les anciens présidents péruviens – comparant les barrages routiers, les incendies criminels et les violentes manifestations engloutissant le Pérou aux dommages émotionnels invisibles subis par les enfants qui grandissent dans un foyer brisé avec des parents qui se disputent constamment.

« Ne m’avez-vous pas vu marcher à travers le pays, remplir les places et chercher des votes parmi les frères et sœurs ? a déclaré Boluarte, qui a été colistier de Castillo et n’a rompu avec lui qu’après sa tentative de dissoudre le Congrès. « Alors pourquoi cette violence dans les rues ? Je n’avais pas l’air d’être ici. J’ai essayé de le protéger autant que possible.

Les autorités imputent l’effusion de sang à Ayacucho à une horde de jeunes manifestants qui ont attaqué jeudi une patrouille de l’armée avec des objets tranchants, des explosifs et des armes artisanales alors qu’elle se précipitait vers l’aéroport pour briser une foule indisciplinée.

Neuf personnes sont mortes ce jour-là – plus d’un tiers du nombre total de décès signalés dans tout le pays – alors que des soldats se précipitaient hors de la caserne dans le cadre d’un état d’urgence de 30 jours et tiraient sans discernement des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des munitions réelles sur de grandes foules.

Dans une ironie tragique, Rojas a été tué par la balle d’un autre conscrit. Comme son père, il a rejoint l’armée dans le cadre du service militaire pour les hommes péruviens qui n’est obligatoire que de nom : la plupart des conscrits, comme Rojas, sont des adolescents issus de foyers pauvres et parlant quechua.

« Il n’était pas armé », dit son père, Reider Rojas, qui était vêtu de noir. « Ils ont tiré à bout portant. L’autopsie a révélé qu’une balle tirée par un fusil Galil utilisé par l’armée a transpercé son foie et ses poumons.

Dans sa ville natale, on se souvient de Rojas comme d’un bon enfant et d’un participant passionné aux danses folkloriques à l’époque du carnaval qui conduisait un moto-taxi pour payer ses études dans une école professionnelle.

La petite taille d’Ayacucho et l’économie sclérosée basée sur l’agro démentent le rôle surdimensionné qu’elle a joué dans l’histoire du Pérou.

Autrefois un avant-poste prospère de l’empire inca, il a été vaincu au XVIe siècle par les colonisateurs espagnols. Des siècles plus tard, il a été rebaptisé Ayacucho, en référence à la bataille où une armée rebelle dirigée par Simon Bolivar, d’origine vénézuélienne, a définitivement pris le dessus sur les forces royalistes envoyées d’Espagne. Son nom en quechua indigène se traduit par “coin de la mort” en l’honneur des nombreuses victimes de la bataille.

La pauvreté de la région – aujourd’hui encore 45% des enfants de moins de 3 ans souffrent d’une carence en fer, selon le gouvernement – en a fait un foyer d’activités clandestines pour les guérilleros maoïstes qui terrorisaient autrefois une grande partie du Pérou. La propagation du Sentier Lumineux au cours des décennies passées, à son tour, a généré une réaction féroce de la part de l’armée péruvienne qui a à jamais aigri les habitants contre l’élite dirigeante de la lointaine capitale.

En écho aux déclarations passées stigmatisant les habitants d’Ayacucho aux sympathisants terroristes, Jose Williams, qui en tant que chef du Congrès est le prochain dans la succession en cas de démission de Boluarte, a imputé la violence à une “main noire” opérant dans les coulisses.

“Le même comportement apparaît à un endroit, puis à un autre”, a déclaré Williams, un général de l’armée à la retraite. “Quelque chose est dans les coulisses qui nous mène au chaos.”

Ces dernières années, les enquêteurs ont découvert sur le bord abandonné de la caserne de Los Cabitos à l’extérieur d’Ayacucho un four géant contenant des chaussures, des vêtements et les restes humains de plus de 100 victimes tuées lors de la tuerie macabre de l’armée dans les années 1980 – une partie d’une sale guerre estimée avoir coûté la vie à 70 000 personnes à travers le pays entre 1980 et 2000.

Ce passé sombre était au centre des préoccupations des milliers de personnes qui ont afflué vendredi dans les rues pavées d’Ayacucho – un jour après les troubles meurtriers – exigeant la démission de Boluarte. Certains ont chanté une chanson folklorique populaire dont les paroles rappellent une tragédie encore plus ancienne ici, en 1969, lorsque 20 étudiants qui protestaient contre la dictature militaire de l’époque ont été brutalement tués.

“Nous revenons à ces années douloureuses”, a déclaré Rocio Leandro, un leader communautaire qui faisait partie de ceux qui ont défilé vendredi pour demander justice pour les personnes tuées. “Ils nous considèrent comme des personnes de troisième et quatrième classe.”

AP Writer Joshua Goodman a contribué à ce rapport de Miami.

Franklin Briceno, Associated Press