Evander Kane, vedette de la LNH, a un sombre passé qui comprend des dettes de jeu faramineuses, des accusations de violence contre les femmes et prétend qu’il a promis de payer 3 millions de dollars à un amant pour se faire avorter.

Les problèmes passés de l’ailier des Sharks de San Jose ont refait surface après que son ex-épouse, Anna Kane, a affirmé qu’il avait intentionnellement lancé des jeux pour rembourser ses dettes dans une diatribe supprimée depuis sur Instagram ce week-end.

Anna a accusé la jeune femme de 30 ans d’être une « addiction au jeu compulsif » qui a créé des jeux à but lucratif et l’a abandonnée, elle et leur tout-petit, pour faire la fête en Europe alors que leur maison était saisie par la banque.

Dans un message, elle a écrit : « Quelqu’un peut-il demander [commissioner] Gary Bettman comment ils laissent un joueur jouer sur ses propres jeux ? Parier et gagner avec des bookmakers sur ses propres jeux ? »

Elle a également affirmé que la star dépenserait des tas d’argent pour faire la fête somptueusement tout en lui demandant de vendre son alliance pour survivre. Dans un message, elle a dit qu’elle n’était même pas en mesure de payer le lait maternisé pour leur enfant.

En réponse, Evander a publié une déclaration niant catégoriquement les allégations de trucage du jeu et a qualifié Anna de « mal mentalement ».

Il a accusé sa « bientôt ex » épouse d’avoir fabriqué les allégations de paris dans le but de saboter sa carrière.

La LNH a ouvert une enquête sur les allégations.

Dans un communiqué, la ligue a écrit : « L’intégrité de notre jeu est primordiale et la Ligue prend ces allégations très au sérieux.

Mais les accusations sont les dernières d’une série de controverses à émerger dans la vie personnelle d’Evander Kane au cours des cinq dernières années.

CHAMBRE D’HTEL ‘ATTAQUE’

L’ailier gauche s’est retrouvé pour la première fois dans l’eau chaude en 2016 après avoir été poursuivi par une femme à Buffalo, New York, qui l’a accusé de l’avoir agressée dans sa chambre d’hôtel.

La femme, nommée dans les documents judiciaires sous le nom de Rachel Kuechle, a affirmé qu’elle avait rencontré Kane dans un bar en décembre 2015, qui lui avait acheté des boissons avant de l’inviter à revenir dans sa chambre sur ce que ses avocats ont qualifié de « faux prétexte » de fête.

Mais une fois à l’intérieur de la pièce, Kane se serait « engagé dans un comportement extrême et scandaleux » envers Kuechle, a déclaré le procès.

La femme a affirmé avoir subi des coupures et des saignements qui ont nécessité une intervention chirurgicale lors de l’attaque présumée.

Sans fournir de détails sur la façon dont elle a été blessée, ses avocats ont déclaré que Kuechle avait subi un « traumatisme émotionnel grave » et des « blessures personnelles graves, permanentes et douloureuses ».

Kane a été innocenté de toute conduite criminelle après que la police a enquêté sur l’incident, qui a d’abord été décrit comme une possible agression sexuelle.

Il a ensuite déposé une demande reconventionnelle accusant la femme d’avoir porté atteinte à sa réputation. L’issue de la bataille juridique reste incertaine.

« SAISIR LES FEMMES EN CLUB »

Plus tard la même année, Kane a de nouveau été accusé d’agression par trois femmes et qui ont affirmé les avoir attrapées dans une boîte de nuit à Buffalo.

Une femme a affirmé qu’il l’avait attrapée par le poignet. Un autre, par les cheveux. Un troisième, autour du cou.

Un videur du club a également affirmé avoir eu une altercation avec Kane, après avoir prétendument refusé de quitter le club après que les femmes se soient plaintes.

Kane a nié toutes les affirmations, les qualifiant de « extrêmement exagérées ».

Il a d’abord été accusé d’intrusion et de violations distinctes non criminelles de conduite désordonnée et de harcèlement.

Ces accusations ont été abandonnées dans le cadre d’un accord de plaidoyer qui obligeait Kane à éviter les ennuis pendant six mois.

« N’A PAS PAYÉ 3 M$ POUR UN AVORTEMENT »

À peine deux ans plus tard, Kane s’est de nouveau retrouvé au centre d’une tempête juridique lorsqu’il a été poursuivi par une femme pour 6 millions de dollars.

Dans le procès, la femme a affirmé que Kane avait promis de lui payer 3 millions de dollars après avoir accepté d’avorter trois grossesses différentes entre 2016 et 2018.

Après les deux premiers avortements, la femme ne voulait pas en avoir un autre et a déclaré que Kane avait commencé à la « harceler » avant d’offrir 3 millions de dollars pour mettre fin à la troisième grossesse.

Elle a dit qu’elle avait fait la procédure en juin 2018, mais Kane ne lui a jamais payé l’argent.

L’avocat de Kane a qualifié les allégations des femmes de « sans fondement à la fois factuellement et juridiquement ».

« Nous défendrons agressivement cette réclamation devant le tribunal au nom d’Evander et ferons valoir toutes les demandes reconventionnelles applicables », a déclaré l’avocat de la défense Paul Cambria dans un communiqué à l’époque.

« SORTIE SUR LA DETTE DE CASINO »

Kane s’est de nouveau retrouvé dans l’eau chaude en 2019 lorsqu’il a été poursuivi par le Cosmopolitan of Las Vegas, un complexe hôtelier et casino, après avoir prétendument abandonné 500 000 $ de dettes.

Les documents judiciaires indiquaient que Kane, un citoyen canadien, avait contracté huit crédits de montants variant entre 20 000 $ et 100 000 $ le ou vers le 15 avril 2019.

Cette date serait tombée entre les matchs trois et quatre de la série éliminatoire de la Coupe Stanley entre les Sharks et les Golden Nights de Las Vegas.

Le casino a également demandé le remboursement de tous les frais juridiques associés à la poursuite.

Cependant, l’affaire a été classée en avril 2020. Un avocat du casino a refusé de dire si cela avait été réglé à l’amiable ou toute autre stipulation de licenciement.

POURSUITE PAR LE PRÊTEUR APRÈS LA FAILLITE

Puis, cette année, Kane a rencontré encore plus de problèmes, en déclarant faillite en Californie avec une dette de 26,8 millions de dollars et en étant poursuivi par Professional Bank pour un prêt impayé.

La banque a poursuivi Kane pour 15 millions de dollars, affirmant qu’il avait fraudé l’entreprise dans le processus d’obtention d’un prêt de 1,5 million de dollars.

« À peu près à la même époque, Kane empruntait également d’énormes sommes d’argent à d’autres banques, notamment la Centennial Bank, la Zions Bancorporation et la South River Capital », indique le procès.

« Kane contractait également d’énormes montants de dettes envers d’autres créanciers. Selon toutes les apparences, le plan à l’époque était que ces montants ne seraient jamais payés ou remboursés. »

Les conditions de son prêt auraient été liées au contrat de 49 millions de dollars de Kane sur sept ans avec San Jose signé en 2018.

La sonnette d’alarme a été déclenchée lorsque son premier paiement d’intérêts n’est jamais arrivé, a déclaré la banque, ajoutant qu’il aurait prétendument fait des réclamations similaires à d’autres prêteurs qui avaient conclu des accords où ils seraient payés directement par les Sharks.

« Kane était en défaut, y compris en révoquant le paiement automatique qui devait se produire des Sharks », indique le procès.

Ce combat juridique se poursuit.

Kane, 30 ans, compte trois saisons dans un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans.

Il est avec sa troisième organisation après avoir été repêché et fait ses débuts avec Atlanta/Winnipeg et un passage à Buffalo.

La saison dernière, il a inscrit 22 buts et 27 passes décisives en 56 matchs.

Dans une déclaration à ESPN, les Sharks ont déclaré : « [We] ont été en contact aujourd’hui avec la Ligue nationale de hockey au sujet des graves allégations portées contre Evander Kane.

« Nous soutenons une enquête complète et transparente sur la situation pour maintenir l’intégrité du jeu et la cohérence avec les valeurs de notre équipe. »

